ترامب وحصيلة الجولة الآسيوية تاريخ النشر: الخميس 16 نوفمبر 2017 أنهى الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتو جولة آسيوية دامت نحو أسبوعين وشملت عدة بلدان مهمة في شرق القارة وجنوبها، وذلك على أمل تمتين التحالف ضد كوريا الشمالية وإنشاء علاقات تجارة جديدة ثنائية الأطراف بين الولايات المتحدة والبلدان الآسيوية. الجولة اهتمت بالجانب الاستعراضي، لكن في ما يتعلق بالجوهر لم يتحقق الكثير وضاعت العديد من الفرص. وقد بدأت الجولة من اليابان التي تربط ترامب علاقاتٌ جيدة برئيس وزرائها شينزو آبي. الزعيمان لعبا الغولف وعبّرا عن قلقهما بشأن التهديد الذي تطرحه كوريا الشمالية. وكانت ثمة احتجاجات قليلة ضد الزيارة. ثم انتقل الرئيس الأميركي إلى كوريا الجنوبية، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى أن شعبيته لا تتجاوز حدود العشرينيات، وذلك في تباين كبير مع المعدلات العالية التي كان يحصل عليها باراك أوباما، حتى خلال أيامه الأخيرة في السلطة. ذلك أن الكوريين الجنوبيين يشعرون بالقلق من سلوك ترامب حيال «كيم جونغ أون» ويخشون أن يشعل حرباً مع كوريا الشمالية تكون كارثية للجميع، وخاصة كوريا الجنوبية. غير أنه مما يحسب لترامب أنه تقيد بالخطابات المكتوبة سلفاً، ولم تصدر عنه أي تصريحات نارية حول «الشمال»، مشدداً على الأهمية المستمرة للتحالف الأميركي الكوري الجنوبي. وبالمقابل، كان أقل نجاحاً في إقناع كوريا الجنوبية بإعادة صياغة سياستها التجارية حتى تكون متلائمة أكثر مع المصالح الأميركية. «شي» لم يكن يرغب في أي شجار مع ترامب وسعى جاهداً لإطراء نظيره الأميركي وتقديم عرض باهر لصداقتهما، وشمل ذلك مأدبة عشاء رسمية في «قاعة الشعب الكبرى». ومن جانبه، قال ترامب إن العجز الضخم الذي راكمته الولايات المتحدة في معاملاتها مع الصين، ليس خطأ الصين، بل إن اللوم يقع على الرؤساء الأميركيين السابقين لأنهم لم يكونوا حازمين بما يكفي، كما يقول. غير أن الصين لم تقم بأي حركات دراماتيكية لممارسة ضغط أكبر على كوريا الشمالية، كما أن أي حل لاختلالات الميزان التجاري لا يبدو وشيكاً. وعندما انتقل ترامب إلى فيتنام، لقي استقبالاً حاراً وجدّد التزامه بحرية الملاحة البحرية في المجاري المائية في جنوب آسيا وشرقها. كما وعد ببيع فيتنام معدات عسكرية أميركية أكثر تطوراً. وجهته الأخيرة كانت مانيلا، حيث جمعه لقاءٌ مع الرئيس الفلبيني دوارتي وحضر قمة «آسيان». خلال هذه الزيارة، لم يُقل شيء عن سجل دوارتي في حقوق الإنسان، ولئن كان ترامب قد وعد باتفاقيات تجارية مهمة ثنائية الأطراف مع البلدان الآسيوية الكثيرة التي كانت قد انضمت إلى «الشراكة عبر المحيط الهادئ»، التي سحب منها ترامب عضوية الولايات المتحدة في بداية رئاسته، فإنه قوبل بمقاومة. فقد تعهد أعضاء «الشراكة عبر المحيط الهادئ» الآخرون بالعمل معاً، وكان واضحاً أن الصين التي لم تكن من الشركاء الأوائل في هذه الاتفاقية، ستبحث الآن عن طرق لاستبدال أميركا والزعامة القوية التي كان يمكن أن تجلبها لتطوير «الشراكة». إن نتيجة جولة ترامب الآسيوية كانت الكثير من مأدبات العشاء والأضواء، لكن الشعور السائد هو أنه إذا كانت الولايات المتحدة ظلت ملتزمة بأمن حلفائها في آسيا، فإن أميركا لم تعد لديها الرغبة أو القدرة للزعامة في تقديم رؤية للشراكات الاقتصادية المستقبلية. فهي لا تقدّم أي شيء يمكن أن ينافس مخططات الصين الكبيرة، وخاصة مخططها «حزام واحد، طريق واحد» الذي سيربط الصين مع آسيا الوسطى وأوروبا عبر «طريق الحرير»، والصين وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا وشرق أفريقيا بحراً. وبهذا يمكن القول إن ترامب نجح في بيع سياسة «أميركا أولاً»، لكنه في الأثناء، وضع الكثيرَ من قوة أميركا والنفوذ الذي كانت تمتلكه في آسيا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية موضعَ شك.