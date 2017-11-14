ملامح الصحافة الدولية تاريخ النشر: الثلاثاء 14 نوفمبر 2017 تعزيز التحالف الأميركي- الياباني.. وبوتين يطمح في تطوير أقصى الشرق الروسي «ذي كوريا هيرالد» «جابان تايمز» تحت عنوان «موقف ياباني- أميركي مشترك ضد كوريا الشمالية»، نشرت «جابان تايمز» اليابانية يوم الاثنين قبل الماضي، افتتاحية استنتجت خلالها أن القمة التي انعقدت بين رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والرئيس الأميركي دونالد ترامب أظهرت متانة التحالف الأميركي- الياباني في مواجهة التهديدات الأمنية الكورية الشمالية وأيضاً قوة العلاقة بين ترامب وآبي. الزعيمان أكدا استراتيجيتهما المشتركة المتمثلة في تكثيف الضغوط الدولية على نظام بيونج يانج كي يتخلى عن أسلحته النووية وبرامجه الخاصة بالصواريخ البالستية، وأيضاً محاولة نزع فتيل التوترات الإقليمية التي تؤججها كوريا الشمالية، وضمن هذا الإطار، أدرج ترامب التعاون الصيني والروسي من أجل استطلاع أفق الحل الدبلوماسي لأزمة بيونج يانج النووية. اليابان كانت المحطة الأولى في جولة ترامب الآسيوية، التي تواصلت على مدى 12 يوماً واللقاء الذي جرى بين رئيس الوزراء الياباني والرئيس الأميركي هو الخامس منذ وصول ترامب للحكم. ولدى «آبي» قناعة بأن تمتين علاقته الشخصية مع الرئيس الأميركي تساهم في تعزيز التحالف الأمني بين واشنطن وطوكيو، وهو تحالف يكبح جماح التهديد الكوري الشمالي، ويحد من التنمر البحري الصيني. وخلال الزيارة قال ترامب: إنه لا يعتقد أن علاقات بلاده باليابان كانت يوماً ما أقوى مما هي عليه الآن. «يوميري تشيمبيون» بعبارة «اختبار قدرة ترامب على تنفيذ استراتيجية بلاده في آسيا»، نشرت «يوميري تشيمبيون» اليابانية يوم السبت الماضي، افتتاحية، استهلتها بالقول إن الرئيس الأميركي عبر عن رغبته في تعزيز انخراط الولايات المتحدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأيضا التعاون مع اليابان من أجل تحقيق الاستقرار الإقليمي. لكن هناك من يحث البلدين على تحويل نواياهما إلى مبادرة عملية على أرض الواقع. ترامب أدلى بخطاب أثناء قمة «آبيك» في فيتنام، امتدح خلاله جهود الدول الآسيوية في مجال التحول الديمقراطي وحكم القانون والتنمية الاقتصادية، وعبر ترامب عن رغبة بلاده في تقوية العلاقات التجارية مع جميع البلدان المطلة على المحيطين الهندي والهادئ، أملاً في تحقيق الأمن والرخاء. الصحيفة استرجعت تصريحاً ورد العام الماضي على لسان رئيس الوزراء الياباني رسم خلاله إطاراً لما أسماه «استراتيجية حرية ومنفحتة لمنطقتي المحيط الهندي والهادئ»، وبدا واضحاً أن تصريحات ترامب تتقاطع مع تصريح «آبي»، وهذه هي المرة الأولى التي يتطرق فيها ترامب لدبلوماسية قائمة على المبادئ. المنطقتان تضم دولاً من آسيا وأفريقيا، وتتمحور الاستراتيجية اليابانية حول التعاون بين أربع دول هي اليابان والولايات المتحدة والهند وأستراليا، أملاً في تحقيق الاستقرار والرخاء، وتتضمن الاستراتيجية دول رابطة «الآسيان».