خطة ترامب لـ«منع الإرهاب» تاريخ النشر: الخميس 16 نوفمبر 2017 في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي وقع يوم 31 أكتوبر الماضي في مدينة نيويورك، بات من الواضح أن الوقت ينفد قبل أن تطور إدارة ترامب وتوضح وتنفذ استراتيجية حقيقية للتعامل مع التطرف المحلي. وبسبب السياسة، والمشاحنات البيروقراطية ونقص الموارد، فإن الولايات المتحدة تتخلف في مكافحة الجزء الأسرع نمواً من التهديد الإرهابي. وبعد أن قتل «سيف الله سايبوف» ثمانية أشخاص في المذبحة التي ارتكبها في مانهاتن السفلى، ألقى الرئيس ترامب باللوم على سياسات الهجرة الضعيفة. بيد أن كل الدلائل تشير إلى أن سائق الأوبر المولود في أوزبكستان قد تحول إلى التطرف بعد أن دخل الولايات المتحدة. وخلال حملة ترامب والانتقال الرئاسي، شكا فريقه من سياسات إدارة أوباما «لمكافحة التطرف العنيف» ووعد بإحداث تغيير جذري في نهج الولايات المتحدة. لكن بعد مرور عام تقريباً، لا تزال الخطة تفتقد إلى الإجراءات العملية. وقال لي وزير الأمن الداخلي السابق «جيه جونسون»: «إن الهجوم على الطريق السريع الواقع في الجانب الغربي، هو دليل على بيئة التهديد التي نعيش فيها حالياً». عندما كان وزيراً للأمن الداخلي، بدأ «جون كيلي» مراجعة كاملة لسياسات مكافحة التطرف. وحوّل جزءاً من المنح التي تبلغ قيمتها 10 ملايين دولار، في إطار مكتب المشاركات المجتمعية التابع لوزارة الأمن الداخلي، من المشاركة المجتمعية إلى إنفاذ القانون. أما موازنة إدارة ترامب لعام 2018، فلا تمول برنامج المنح على الإطلاق. كما قام كيلي بخفض عدد العاملين في مكتب المشاركات المجتمعية وخفض من سلطته. وقد استقال مدير المكتب «جورج سليم»، في شهر يوليو الماضي، بعد خلافه مع المسؤولين السياسيين الذين عينهم ترامب، ومن بينهم «كاثارينا جوركا» زوجة مسؤول البيت الأبيض السابق «سيباستيان جوركا» التي شنت هجمة بلاغية ضد «مكافحة التطرف العنيف». وقد تعرض سليم للانتقاد من قبل اليمين المتطرف باعتباره «أحد مسؤولي إدارة أوباما الباقين المعروف بإشراكه للإسلاميين المتطرفين»، حتى وإن كان جمهورياً محافظاً ينظر إليه بشكل متشكك من قبل الجماعات الإسلامية. وتعرض جمهوري محافظ آخر هو النائب «مايكل ماكول» للهجوم من قبل اليمين المتطرف بسبب دعمه لسياسات مكافحة التطرف العنيف عند طرح اسمه لقيادة وزارة الأمن الداخلي. وعلى اليسار، تواجه سياسات مكافحة التطرف العنيف انتقادات من جانب جماعات الحريات المدنية التي ترى أن هذه الجهود تستهدف الشباب المسلمين الذين لم يرتكبوا جرائم. وأشار «سيموس هيوز»، نائب مدير «برنامج مكافحة التطرف» بجامعة جورج واشنطن، إلى أنه «لا يوجد دعاة داخليون لسياسات مكافحة التطرف العنيف في الولايات المتحدة. ونتيجة لذلك فنحن متأخرون عن أوروبا في هذا المجال بنحو خمس سنوات». ويحق لترامب أن يضع سياسات خاصة به، بحسب ما ذكر مسؤول سابق في وزارة الأمن الداخلي بإدارة أوباما، أما عدم وجود استراتيجية فهذا أمر غير مقبول. لقد كانت إدارة أوباما بطيئة في تنظيم هذه المسألة، لكن فريق ترامب لم يعد لديه وقت. وأوضح المسؤول أنه بعد مرور ما يقارب العام في السلطة، «لا توجد أي موارد لهذه القضية ولا قائد لها». عارض مسؤولان حاليان في وزارة الأمن الداخلي هذا السرد. وقالا إن هناك استراتيجية جديدة لمكافحة التطرف. وفي نفس الوقت، فإن وزارة الأمن الداخلي ملتزمة بزيادة، وليس خفض الجهود المبذولة في هذا المجال. وقال مسؤول في وزارة الأمن الداخلي: «كانت الإدارة الأخيرة تركز على وثائق الاستراتيجية، ونحن نركز على العمل». وكانت الخطوة الأولى هي إعادة تسمية سياسة «مكافحة التطرف العنيف» لتصبح «منع الإرهاب». في شهر سبتمبر، وضعت القائمة بأعمال وزير الأمن الداخلي «إلين ديوك» هذه الرؤية، وقالت في شهادتها أمام الكونجرس إن البرامج يجب أن تكون قائمة على المخاطرة، وتقودها الاستخبارات وتثبت فعاليتها وتركز على الجهات الفاعلة في الخطوط الأمامية. وقد وصف مسؤولو الكونجرس هذا بأنه معقول لكنهم أعربوا عن أسفهم لعدم وجود تفاصيل وتنفيذ واضح. ومع غياب القيادة الفيدرالية، تتحرك المجتمعات المحلية إلى الأمام. ويمثل التعامل مع المجندين الإرهابيين الذين تمت محاكمتهم، لكنهم سيتم الإفراج عنهم، مصدر قلق كبير. ففي الأسبوع الماضي، أفرج أحد القضاة الفيدراليين عن رجل صومالي هو «عبد الله يوسف» الذي حاول الانضمام إلى تنظيم «داعش». وشارك يوسف في أول برنامج لإعادة تأهيل الجهاديين قبل المحاكمة. ربما يشير ترامب إلى الهجرة، لكن ما لم يتمكن فريقه من العمل بجدية بشأن التطرف المحلي، فإن التهديد بحدوث هجمات على شاكلة هجوم نيويورك سيزداد. جوش روجين كاتب أميركي متخصص في القضايا الأمنية ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سرفس»