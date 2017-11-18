ملامح الصحافة الإسرائيلية تاريخ النشر: السبت 18 نوفمبر 2017 خطورة «الكتيبة 313».. وتداعيات استخدام «الدرون» الإسرائيلي في أذربيجان «يديعوت أحرونوت» أحد مقرات التجنيد لخاصة بالكتيبة تقع داخل مركز للشباب في جنوب قرية عيزرا، وقامت بتجنيد 200 شاب، ومعظمهم كانوا أعضاء في تنظيمات موالية للنظام السوري، لكنهم يريدون تحسين ظروفهم المعيشية. ويلفت فريدمان الانتباه إلى أن إيران لديها 3 قواعد عسكرية داخل سوريا: واحدة في الجنوب بالقرب من مطار دمشق، والثانية في منطقة «السيدة زينب» بضواحي العاصمة السورية، والثالثة في الشمال في جبل عزان قرب مدينة حلب. أما«حزب الله» فلديه أربعة قواعد في سوريا محاذية للحدود اللبنانية، واحدة بمنطقة القصير وثانية في الزباداني وثالثة بجبال القلمون، والرابعة بجنوب بلدة سركايا الجبلية على الحدود السورية- اللبنانية. وعلى الرغم من وجود هذه القواعد العسكرية للميليشيات الشيعية داخل سوريا، تسعى إيران الآن للتفاوض مع روسيا من أجل تدشين قاعدة بحرية شمال غرب سوريا وقاعدة جوية في مناطق سورية أخرى. «تايمز أوف إسرائيل» في تقريره المنشور بـ«تايمز أوف إسرائيل» يوم الثلاثاء الماضي، وتحت عنوان «تحقيق ضد مصنع إسرائيلي للطائرات من دون طيار يشتبه بقصفه أرمينيا»، أشار «جوداه آري جروس» إلى أن الشرطة الإسرائيلية أطلقت تحقيقاً جنائياً ضد شركة إسرائيلية لتصنيع «الدرون» طائرات من دون طيار، يفترض أنها حاولت قصف الجيش الأرميني نيابة عن أذربيجان، التحقيق تجريه وحدة الشرطة الإسرائيلية للجرائم الدولية المعروفة باللغة العبرية باسم «يهبال». وحسب الموقع. فإن إحدى المحاكم الإسرائيلية قررت يوم الاثنين الماضي حظر النشر في القضية، الشركة المتهمة تخضع للتحقيق منذ 4 سبتمبر، ويشار أيضاً إلى أن هذه الشركة تعاملت أيضاً مع المجلس العسكري في ميانمار، المتهم بالتطهير العرقي ضد أقلية الروهينجا المسلمة في هذا البلد الواقع في جنوب شرق آسيا. الشركة أطلقت - بطلب من أذريبجان، إحدى طائراتها من طراز Orbiter1k ضد القوات الأرمينية في منطقة مرتفعات «قرة باغ» المتنازع عليها. وحسب الجيش الأرميني، فإن جنديين أصيبا في الهجوم الذي وقع في 7 يوليو الماضي، علماً أن أرمينيا وأذربيجان تخوضان معارك متقطعة ضد بعضهما البعض منذ 25 عاماً. الشركة الإسرائيلية كانت قد أرسلت طاقماً إلى باكو، عاصمة أذربيجان، لعرض الطائرة من دون طيار، والتي يمكن إضافة قنابل صغيرة إليها وتوجيهها إلى الأهداف المعادية. الطائرة Orbiter1k تم اختبارها بنيران حية ضد موقع للجيش الأرميني، وتلك عملية غير قانونية حسب القانون الإسرائيلي، وإجراؤه كان يتطلب تصريحاً مسبقاً من السلطات الإسرائيلية، وكان من المستبعد الحصول عليه لأن إسرائيل لا تعتبر أرمينيا دولة معادية. وزارة الدفاع الإسرائيلية تحقق في المسألة، ورفضت التعليق في وسائل الإعلام على القضية. وحسب «تايمز أوف إسرائيل» لدى أذربيجان طائرات من دون طيار إسرائيلية الصنع من طراز Orbiter ولديها نوع آخر من طراز «هاروب» الذي تنتجه شركة «الصناعات الجوية الإسرائيلية». وتقول «تايمز أوف إسرائيل» إن أذربيجان من أكبر مستوردي المعدات الدفاعية الإسرائيلية، حيث اشترت من الدولة العبرية أسلحة بقيمة 5 مليارات دولار، كما أن أذربيجان من إحدى الدول الإسلامية التي تقيم معها إسرائيل علاقات دبلوماسية. «هآرتس» في مقاله المنشور بـ«هآرتس» يوم الأربعاء الماضي، وتحت عنوان «لماذا لا يهاجم الجهاد الإسلامي إسرائيل الآن؟»، استنتج «محمد شحادة» أن قادة «حماس» في قطاع غزة مقتنعون بأنه من غير المناسب الآن الآن خوض صراع مباشر مع إسرائيل، وأن لدى قادة الحركة مسارات متعددة لجعل «الجهاد الإسلامي» تلتزم بهذا المنطق، سواء عبر التحذير من استعداء سكان القطاع والتهديد بخسارة المزايا التي تتمتع بها «الجهاد الإسلامي». وحسب الكاتب، فإن التهديدات المتبادلة بين إسرائيل و«حماس» و«الجهاد الإسلامي» تدشن مرحلة جديدة من الحرب الباردة بين «حماس» وإسرائيل، وبين الأخيرة و«الجهاد الإسلامي»، لكن لا يوجد أي طرف من الأطراف الثلاثة يرغب في حدوث تصعيد حقيقي. ولكن يقول الكاتب: تلقت عناصر من «الجهاد الإسلامي» ضوءاً أخضر من قيادات الحركة في دمشق، للتصعيد رداً على تدمير إسرائيل أحد أهم الأنفاق التي تستخدمها الحركة، والذي أودى بحياة بعض قيادات جناحها العسكري المعروف باسم «سرايا القدس»، لكن قيادات «حماس» ونظيرتها في «الجهاد الإسلامي» مقتنعة بأن الوقت غير مناسب لخوض صراع ضد إسرائيل قد يجلب المزيد من الدمار لقطاع يرزح أصلاً تحت الحصار. ولدى «حماس» أسباب لمنع التصعيد منها المصالحة التاريخية المبرمة بين الحركة و«فتح»، والذي يريد يحيى السنوار قائد الحركة استثماره. ولدى قيادات «حماس» مخاوف من أن حدوث تصعيد الآن ضد إسرائيل، في ظل التوتر السعودي- الإيراني الراهن، سيعني اشتعال جبهة شمال إسرائيل لسنوات. إعداد: طه حسيب