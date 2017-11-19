استغاثة تربوية تاريخ النشر: الأحد 19 نوفمبر 2017 الإمارات تعد من الدول التي تولي التعليم أهمية خاصة لإدراك حكومتنا الرشيدة أن مستقبل الدولة له ارتباط وثيق بجودة التعليم الذي تقدمه مدارسنا، لست هنا بصدد الكتابة عن التعليم بشكل عام، لكني أودّ التطرق إلى التلاميذ من أصحاب الهمم الذين قررت الجهات المختصة دمجهم في المدارس العامة بدلاً من حصرهم في مراكزهم الخاصة بهم. ما تتبناه الجهات المسؤولة في الإمارات يتناسب مع التوجهات العالمية المتعارف عليها في مجال التربية الخاصة، فدمج أصحاب الهمم في المدارس العادية له أكثر من فائدة منها تعودهم على العيش الطبيعي مع أقرانهم من التلاميذ، وتحمل التحديات الخاصة بذلك كتهيئة لأصحاب الهمم للعيش والعمل في المجتمع الطبيعي، ومن فوائد الدمج غير المباشرة تعود التلاميذ الآخرين على التعامل اليومي مع أصحاب الهمم، مثل هذه التوقعات دفعت أهل العلم لاقتراح إلحاق أصحاب الهمم في المدارس العادية، لكن بشروط واضحة ومحددة. أول هذه الشروط التشخيص الدقيق لهذا الطفل للتأكد من أن حالته تسمح له بالتعلم في المدارس العمومية، فليس كل أصحاب الهمم تسمح حالتهم بدمجهم، فالإعاقات أصبحت اليوم منوعة ومختلفة من حيث الدرجة كالفرق بين الإعاقة الجسدية والإعاقة العقلية، وهذا التشخيص لا ينبغي أن يقوم به شخص واحد مهما بلغت درجة علمه. التوجهات العلمية الحديثة تركز على التشخيص الجمعي من قبل أكثر من متخصص في مجال الإعاقة. العامل الثاني يرتبط بما يحتاجه هذا الطفل قبل إلحاقه بالمدرسة التقليدية، هناك فرق على سبيل المثال بين طفل يعاني من صعوبة في رجله، ويحتاج كرسياً متحركاً كي يعيش حياته، وبين طفل يعاني من طيف التوحد، فالأول لا يحتاج أكثر من تهيئة المدرسة من الناحية المادية كي يتمكن من التنقل بين مرافقها باستخدام الكرسي المتحرك. أما الطفل الثاني فهو بحاجة إلى مدرس خاص يكون معه في كل حصة كي يساعده على التكيف والتعلم. لن يتمكن معلم الفصل من تدريس 25 تلميذاً، إضافة إلى طفل من أصحاب الهمم.