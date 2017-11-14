التفاهم الروسي- الأميركي حول سوريا تاريخ النشر: الثلاثاء 14 نوفمبر 2017 بعد لقاء قصير بين الرئيسين الأميركي والروسي، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي، صدر بيان مشترك أكد التزام الولايات المتحدة وروسيا بسيادة سوريا ووحدة أراضيها بالإضافة إلى مواصلة الجهود من أجل هزيمة «داعش». وذكر البيان أن الرئيسين وافقا على أن التسوية النهائية للنزاع في سوريا يجب أن تكون في إطار عملية جنيف وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 2254، وأشار إلى التصريح الذي صدر عن الرئيس السوري وأكد فيه الالتزام بعملية جنيف والإصلاح الدستوري والانتخابات وفقاً لقرارات مجلس الأمن. وأكد الرئيسان الروسي والأميركي أن فهمهما لهذا التصريح يفترض التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن المشار إليه بما في ذلك الإصلاح الدستوري وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت مراقبة الأمم المتحدة، مع مراعاة أعلى المقاييس الدولية في مجال الشفافية والمساءلة، ومنح جميع السوريين، بمن فيهم من في الشتات، الحق في المشاركة فيها. ودعا الرئيسان الأطراف السورية كافة إلى المشاركة الفعالة في عملية جنيف السياسية ودعم الجهود الهادفة لإنجاحها. وقد سارع البعض إلى الترحيب بهذا التفاهم الروسي- الأميركي الجديد باعتباره مؤشراً على اقتراب تسوية الصراع السوري، فها هما الدولتان الأقوى في معادلة الصراع تتفقان على المبادئ الأساسية المطلوبة لتسوية سياسية مقبولة بدءاً بالاتفاق على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، مروراً بالالتزام بقرارات مجلس الأمن، وانتهاءً بالتأكيد على إصلاح سياسي حقيقي بضمانات دولية. ويضاف إلى كل ما سبق تعقيدات الوضع الداخلي السوري نفسه التي تنبع من القوى السياسية والعسكرية المعارضة للنظام، إذ لا يقتصر الأمر على صراعها مع النظام وإنما هي متصارعة أيضاً فيما بينها، مع ما يفرضه هذا من صعوبات في التوصل إلى صيغة سياسية مقبولة من الجميع، بل إن أحداً لا يضمن استمرار التفاهم الروسي- الأميركي نفسه، وبالذات على ضوء سيولة سياسة الرئيس الأميركي، ووضعه الداخلي، ولا يُقصد بهذا التحليل أن تسوية الصراع السوري مستحيلة، وإنما أنها ليست بالسهولة التي يتصورها البعض.