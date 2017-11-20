الحريري والأزمة اللبنانية تاريخ النشر: الإثنين 20 نوفمبر 2017 وضعت استقالة سعد الحريري نهاية لحالة الجمود السياسي في الوضع اللبناني التي بدأت منذ أكتوبر 2016 بعد أن فشل اتفاق الرئاسة اللبنانية للجنرال ميشال عون في مقابل رئاسة الوزراء لسعد الحريري، ويدير نصر الله و«حزب الله» البلاد فيما تتخذ القرارات المصيرية في طهران وهو ما عبر عنه الرئيس الإيراني حسن روحاني الشهر الماضي بإعلانه عن تبعية القرار السياسي في بيروت لطهران قائلًا: «لا يمكن في الوقت الحاضر اتخاذ إجراء حاسم في العراق وسوريا ولبنان وشمال أفريقيا ومنطقة الخليج من دون إيران». وسارع رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري بالرد على روحاني عبر تغريدة على تويتر: «قول الرئيس الإيراني حسن روحاني إنه لا قرار يُتّخَذ في لبنان من دون إيران مرفوض ومردود لأصحابه»، مؤكداً أن «لبنان دولة عربية مستقلة لن تقبل بأي وصاية، وترفض التطاولَ على كرامتها». وتطرح استقالة الحريري تساؤلاً محورياً حول مستقبل لبنان. لقد بدأت إيران التدخل في الشأن اللبناني أثناء الحرب الأهلية، حيث تأسَّس «حزب الله» في لبنان عام 1982 على يد «محمد حسين فضل الله»، و«صبحي الطفيلي»، و«حسن نصر الله» و«إبراهيم الأمين» و«عباس موسوي» و«نعيم قاسم» و«زهير كنج» و«محمد يزبك» و«راغب حرب»، ولكنه دخل معترك السياسة عام 1985، وفي البيان التأسيسي للحزب، الذي جاء بعنوان «من نحن، وما هي هويتنا؟» عرّف الحزب عن نفسه فقال: «..إننا أبناء أمّة حزب الله التي نصر الله طليعتها في إيران، وأسست من جديد نواة دولة الإسلام المركزيّة في العالم... نلتزم بأوامر قيادة واحدة حكيمة عادلة تتمثّل بالولي الفقيه الجامع للشرائط، وتتجسد حاضراً بالإمام المسدّد آية الله العظمى روح الله الموسوي الخميني دام ظلّه مفجّر ثورة المسلمين وباعث نهضتهم المجيدة..»! واليوم تشير استقالة الحريري إلى أن استمرار الوضع الراهن في لبنان غير مجدٍ، ويعرف لبنان جيداً أن الطائفية والمذهبية حالة خاصة وهي ليست بالحالة السلبية بالضرورة إذا ما أحسن التعامل معها في إطار التعددية والتنوع الذي لا يشكل في الأساس تهديداً للأمن القومي للدول، ولا لاستقرار المنطقة. ولكن الاحتقان الطائفي الحالي، والتفكك العنيف لعدد من دول المنطقة، يؤكد الحاجة للمراجعة، ففي الحالة اللبنانية فالدولة بحاجة اليوم إلى صيغ جديدة لتقاسم السلطة والوفاق الطائفي، ولتحجيم التدخل الخارجي، فالحل الأمثل لإفراغ الجماعات الطائفية من مصادر قوتها هو في تكريس الاستقرار والوحدة الوطنية والتأكيد على الولاء للوطن ومبدأ المواطنة كضمان للاستقرار والأمن.