متحف يلتسين

تاريخ النشر: السبت 18 نوفمبر 2017

تعد مدينة إيكاترينبرج الصناعية، التي تقع في وسط روسيا على بعد 1400 كم (870 ميلا) عن العاصمة موسكو، هي مسقط رأس بوريس يلتسين (1931 -2007)، وهو أول رئيس روسي. وقد قمت هذا العام، الذي يوافق الذكرى العاشرة لوفاته بزيارة المتحف الرئاسي الخاص به، والذي تم افتتاحه في وسط موسكو عام 2015.

وهناك معروض آخر بعنوان «حرب الشيشان» ويعرض جداراً مليئاً بثقوب الرصاص. وقد كتبت «ناينا»، زوجة يلتسين، رسالة إلى المتحف مطالبة بأن يواجه الزائرون حقائق العصر من دون شوائب. ومع وضع هذا في الاعتبار، يعرض المتحف كلا من الجوانب المجيدة والمظلمة لعصر يلتسين. وفي حين أن يلتسين يُشاد به في أوروبا والولايات المتحدة باعتباره أداة فعالة في انهيار الاتحاد السوفييتي وفي إضفاء الطابع الديمقراطي على البلاد، إلا أن سمعته مشوهة في روسيا لأنه جرح كبرياء الأمة التي كانت يوماً ما عظيمة وأحدث فوضى اجتماعية. ويود البعض نسيان هذه الفترة من التاريخ تماماً. يقول «فلاديمير كرافيتشينكو»، مهندس معماري يبلغ من العمر 27 عاما «كانت هناك أسر كثيرة في ذلك الوقت حيث يكون الأب مدمن كحوليات والأم تهرب من المنزل».

وسرعان ما تطور عمل بوتين بعد أن لفت انتباه يلتسين. لقد هيمن على السياسة الروسية منذ عام 1999، عندما تم تعيينه خلفا ليلتسين. ويمكن القول إنه ما كان بالإمكان أن تكون هناك إدارة لبوتين دون يلتسين.

ورغم ذلك، فإن بوتين الآن يصف انهيار الاتحاد السوفييتي باعتباره «أكبر مأساة جيوسياسية حدثت في القرن العشرين»، ووصف حقبة يلتسين بقسوة باعتبارها «تسعينيات القرن الماضي المهينة».

ويشير «أندريه كوليسينكوف»، زميل بارز في مركز كارنيجي موسكو، إلى أنه إذا لم يصور بوتين تسعينيات القرن باعتبارها الحقبة التي انهار فيها الاتحاد السوفييتي، لكانت صورته كمنقذ قومي ستتلاشى. يذكر أن الموضوع الرئيسي للمتحف هو «الحرية»، حيث إن يلتسين هو الذي حرر شعبه من أغلال القمع والشمولية السوفييتية وجلب حرية التعبير.

يوشيو هانادا*

*كاتب ياباني

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»