«غباي» و«نتنياهو».. لا فرق تاريخ النشر: الجمعة 17 نوفمبر 2017 يجمع «المجتمع الإسرائيلي اليهودي» على أهمية تغذية الروح اليهودية عرقياً، ما يرسخ ثقافة الكراهية والنظرة الدونية ضد الآخر. من هنا لم يكن غريباً هذا الارتباط الجديد للدين اليهودي بالقومية الصهيونية، وتحويل اليهودية من عقيدة دينية إلى قومية يهودية تعادي الآخر كائناً من كان. وعليه، وإن كانت طرق تنفيذ السياسات متغايرة، فلن نظلم أي حزب إسرائيلي إن وضعنا -أيديولوجيا- كل الأحزاب السياسية الإسرائيلية في سلة اليمين المتطرف، ومن بينها حزب «العمل» الذي طالما تبنى سياسات أكثر ميلاً للاشتراكية المطعمة بعناصر ليبرالية، كما نادى بتسوية سلمية مع الفلسطينيين والعرب، تؤدي إلى إنهاء الصراع وإقامة الدولتين! تصريحات «آفي غباي»، رئيس حزب «العمل» في الآونة الأخيرة، والمتمسكة باستمرار المشروع الاستعماري الاستيطاني، المتنكرة للحقوق الفلسطينية، والداعمة للعنصرية ضد فلسطينيي 48، تتماهى سياسياً بالتمام والكمال مع مواقف بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء لأكثر الحكومات يمينية وتطرفاً في تاريخ الدولة الصهيونية، وتكشف عن عدم وجود اختلاف جوهري في سياسة الأحزاب الإسرائيلية. و«غباي» وكأنما يفصح عن وجه ما يسمى «معسكر السلام» الذي يغلف عنصريته ومشروعه الإحلالي بجمل رنانة عن «السلام المنشود». وهي في الأصل مواقف تكاد لا تختلف عن مواقف من سبقوه في قيادة حزب «العمل»، فقد قالوا ذات الشيء بل فعلوا أكثر، بمن فيهم إسحق رابين وشمعون بيريز وإيهود باراك، وكلهم قدموا من حزب «العمل» على أنه حزب اشتراكي معتدل يسعى للسلام، رغم أنه هو مَن سلب الأرض ومارس الاحتلال والقتل. واليوم، يعبر «غباي» عن مواقف هؤلاء جميعاً: «إسرائيل بحاجة إلى الجيش الأكثر قوة، ويجب علينا دائماً نحن الإسرائيليين أن نكون عدوانيين وهجوميين.. هكذا فقط يفهمون في منطقة الشرق الأوسط»! وقد جاءت تلك التصريحات لغباي بعد يوم واحد من تصريحات قال فيها إنه «لن يجلس مع أعضاء القائمة المشتركة (النواب العرب) في ائتلاف حكومي». وتابع تصريحاته المطابقة لتصريحات اليمين الفاشي: «قبل كل شيء علينا أن نعرف أمراً واحداً، نحن الأقوياء هنا، مهما استمروا في إخافتنا، لكننا نحن الأقوياء هنا، نحن أقوى من العرب، يجب ألا نخاف منهم، بل هم مَن يجب أن يخافوا منا». وهذا الموقف بالضبط هو موقف نتنياهو الذي يقول: «على إسرائيل أن تحتفظ بغور الأردن الذي يمثل حزاماً دفاعياً استراتيجياً لإسرائيل لن تتخلى عنه»، بل إن غباي، وقبل أيام قليلة فقط، جدد رفضه إخلاء «مستوطنات» في أي تسوية مع الفلسطينيين في المستقبل، كما واصل هجومه على القائمة المشتركة ووصفها بأنها معادية لإسرائيل. وقال: «يجب العمل على إيجاد حل إبداعي للحفاظ على المستوطنات في الأراضي المحتلة». وفي السياق ذاته، وفي كتابه الجديد، «عشر خرافات عن إسرائيل»، كتب المؤرخ الإسرائيلي البارز والناشط الاشتراكي «إيلان بابي» قائلاً: «يبدو أن صانعي السياسة الإسرائيليين مصممون على إبقاء الاحتلال حياً طالما ظلت الدولة اليهودية سليمة ومتماسكة. ويشكل هذا جزءاً مما يعتبره النظام السياسي الإسرائيلي الحالة الراهنة، التي تظل دائماً أفضل من دون أن يطرأ عليها أي تغيير. سوف تسيطر إسرائيل على معظم فلسطين، وبما أنها ستضم دائماً عدداً كبيراً من السكان الفلسطينيين، فإنها تستطيع تحقيق ذلك فقط بوسائل غير ديمقراطية». وفي مقال بعنوان «تعريف بأبرز طروحات اليمين الجديد في إسرائيل»، كتب المحلل السياسي «حيمي شاليف» يقول: «الكارهون والمحرضون يتصدرون المشهد في الحلبة السياسية وفي شبكات التواصل الاجتماعي ويسير اليمين الإسرائيلي كله وراءهم. وليس مبالغة القول إن اليمينيين المعتدلين الذين يرغبون ببناء جسور مع سائر ألوان الطيف السياسي الإسرائيلي تم طردهم من الساحة وحلّ مكانهم الذين يريدون إحراق هذه الجسور. يمكن تسمية هؤلاء باليمينيين الجدد، والسمة الأبرز التي تلازمهم هي احتقار الديمقراطية والتعددية وحرية التعبير وسلطة القانون ومبدأ المساواة في الحقوق والقيم الإنسانية. إنهم يحبون أرض إسرائيل القومية المتطرفة. ويطلقون وصف «اليهود الذين يكرهون أنفسهم» على جميع الإسرائيليين اليساريين والعلمانيين، وغيرهم من الذين يتمسكون بما بقي من شعار «الدولة اليهودية الديمقراطية». لا فروق جوهرية بين غباي ونتنياهو، ولا حتى مع رئيس «البيت اليهودي» (نفتالي بينيت)، أو حتى مع زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» (أفيغدور ليبرمان).. فجميعهم أبناء للصهيونية فكراً وممارسة، أما المتغيرات بينهم، فلها علاقة بطبيعة الحزب وحجمه وموقعه في إدارة دفة الحكم.