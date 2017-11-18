أولوية القيادة.. تعزيز دور الشباب في المنظومة الإعلامية تاريخ النشر: السبت 18 نوفمبر 2017 إن تسليط الضوء على ضرورة تعزيز دور الشباب في بناء منظومة إعلامية تمثلهم، وتتناول القضايا التي تمسهم، وتعبر عن آرائهم، وتكون منصة حوارية لمقترحاتهم ورؤاهم، وتمثل حلقة الوصل الأساسية بينهم وبين القادة ومتخذي القرار، هو هدف يتصدر قائمة أولويات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التي أدركت مبكراً، بفضل بصيرتها الثاقبة لمجريات الأمور، أن الشباب والإعلام من أهم وأكثر الأسلحة تأثيراً في حاضر ومستقبل أي دولة تسعى إلى استدامة نموها، ومع تطورات المشهد الإعلامي، ولاسيما غزو وسائل التواصل الاجتماعي لعصرنا هذا، ويوماً تلو الآخر، يتزايد استخدام الشباب لتلك الوسائل التي اتخذوها منصة للتعبير عن ذاتهم وآرائهم، وهو ما يخلق فجوة بينهم وبين مجتمعهم، ومن هذا المنطلق أولت هيئات ومؤسسات الدولة المعنية كافة اهتماماً استثنائياً لإشراك الشباب في بناء ساحة إعلامية مميزة يتخذونها نافذة لهم على مجتمعهم وعلى العالم، ولم تقتصر تلك الرؤية الاستشرافية لدولة الإمارات العربية المتحدة على حدود وطننا الغالي، بل اتسعت لتشمل الوطن العربي بأسره. وتأكيداً لأهمية تطوير مواهب الشباب لضمان استمرارية منظومة إعلام عربي متكاملة، افتتحت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب، مؤخراً، جلسات برنامج «القيادات الإعلامية العربية الشابة» الذي ينظمه مركز الشباب العربي، برعاية وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ضمن «المبادرة الإعلامية للشباب العربي»، ليقدم للوطن العربي جيلاً جديداً من أفضل المواهب الإعلامية الشابة، وعبرت معاليها عن ثقتها بقدرات الشباب المشاركين في البرنامج، وشغفهم الذي يشكل دافعاً ومحفزاً جوهرياً لعمل مركز الشباب العربي، على خدمة الشباب وإبراز مواهبهم، ومنحهم الفرص التي يستحقونها لدعم تطورهم وتعزيز دورهم في المجتمع. وقالت معاليها: «يجب علينا وضع خطط يشترك الشباب في رسمها لما يملكونه من رؤية استشرافية ورغبة في الابتكار، برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة سيمنحهم فرصة لاكتساب المهارات التي ستمكنهم من قيادة هذا التغيير، وتمنحهم مقعداً على طاولة صناع القرار». وتأتي تلك المبادرات في إطار استراتيجية الدولة الهادفة إلى بناء جيل متمكن من المواهب الإعلامية الشابة والمؤثرين الإعلاميين في الوطن العربي، لبناء منظومة إعلامية متكاملة، تضمن استمرارية تطور هذا المجال في المستقبل، وتواكب أهم تطوراته وتغيراته، يقوم من خلالها الإعلام برسالته الأساسية، المتمثلة في تنمية قدرات الشباب العلمية والثقافية، وتعميق انتمائهم إلى وطنهم، والاعتزاز بالهوية، والمحافظة على القيم الدينية والأخلاقية، ومحاربة الأفكار المتطرفة التي انتشرت في عصرنا هذا، بالإضافة إلى القيام بدوره الرئيس، لكونه أداة فاعلة للغاية في تنفيذ رؤى الدولة الاستراتيجية وإنجاح ما تطلقه من مبادرات. ولا شك في أن تركيز دولة الإمارات العربية المتحدة على إشراك الشباب في صياغة الخطط الإعلامية المستقبلية، والاهتمام باكتشاف مواهبهم، وتنمية مهاراتهم، واستغلال قدراتهم، والحرص على تطوير المناهج الجامعية بما يلبي متطلبات سوق العمل في المجال الإعلامي، إنما ينبثق من إيمانها بأن الشباب هم حاملو راية المستقبل، أصحاب الأفكار المبتكرة والرؤى الإبداعية، القادرون على المساهمة الإيجابية في تحقيق النهضة التنموية التي تنطلق فيها دولة الإمارات العربية المتحدة بقوة، وهو نهج قامت عليه دولة الإمارات العربية المتحدة منذ نشأتها. ـ ـ ـ ـ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.