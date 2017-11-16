أحدث فرقاطة

تاريخ النشر: الجمعة 17 نوفمبر 2017

من المنتظر أن تبدأ روسيا تجريب الفرقاطة الشبح الثانية «الأميرال كاساتونوف» الاختبارات البحرية في صيف العام القادم، وفقاً لبيان أصدره مصنع السفن الحربية «سيفيرنايا فيرف» الواقع في جزيرة جويتيفسكي في سانت بطرسبرج في الثامن من نوفمبر الجاري.

وهذه الفرقاطة هي من فئة الأميرال جورشكوف الموجهة بالصواريخ. وقال المكتب الصحفي للمصنع في بيانه إن هذه السفينة، وهي أكبر سفينة بحرية تشيدها روسيا منذ انهيار الاتحاد السوفييتي، سيتم تسليمها للأسطول الروسي في فبراير 2018 لبدء إجراء الاختبارات. وأضاف البيان أنه «من المقرر أن تبدأ التجارب البحرية للفرقاطة في الصيف».

وعلى وجه التحديد، فقد ساهم نظام الدفاع الجوي للسفينة «الأميرال جورشكوف» في حدوث تأخيرات متكررة، إذ واجه ما يسمى بنظام الدفاع الصاروخي الجوي «بوليمنت ريدوت» مشاكل خطيرة في الأداء والتوافق، مع عدم وجود أي إشارة إلى أن هذه المسائل قد تمت معالجتها الآن.

وتعد السفينة من فئة «الأميرال جورشكوف» منصة متعددة الأغراض تم تصميمها للعمليات الحربية المضادة للجو والأرض والغواصات. وقد تم تسليح السفينة بصاروخ «كروز كاليبر» ذي قدرات نووية وأسرع من الصوت، وصاروخ أونيكس أسرع من الصوت ومضاد للسفن.

فرانز-ستيفان جادي: كاتب أميركي متخصص في الشؤون العسكرية

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