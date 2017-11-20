الإمارات ترسخ مكانتها منصة عالمية للابتكار تاريخ النشر: الإثنين 20 نوفمبر 2017 تنفيذاً لرؤيتها الثاقبة بتأسيس قاعدة علمية متطورة تعتمد بالأساس على الابتكار والإبداع، نجحت دولة الإمارات العربية المتحدة في إثبات قدراتها وتعزيز تنافسيتها وترسيخ مكانة مميزة خاصة بها إقليمياً ودولياً كدولة تنتهج سياسة تضع على رأس أولوياتها تطوير المنظومة التعليمية بجوانبها كافة، وإفساح المجال أمام الأجيال الجديدة وتشجيعهم على تبني الابتكار، وفي دلالة جديدة على الثقة الدولية بقدرات دولة الإمارات العربية المتحدة ومكانتها كمنصة تعليمية تستهدف تطوير قدرات الأجيال الناشئة وتبني المواهب وتهيئة الظروف التي تساعدهم على تنمية مهاراتهم، كشف مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني عن فوزه بتنظيم «الملتقى العلمي العالمي إكسبو 2019» في دورته السابعة عشرة، حيث يتوقع مشاركة نحو 1500 من شباب العالم المبدع ممن تتراوح أعمارهم ما بين 9 و25 عاماً، والذين يمثلون نحو 65 دولة منها كوريا الجنوبية، والولايات المتحدة الأميركية وفرنسا واليابان، يستعرضون خلاله أحدث المشاريع العلمية في مجالات العلوم والتكنولوجيا، والهندسة والرياضيات، والفنون. وتحرص القيادة الرشيدة ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، أشد الحرص على الاستفادة وتبادل الخبرات مع الدول التي قدمت نماذج ناجحة ورائدة في هذا المجال، ولذا يتضمن «الملتقى العالمي إكسبو 2019» مؤتمراً للمسؤولين وصناع القرار المعنيين بقضايا التعليم والتدريب التقني والمهني، الذين يتبادلون الخبرات، ويطرحون خلال الملتقى، مختلف القضايا وأحدث الممارسات الإدارية والأكاديمية، والتجارب الناجحة التي شهدها العالم في مجالات عدة، كما يتضمن أيضاً مؤتمراً للمواطنين الشباب يتم من خلاله التعرف على أحدث النظريات والتجارب والمشاريع العلمية المتخصصة التي يتميز بها هؤلاء الشباب، وذلك بهدف إثراء خبراتهم العلمية وتبادلها والعمل المشترك على تطويرها بشكل دائم ومنتظم، ذلك إضافة إلى أن الملتقى يشهد نخبة من الورش التدريبية والندوات والجلسات الحوارية، التي تركز على أحدث الموضوعات العلمية والتكنولوجية، ما يؤكد أن هذا الملتقى يعد منصة دولية جديدة يتعرف العالم من خلالها على الجديد في مجالات تعد الأساس القوي لبناء الأجيال القادرة على إحداث التطور المنشود في دول العالم كافة. يبرهن فوز دولة الإمارات العربية المتحدة بتنظيم «الملتقى العلمي العالمي إكسبو 2019» على أنها باتت منصة عالمية للابتكار وبيئة خصبة جاذبة للمبتكرين تستقطب أفضل العقول والكفاءات، وتفتح الباب أمامهم، وتوفر لهم الفرص المثالية للإبداع والابتكار إيماناً منها بأن الابتكار ثروة مستدامة وأساس لتطور الشعوب وتقدم الدول في وقت أصبح فيه التعليم التقليدي لغة لا تتناسب مع تطورات العصر، ومن هذا المنطلق لا تألو دولة الإمارات العربية المتحدة جهداً في تطوير المنظومة التعليمية، بما يواكب رؤاها التنموية الطموحة، وقد أثبتت المكانة التي وصلت إليها في مختلف المجالات على أن تجربتها التنموية قامت على بناء الإنسان وفتح آفاق المعرفة والإبداع أمامه ليكون مشاركاً فاعلاً في إعلاء شأن وطنه، وذلك من خلال مجموعة متكاملة من السياسات والاستراتيجيات التي تستهدف تنمية الكيان الإنساني وإعداد كوادر وطنية متعلمة تنتهج الإبداع والابتكار، قادرة على التعاطي مع التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم في مجال التكنولوجيا وثورة المعلومات، وتطويعها لخدمة المجتمع والتصدي للتحديات التي تواجه العملية التنموية، بما يتيح بناء مجتمع معرفي ومستقبل قائم على أسس وركائز صلبة ومستدامة تمهد الطريق أمام تحقيق «رؤية الإمارات 2021» ومن ثم «مئوية الإمارات 2071». عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية