أكذوبة نازية.. ومعجزة ألمانية تاريخ النشر: الجمعة 17 نوفمبر 2017 ألمانيا الدولة الوحيدة في العالم التي أثبتت أن حبل الكذب مهما طال فهو قصير، لقد أحرق فتيل الكذب لدى هتلر أكثر من 30 مليون إنسان في الحربين العالميتين وألبست المباني ثوب الحداد. ألمانيا النازية، مهندسها «غوبلز» وزير الدعاية السياسية في عهد «هتلر» الذي اشتهر بمقولات أحاطها بنظام الحكم واستمراره في عهد النازية التي كان يقول في بعضها: «كلما سمعت كلمة مثقف تحسست مسدسي» و«اكذب حتى يصدقك الناس». وقد جاء «كول» بميركل في عهده وضمها إلى حكومته وهي الشرقية التي تربّت على دعاية «غوبلز» لكي تتحول هي ذاتها إلى معجزة أخرى مستمرة لأربع فترات رئاسية متتالية، ولم يحدث كذلك في العهد الأوروبي الديمقراطي كله، وقد أعجزت من سيأتي بعدها وهي المرأة البسيطة التي عملت ضجة في قاعة البرلمان وهي تتحدث مع أحد زملائها، فخاطبها رئيس البرلمان إن أردت مواصلة هذا الحديث فهناك مكان آخر غير هذه القاعة! فقامت بكل تواضع إلى خارج قاعة البرلمان طاعة لأمر الرئيس وهي التي تملك زمام ألمانيا كلها ولكنها لا تملك زمام رئيس البرلمان، هذه تسمى الديمقراطية وهي ليست شعارات بل حقائق تخط على الأرض الألمانية، لتسكن أصحاب الشعارات الزائفة ولو كانت في الأرض الأوروبية ذاتها. لامست قدماي ألمانيا من بوابة «ميونيخ» لكي أرى ما سمعته وما قرأته وتناقلته وسائل الإعلام بشتى قنواتها، فما مسحته من ذاكرتي هو مقولة أن الألمان شعب لا يرحب بالأجانب وخاصة من الشرق الأوسط أو من العرب والمسلمين وخاصة في فترة انتشار موجة الإرهاب في العالم بشكل عام. ولم أشعر شخصياً بذلك، ولا الوفد الرسمي الذي شمل أعضاء من الإمارات ومختلف دول العالم، بل لاحظت أن بعض المسؤولين الألمان لديهم الجانب الاجتماعي هو السائد وكأنهم رغم الفوارق بيننا إلا أن الإنسانية جمعتنا ويكفي أن يستمر ذلك بين البشر حتى يتحابوا ولا يتعاركوا، ويتعارفوا ولا يتنابزوا بالألقاب. في المطار وعند بوابة الهجرة لم نُسأل عن شيء أبداً، فاطمأنت قلوبنا لما هو آت، بأننا سنمضي في مهمتنا بسلام، وفي مساء اليوم الأول دعينا إلى وليمة العشاء في أحد المطاعم اللبنانية فقال لي أحد المسؤولين الألمان، نحن لا دراية لنا بالمأكولات اللبنانية فهلا أرشدتنا إلى طلباتنا، فقد حصل بالتفصيل غير الممل. وفي أثناء تناول الطعام لم يدر حديث عن السياسة ولا الاقتصاد، بل عن أهمية اللغة الأم لكل الشعوب سواء العربية منها أو الألمانية، وكيفية تأثير كل منها على الأخرى في تناغم ثقافي يصعب معه استقلال لغة عن أخرى في عالم معولم. وفي الصباح الباكر كان الجميع متواجداً في بهو الفندق في الوقت المحدد من قبل الألمان، ودقيقة تأخير تحدث لديهم موجة من الوسواس الخنّاس والبحث عن المتأخر لأي سبب كان، وكان المسؤول المرافق لنا يقطع مشواراً قدره قرابة خمسمائة كيلومتر لأداء واجبه تجاه ضيوف بلاده، فلم يتوان عن خدمتنا طوال فترة صحبتنا له وهو المكلف بنا منذ الدقيقة الأولى لوصولنا. «ميونيخ» قطعة من جنة الله في الأرض، فالبيئة خضراء من الأصل تسعد الناظرين إلى آفاقها وتريح البصر عن بعد والنهر يقطع المدينة بلا توقف عن الدفق. فالهدف من الزيارة هو الاطلاع على مشاريع ألمانيا في التنمية المستدامة ونقل هذه التجربة إلى دولة الإمارات للاستفادة منها واستكمال البنية التحتية التي ترافق تلك المشاريع ذات الطابع الأخضر في كل شؤون الحياة المستدامة. والتي على رأسها عدم تعريض الأرض، وهي أم الجميع، إلى الهدر في طاقاتها والإسراف في استغلال مقدراتها من أجل الحفاظ عليها لاستفادة الأجيال القادمة منها لقرون عدداً، وهذا هو الجزء الساطع من ألمانيا المعجزة في رئيستها وفي انقلاب الصدق الأبيض على سواد كذب «غوبلز» عبر البناء الصلب وليس الادعاء.