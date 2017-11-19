«خطاي نحو الشرق».. إضافة جديدة للمكتبة الخليجية تاريخ النشر: الأحد 19 نوفمبر 2017 تعاني المكتبة الخليجية من نقص حاد في كتب أدب الرحلات، على الرغم من جمال هذا الفرع الأدبي وفائدته العميمة، وعلى الرغم أيضاً، من تزايد أعداد من يجوبون العالم من أدبائنا ومثقفينا ممن يمتلكون ناصية الكتابة في هذا المجال المتصف بخصوصية وتميز. وفي اعتقادي أن السبب في ضمور وتراجع أدب الرحلات يكمن في ثورة الاتصالات والمعلوماتية الراهنة التي جعلت أمر التعرف على معالم الدول وأحوالها المناخية والأمنية والاقتصادية، وعادات الشعوب ولغاتهم وأنماط حياتهم، متاحة من خلال ضغط زر، بل صار متاحاً أيضاً رؤية كل ما يريد حيا وبألوانه الطبيعية. وهكذا صار من غير المقبول أن يلجأ الباحث عن معرفة البلدان والشعوب إلى كتاب يتحدث عن هذه الأمور في فترة زمنية معينة، ومن دون صور حية، وبأسلوب قد لا يفهمه، أو عبر صيغة وصفية تتطلب منه قدرة معينة للتخيل. وأتذكر في هذا السياق أني أصدرت في مطلع التسعينات كتاباً تناولت فيه مشاهداتي في عشرات الأقطار التي زرتها في قارات العالم الست، كما تطرقت فيه إلى المفارقات التي حدثت لي خلال تنقلاتي جواً وبحراً وبراً. وقتها كنت متأثراً بإطلاعي في مرحلة عمرية مبكرة على كتابين محددين من كتب أدب الرحلات في العصر الحديث هما: «حول العالم في 200 يوم» للراحل أنيس منصور، و«أيام في الشرق الأقصى» للأديب محمد حسن فدعق. كتابي الذي أسميته «عشرون عاماً من الترحال» لم يلق نصيباً من الاهتمام إلا بعد أن اتخذه أحد طلبة جامعة الملك سعود بالرياض، ضمن كتب أخرى، كمادة للحصول على درجة الماجستير في الأدب. توقف مؤلف الكتاب طويلاً، وهو محق في ما فعل أمام التجربتين الماليزية والسنغافورية على اعتبارهما نموذجين جديرين بالتأمل والدراسة لكل صانع قرار يسعى للنهوض ببلده وشعبه. كما توقف عند الإنجازات الخارقة التي حققتها كوريا الجنوبية في مجالات الصناعة والزراعة والبناء والترفيه، رغم أنها في حالة حرب منذ سبعين عاما، وشعبها خاضع للتجنيد الاجباري، ومجتمعها شبه عسكري. إعجاب المؤلف بماليزيا وسنغافورة والهند، دفعه إلى تخصيص فصول مستقلة في كتابه للحديث عن قادتها الملهمين، فخصص مثلا فصلا لباني المعجزة السنغافورية «لي كوان يو»، وآخر لصانع النهضة الماليزية «مهاتير محمد، وثالث لمحرر الهند «المهاتما غاندي».