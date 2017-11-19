استغاثة تربوية

الإمارات تعد من الدول التي تولي التعليم أهمية خاصة لإدراك حكومتنا الرشيدة أن مستقبل الدولة له ارتباط وثيق بجودة التعليم الذي تقدمه مدارسنا، لست هنا بصدد الكتابة عن التعليم بشكل عام، لكني أودّ التطرق إلى التلاميذ من أصحاب الهمم الذين قررت الجهات المختصة دمجهم في المدارس العامة بدلاً من حصرهم في مراكزهم الخاصة بهم. ما تتبناه الجهات المسؤولة في الإمارات يتناسب مع التوجهات العالمية المتعارف عليها في مجال التربية الخاصة، فدمج أصحاب الهمم في المدارس العادية له أكثر من فائدة منها تعودهم على العيش الطبيعي مع أقرانهم من التلاميذ، وتحمل التحديات الخاصة بذلك كتهيئة لأصحاب الهمم للعيش والعمل في المجتمع الطبيعي، ومن فوائد الدمج غير المباشرة تعود التلاميذ الآخرين على التعامل اليومي مع أصحاب الهمم، مثل هذه التوقعات دفعت أهل العلم لاقتراح إلحاق أصحاب الهمم في المدارس العادية، لكن بشروط واضحة ومحددة. أول هذه الشروط التشخيص الدقيق لهذا الطفل للتأكد من أن حالته تسمح له بالتعلم في المدارس العمومية، فليس كل أصحاب الهمم تسمح حالتهم بدمجهم، فالإعاقات أصبحت اليوم منوعة ومختلفة من حيث الدرجة كالفرق بين الإعاقة الجسدية والإعاقة العقلية، وهذا التشخيص لا ينبغي أن يقوم به شخص واحد مهما بلغت درجة علمه. التوجهات العلمية الحديثة تركز على التشخيص الجمعي من قبل أكثر من متخصص في مجال الإعاقة.
العامل الثاني يرتبط بما يحتاجه هذا الطفل قبل إلحاقه بالمدرسة التقليدية، هناك فرق على سبيل المثال بين طفل يعاني من صعوبة في رجله، ويحتاج كرسياً متحركاً كي يعيش حياته، وبين طفل يعاني من طيف التوحد، فالأول لا يحتاج أكثر من تهيئة المدرسة من الناحية المادية كي يتمكن من التنقل بين مرافقها باستخدام الكرسي المتحرك. أما الطفل الثاني فهو بحاجة إلى مدرس خاص يكون معه في كل حصة كي يساعده على التكيف والتعلم. لن يتمكن معلم الفصل من تدريس 25 تلميذاً، إضافة إلى طفل من أصحاب الهمم.
لقد قمت مؤخراً بزيارة 3 رياض أطفال تم تطبيق مشروع الدمج فيها، النتيجة التي توصلت إليها مؤلمة لي، لا أتكلم في هذا المقال عن دراسة علمية، لكنها ملاحظة استقصائية مررت بها، في الرياض التي زرتها يوجد في أحسن الأحوال معلم تربية خاصة واحد مطلوب منه متابعة أصحاب الهمم كافة في المدرسة، فأصبح دوره إشرافياً أكثر من تربوي، هناك حالات تحتاج إلى معلم معاون متخصص في كل صف يسميه أهل المعرفة معلم الدعم والمعلم الظل shadow teacher. والسبب في أهمية توفير هذا المعلم يتلخص في أن معلمة الروضة لن تتمكن من تربية 25 طفلاً في صفها إذا أضيف إليهم آخر من أصحاب الهمم، ما رأيته، وهذا أمر مبرر من قبل إدارات المدرسة، أن المعلمة تُلهي هذا الطفل بنشاط جانبي كي تتمكن من تدريس بقية التلاميذ. في هذه الحالة يطرح سؤال نفسه: هل نجحنا في تطبيق نظرية الدمج المتعارف عليها عالمياً؟ الجواب نعم ولا، نعم فعندما نقرأ في صحفنا إحصاءات يفتخر بها المسؤولون عن هذا القطاع في نجاحهم بدمج المئات من الأطفال من أصحاب الهمم في المدارس العامة. أما لا فلأن هذا الدمج إحصائي فقط، لكن الممارسات الواقعية في المدارس تقول لنا إن هؤلاء الأطفال انتقلوا من بيئة خاصة بهم ينالون فيها الرعاية المناسبة، إلى بيئة جديدة حولتهم إلى فئة مهمشة، لذلك كان نداء الاستغاثة نيابة عنهم.