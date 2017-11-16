نيوزيلندا ليست مكاناً لليمين المتطرف تاريخ النشر: الخميس 16 نوفمبر 2017 نيوزيلندا بلد صغير يسعى لأن يعرفه الناس في العالم عدا كونه المكان الذي تم فيه تصوير سلسلة أفلام «لورد أوف رينجس» («سيد الخواتم») وبلد النجاحات الرياضية (فنحن مشهورون بأداء جيد في الرياضات). وهناك نكتة عن صحافيين يجرون مقابلة مع شخصيات شهيرة زائرة لدى هبوطهم من الطائرة يسألونهم: «ما رأيكم في بلدنا؟». وعليه، فتخيلوا مدى الاستياء الذي أصاب النيوزيلنديين عندما نشرت صحيفة «واشنطن بوست» مقالاً بعنوان «كيف يسمّم اليمين المتطرف نيوزيلندا». العديد من الصحافيين والمعلقين والسياسيين ذهبوا إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن درجات من الاشمئزاز والسخرية متسائلين كيف يمكن لـ«اليمين المتطرف» أن يكون سمّم هذا البلد من دون أن يلاحظ أي منا ذلك. هذه الضجة كانت على خلفية مقال رأي لكاتب عمود محلي يدعى «بِن ماك»، يقول إن «ظلاً أخذ يسمِّم نيوزيلندا»، وإن «اليمين المتطرف استولى على السلطة». ومما لا شك فيه أن لكل شخص الحق في التعبير عن آرائه السياسية، ولكنني أخشى أن الحياة السياسية في نيوزيلندا ليست بالإثارة التي تصورها «ماك». والحق أنني لم أستطع أن أجد سياسياً نيوزيلاندياً واحداً أو مراقباً جدياً يصف الحياة السياسية النيوزيلاندية على هذا النحو. باختصار: إن الأمر يحتاج لدحض وتفنيد حتى لا يعتقد قراء «واشنطن بوست» أن البلد الذي كان الأول في العالم، الذي يمنح النساء حق التصويت وكثيراً ما يصنف باعتباره أحد أكثر البلدان ديمقراطية وشفافية في العالم قد خرج عن محوره المركزي المألوف. صحيح أن نيوزيلندا أجرت انتخابات للتو، وعرفت تغيراً في الحكومة، وصحيح أيضاً أن ميزان القوة في نظامنا التمثيلي النسبي حمله حزبٌ فاز بـ7.5 في المئة من الأصوات. إذ نظراً لحصول الحزبين الرئيسيين – على غرار الحزب «الديمقراطي» والحزب «الجمهوري» في الولايات المتحدة – على 44 في المئة و37 في المئة على التوالي (ومع الـ37 في المئة ضَمن حزب العمل 6.3 في المئة إضافية من حزب الخضر النيوزيلاندي)، تمكن حزب يدعى «نيوزيلندا أولاً» من تقرير أي حزب سيقود الحكومة، إنه الحزب الذي يسميه «ماك» بالظل السام واليمين المتطرف. زعيم الحزب «وينستون بيترز» نفسه قال إن المقال يبدو كما لو أنه كُتب من قبل شخص «فر من مستشفى للأمراض العقلية في الثانية والنصف صباحاً». وما لا شك فيه أن حزب «نيوزيلندا أولاً» حزبٌ قومي وأن «بيترز» يُتهم من قبل شخصيات سياسية رفيعة بالعنصرية. والحق أن لدى «بيترز» سجل من السياسات - والنكات السمجة - التي تستهدف المهاجرين الآسيويين بشكل خاص. وخطوته الشائنة في غضون 48 ساعة الماضية المتمثلة في تسليم أوراق المحكمة لصحافيين تضفي بعض المصداقية على ما يقال من أن «بيترز» يمثل حضوراً ضاراً نوعاً ما في المشهد السياسي النيوزيلاندي، غير أن لا أحد ممن لديهم فهم سياسي يصف الحزب بـ«اليمين المتطرف»، ذلك أن العديد من سياساته الاقتصادية تؤيد تدخل الدولة في الاقتصاد، وفوزه المفاجئ في المفاوضات حول تشكيل الائتلاف تمثل في رفع الحد الأدنى للأجور إلى 20 دولاراً للساعة بحلول 2020، والأهم من ذلك كله هو أن الزعم بأن «بيترز» وحزبه «استحوذا على السلطة» عارٍ عن الصحة. والحقيقة هي أن حزب «نيوزيلندا أولاً» لم يفز بشيء في المفاوضات حول تشكيل الائتلاف مع الأحزاب الرئيسية، ذلك أنه عندما أعلن «بيترز»، بعد ثلاثة أسابيع من المفاوضات، أن حزبه سينضم إلى ائتلاف مع حزب العمل الذي ينتمي إلى «يسار الوسط»، فإن سياسة حزب «العمل» هي التي هيمنت على الأجندة الحكومية. ويقول ماك: «إن تأثير اليمين المتطرف» ظهر منذ بعض الوقت، مشيراً إلى مثاليْ خفض أعداد المهاجرين وما يسميه «تشريعات تمنع غير المواطنين من حق التملك»، غير أن كل هذه السياسات كانت لحزب العمل. وعلى سبيل المثال: فإن اتفاق الائتلاف يبدأ جزأه المتعلق بالهجرة بـ«وفقاً لسياسة حزب العمل...»، وعلاوة على ذلك، فإن رئيسة الوزراء «جاسيندا آردرن» أشارت، عندما انتهت المفاوضات، إلى أن «سياسة حزب العمل (حول موضوع الهجرة) لم تتغير أبداً نتيجة هذه المفاوضات». تيم واتكن كاتب نيوزيلاندي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»