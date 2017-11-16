«الجمهوريون» والملاذات الضريبية تاريخ النشر: الجمعة 17 نوفمبر 2017 «أوراق باراديس» -كنز من 13.4 مليون وثيقة تم تسريبها معظمها من ملفات مكتب المحاماة الدولي «أبلباي»، ومقره برمودا، وتذكر بالتفصيل الطرق العديدة التي تستخدمها بعض أكبر الشركات وأغنى الأفراد في ممارسات التهرب الضريبي والحيازات الغامضة وإخفاء المعاملات المالية. وقد بدأ الصحفيون في البحث بإمعان في هذه الوثائق، ولكن هناك أمرين واضحين بالفعل: أولاً، أن تلك الجملة الشهيرة: «صغار الناس فقط هم الذين يدفعون الضرائب» تبدو محقة فيما تزعم. ثانياً، أن قوانين الضرائب التي وضعها الجمهوريون مبنية على كذبة كبيرة جداً ووقحة. ومرة أخرى، تكشف هذه الإفشاءات أن أغنى الأغنياء في العديد من البلدان - ولاسيما في الولايات المتحدة- وأكبر الشركات العالمية، لا يدفعون ضرائب مثلنا. إنهم يستعينون بشركات المحاماة والمحاسبين المتطورة لإنشاء شركات صورية، وصناديق خاصة وغيرها من وسائل المراوغة لتجنب دفع ضرائب باهظة. وهناك العديد من المليونيرات والمليارديرات من جميع الأيديولوجيات - سواء كانوا رجعيين مثل «الإخوة كوخ» و«روبرت ميرسر»، أو من كبار المانحين الجمهوريين مثل «ستيف وين» و«شيلدون أديلسون»، أو المانحين الليبراليين مثل «جورج سورس»، أو مسؤولين في إدارة ترامب مثل وزير الخارجية «ريكس تيلرسون» والمستشار المالي «جراي كوهن» أو من الطبقة الحاكمة الروسية مثل «ليونيد ميخلسون» أو من المشاهير أمثال «بونو» و«مادونا» أو حتى الملكة أليزابيث الثانية- الذين يستخدمون شركات خارجية وترتيبات الملكية الغامضة لتجنب سداد الضرائب. أما الشركات العالمية فهي تتجنب حرفياً سداد المليارات من الضرائب. أما الإيرادات المفقودة فهي هائلة. فقد احتجزت بعض كبريات الشركات ما يقدر بـ2.6 تريليون دولار -كما لو كانت قد ربحتها في الخارج، مع تجنبت سداد ضرائب قيمتها 752 مليار دولار. ووفقاً لتقديرات ائتلاف المساءلة المالية وشفافية الشركات «فاكت»، فإن بعض الأفراد الأثرياء يتجنبون سداد ضرائب بقيمة تتراوح بين 35- 70 مليار دولار. وفي المقابل يضطر «صغار الناس» - وإلى حد كبير الطبقة المتوسطة والشركات الصغيرة- إلى تعويض الفرق، سواء عن طريق دفع ضرائب أو رسوم مرتفعة أو باستخدام خدمات متدنية، مثل تحمل رداءة الخدمات، والاستدانة من أجل دفع رسوم الجامعة وتحمل أنظمة المياه والصرف التي عفا عليها الزمن، بينما يخبئ الأثرياء ثرواتهم في الخارج لتجنب سداد ضرائب مرتفعة. والأمر غير المقبول هو أن معظم حالات التهرب الضريبي قانونية. وفي مقابلة مع «بلومبيرج نيوز»، قال «ديفيد روزينبلوم»، وهو محامي ضرائب دولي في شركة «كابلن آند درايسدال» ومسؤول ضرائب سابق في وزارة الخزانة، إنه «ليس هناك ما هو بالضرورة غير قانوني. لا يوجد ما هو غير قانوني في أن يكون للأميركيين حساب في الخارج أو مصلحة في شركة في الخارج». بالطبع لا يوجد. وبينما يصبح الأثرياء والشركات الكبرى أكثر ثراء من أي وقت مضى، فإنهم ينفقون المال اللازم لتغيير القواعد. ومن شأن صياغة القوانين التي تناسب احتياجاتهم أن تجلب عائداً أفضل بكثير على الاستثمار من المخاطرة بانتهاك القوانين. إن عمليات المراوغة تنجح. فقد ذكر تقرير لشركة «يو بي إس» السويسرية للخدمات المالية أن ثروة المليارديرات زادت بنسبة 17% في 2016، لترتفع من 5.1 إلى 6 تريليون دولار. وكما كتب «توماس فرانك» في صحيفة «الجارديان»، فإن هذه «الملاذات الضريبية ليست عرَضاً جانبياً» للاقتصاد العالمي؛ «إنها حقيقة مركزية». وهذه الحقيقة تسخر من الجمهوريين بسبب «تخفيضاتهم الضريبية». فـ«الجمهوريون» يصرون على أن خفض الضرائب للشركات والأغنياء سيؤدي إلى مزيد من الاستثمار، وزيادة النمو وتوفير المزيد من فرص العمل. بيد أن الحقيقة هي أن الأغنياء والشركات يدفعون بالفعل ضرائب أقل بكثير مما قد يتوقع أي شخص، وهو ما يزيد حالة عدم المساواة والأعباء على «صغار الناس». ومن غير المستغرب أن قوانين الضرائب التي وضعها الجمهوريون ستعزز الملاذات الضريبية. إنهم سينشئون نظاماً إقليمياً، يقضي في الغالب بفرض ضرائب فقط على الأموال التي يتم الحصول عليها في الولايات المتحدة. وهذا سيشجع أي شركة يمكنها توفير محاسب وصندوق بريد في برمودا أن تبلغ عن أرباحها باعتبارها مكتسبة في الخارج. ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»