«الناتو» والحروب غير الشرعية تاريخ النشر: الجمعة 17 نوفمبر 2017 يقول الكاتب اليساري الأميركي الشهير نعوم شومسكي إن «هنالك أسباباً وجيهة لإدانة كل الرؤساء الأميركيين منذ الحرب العالمية الثانية. فقد كانوا جميعاً إما مجرمي حرب، أو ضالعين في جرائم حرب خطيرة»! وفي كتاب صدرت نسخته الفرنسية في بداية الشهر الجاري تحت عنوان: «حروب الناتو غير المشروعة: سِجل وقائع من كوبا إلى سوريا»، يقترح مؤلفه الأكاديمي السويسري دانيل غاسنر أيضاً إضافة أسماء زعماء غربيين آخرين مثل بلير وكاميرون وساركوزي وأولاند إلى جانب الرؤساء الأميركيين الذين تحدث عنهم شومسكي. وذلك لأن كل زعماء الدول الغربية، المنخرطة في حلف شمال الأطلسي «الناتو»، قد لعبوا أدواراً قد يزيد الشعور بها أو يقل في تأجيج الحروب والصراعات والنزاعات خلال العقود السبعة الماضية التي مرت بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. وهذا منافٍ بطبيعة الحال لأهداف ومقررات القانون الدولي، منذ إنشاء هيئة الأمم المتحدة مع نهاية الحرب العالمية الثانية. وتنص مقررات الأمم المتحدة والقانون الدولي على منع وقوع الحرب من الأساس، وأن أية حرب تعتبر قانونياً غير شرعية، ما لم تكن دفاعاً عن النفس، أو تنفيذاً لقرار من مجلس الأمن الدولي، وتحت تفويض واضح وصريح من الأمم المتحدة.. ومن هنا يصير السؤال: هل كل تلك الحروب الكثيرة المريرة التي شنتها الدول الغربية المنضوية في إطار «الناتو» خلال السبعين سنة الماضية كانت كلها دفاعاً عن النفس، أو مشرّعة ومفوضاً بها من قبل مجلس الأمن والأمم المتحدة؟ طبعاً لا، على الأقل. فكثير من هذه الحروب كان تدخلات خارجية، في ساحات صراع بعيدة عن أراضي الدول الغربية نفسها، كما أن بعضها غير مؤثر أيضاً بالسلب على مصالح تلك الدول. وقبل هذا وذاك فقد شُنت تلك الحروب والتدخلات في العديد من الحالات أيضاً دون تفويض أممي، أو توافق دولي، بل شن بعضها صراحة ضد إرادة الأمم المتحدة، وفي تحدٍّ سافر للشرعية الدولية. وفي المجمل يذهب المؤلف إلى أن الهدف الأساس للنظام الدولي الذي أرسته الأمم المتحدة، منذ تأسيسها، يقوم على مبدأ عدم شرعية الحرب، ومنع وقوع النزاعات والصراعات المسلحة. وفي المقابل فمبرر وجود الحلف الأطلسي «الناتو» يقوم على أساس مواجهة تهديد قائم أو مفترض لدول الحلف، وهو ما جعل هذا التحالف العسكري محل نقد حاد ودائم ليس من دعاة السلام والمفكرين اليساريين فقط، وإنما أيضاً من قبل كثير من المنظرين الدوليين، ذوي الصفة، الذين يرون أن دوره قد انتهى عملياً مع انتهاء الحرب الباردة، وتلاشي خطر المعسكر الشرقي السابق، الذي كان يشكل تهديداً وجودياً للدول الغربية. حسن ولد المختار الكتاب: حروب «الناتو» غير المشروعة: سجل وقائع من كوبا إلى سوريا المؤلف: دانيل غانسر الناشر: ديمي- لين تاريخ النشر: 2017