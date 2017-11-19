الهروب إلى كوبا!

تاريخ النشر: الأحد 19 نوفمبر 2017

في خضم عزلتها المتزايدة على الساحة الدولية، أرسلت كوريا الشمالية وزير خارجيتها إلى حليفتها القديمة كوبا، وفي رسالة مقتضبة صدرت أمس الأول، ذكرت وكالة الأنباء الرسمية لكوريا الشمالية أن وزير الخارجية «ري يونج هو» والوفد المرافق له غادرا في رحلة إلى هافانا، وتأتي هذه الخطوة عقب إعلان عدد من الشركاء التجاريين لكوريا الشمالية تعليق التجارة مع بيونجيانج، وأعلنت سنغافورة يوم الخميس الماضي، التي تأتي في المرتبة السابعة كأكبر شريك تجاري لبيونجيانج، أنها ستقطع علاقاتها التجارية مع نظام كيم جونج أون. وفي سبتمبر الماضي، ذكرت الفلبين، وهي خامس أكبر شريك تجاري لبيونجيانج، أنها ستتخذ خطوة مماثلة.

ومن منظور اقتصادي محض، ليست لكوبا أهمية كبيرة بالنسبة لكوريا الشمالية، مقارنة بهاتين الدولتين، فالأرقام الرسمية تشير إلى أن هافانا ليست ضمن الشركاء التجاريين العشر الأول، وبالتأكيد لا تضاهي أهميتها الصين، التي تعتبر أهم حليف اقتصادي لبيونجيانج، لكن في المرحلة الراهنة، ربما تأمل كوريا الشمالية في تعزيز علاقاتها الدولية أينما كانت.

ومن الجدير بالملاحظة أيضاً أن التحرك يأتي في ظل زيادة توتر العلاقات بين كوبا والولايات المتحدة، عقب محاولة إدارة أوباما تطبيع علاقاتها مع هافانا بداية من عام 2014. ونوَّه «سيلبرشتاين» إلى أنه في ضوء توقف الانفراجة في العلاقات بين كوبا والولايات المتحدة، يبدو من المنطقي أن نرى بعض الزخم في العلاقات بين هافانا وبيونيجيانج.

وليس ثمة جديد في العلاقات بين البلدين، فهما حليفتان منذ بداية الحرب الباردة، وزار الماركسي الثوري «شي جيفارا» الذي لعب دوراً بارزاً في الثورة الكوبية، كوريا الشمالية عام 1960، وامتدح نظام «كيم إل سونج» باعتباره نموذجاً على كوريا أن تحذو حذوه.

آدم تايلور: محلل سياسي أميركي

يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»