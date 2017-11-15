ملامح الصحافة الأميركية تاريخ النشر: الأربعاء 15 نوفمبر 2017 لهجة أقل تصعيداً مع كوريا الشمالية.. واستياء من تخفيض ميزانية «الخارجية» «لوس أنجلوس تايمز» «واشنطن بوست» تحت عنوان «إعادة الهيكلة في وزارة الخارجية الأميركية تشبه التراجع»، نشرت «واشنطن بوست» أول أمس افتتاحية طرحت في مستهلها تساؤلاً كبيراً مؤداه: ماذا يجري في وزارة الخارجية الأميركية؟ الوزير ريكس تيلرسون بدأ إعادة هيكلة الوزارة، وهي المهمة التي استغرقت معظم شهور العام الجاري. صحيح أنه لا توجد وزارة لا تستفيد من التجديد والتطوير، لكن من المهم ألا تصبح مهمة وزارة الخارجية محل شك. فهل ينوي تيلرسون تعزيز الدبلوماسية الأميركية، لتصبح أداة للتعامل مع القضايا العالمية الملحة، أم أننا بصدد تمرين على تخفيض أعداد الموظفين والمكاتب التي أصبح وجودها ضرورياً لتمثيل الولايات المتحدة في الخارج والدفاع عن مصالحها، ورؤيتها للمستقبل؟ الصحيفة رصدت موضوعات نشرها العدد الأخير من مجلة شهرية متخصصة في شؤون السلك الدبلوماسي الأميركي Foreign Service Journal، حيث كتب رئيس جمعية العاملين في الخارجية الأميركية، وهي السفيرة السابقة «باربارا ستيفنسون» مقالاً حذرت خلاله من مستقبل السلك الدبلوماسي الأميركي، خاصة بعد المقترحات التي يقدمها وزير الخارجية الأميركي ويطالب فيها بتخفيض ميزانية الوزارة بنسبة 30%. اللافت- تقول الصحيفة- إن الكونجرس رفض معظم اقتراحات تيلرسون وما تتضمنه من تخفيض في الميزانية. على سبيل المثال، قررت الوزارة تخفيض ميزانية الترقيات للنصف، وهي مخصصة للبحث عن موظفين لشغل مناصب مهمة في الوزارة. باربارا «أشارت إلى تخفيض عدد الكوادر التي تنم تسكينها على درجة «وزير» من 33 إلى 19، وتقليص عدد المستشارين من 431 إلى 369 فقط. وهي ترى أن الفقدان السريع لكبار الموظفين داخل الوزارة سيقلص وبشكل واضح، من قدرة الولايات المتحدة على التأثير في الأحداث العالمية. وحسب الصحيفة، لا تزال الوزارة تعاني شواغر في المناصب القيادية، فلم يتم تأكيد تعيين سوى 4 فقط من مساعدي الوزير، ولا يزال 3 من المساعدين قيد الترشيح فقط، و15 منهم ينتظرون اختيارات ترامب. وعند سؤال الرئيس الأميركي عن هذه الشواغر، قال لشبكة «فوكس نيوز»: (المهم هو أنا). لكن الولايات المتحدة لديها مصالح متنوعة ومنتشرة في أرجاء العالم كافة، ووزارة الخارجية جبهة متقدمة للدفاع عن هذه المصالح، والمشكلات العالمية في ازدياد، وكذلك الحاجة للدبلوماسية باتت أكثر إلحاحاً من ذي قبل، ومن ثم لا ينبغي أن تكون إعادة هيكلة الخارجية «وصفة للتراجع» داخل الوزارة. «يو إس إيه توداي» في مقاله المنشور بـ «يو إس إيه توداي»، أمس الأول، وتحت عنوان «التخفيضات الضريبية التي يريدها الجمهوريون لن تطلق العنان للنمو الاقتصادي بل ستزداد الحالة الاقتصادية سوءاً»، استنتج «جاريد بيرنشتاين» أن السجال الدائر حول الخطة الضريبية لـ «االجمهوريين»، ينقسم إلى شطرين، أحدهما معارض ويرى أنصاره أن التخفيضات الضريبية تبديد للأموال وللمداخيل التي يفترض أن الحكومة في أمس الحاجة إليها، وتخفيف العبء على الأسر الأكثر ثراء والشركات، الشطر الثاني يضم المؤيدين لهذا التخفيض على اعتبار أنه يطلق العنان للنمو الاقتصادي الذي سيأتي بمداخيل ستعوض الانخفاض في العوائد الضريبية. الكاتب، وهو كبير المستشارين الاقتصاديين - سابقاً- لنائب الرئيس الأميركي «جو بايدن». يرى أن فكرة زيادة الديون القومية خلال العقد المقبل بمقدار 1.5 تريليون دولار تبدو مضللة، فنصف قيمة التخفيضات الضريبية تقريباً سيستفيد منها 1% من الأميركيين ممن يصل متوسط دخلهم السنوي 3.6 مليون دولار. صحيح أن الأميركيين بحاجة إلى إصلاح ضريبي، خاصة ما يتعلق بالضرائب على الشركات، لكن الخطة المطروحة من قبل «الجمهوريين» لا تفعل شيئاً يضمن تحقيق إصلاح ضريبي حقيقي. النمو الاقتصادي يحدث عادة نتيجة عاملين: الأيدي العاملة وزيادة الإنتاجية، وهذه الأخيرة تعتمد على مدى مهارة العمال في إنتاج سلع وخدمات يريدها الأميركيون ويحتاجونها، لكن خلال العقد الماضي تراجعت الإنتاجية وتراجعت قوة العمل، والسبب يكمن في شيخوخة السكان، وهذا الأمر لا علاقة له بتخفيض الضرائب.