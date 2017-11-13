لوفر ‬أبوظبي.. ‬الثقافة ‬والجمال تاريخ النشر: الإثنين 13 نوفمبر 2017 هنا ‬آشوريٌ ‬متقلدٌ ‬سيفه، ‬ورومانيٌ ‬معتقلٌ ‬رمحه، ‬هنا ‬أليكسندر ‬ينظر ‬عبر ‬الزمان، ‬هنا ‬فرعون ‬مسجى، ‬هنا ‬الجمال ‬يتراقص ‬عبر ‬القرون، ‬هنا ‬من ‬كل ‬أمةٍ ‬أثرٌ ‬وكل ‬تاريخ ‬حقبةٌ ‬وكل ‬حضارةٍ ‬عينةٌ ‬وكل ‬رمزٍ ‬سيرةٌ، ‬هنا ‬ملتقى ‬الحضارات ‬والثقافات ‬والآثار ‬والمتاحف، ‬هنا ‬متحف ‬اللوفر ‬أبو ‬ظبي. وسط ‬حشدٍ ‬كبير ‬من ‬المدعوين ‬افتتح صاحب السمو ‬الشيخ ‬محمد ‬بن ‬زايد ‬متحف ‬اللوفر ‬أبوظبي، ‬يرافقه ‬صاحب السمو الشيخ ‬محمد ‬بن ‬راشد، ‬والرئيس ‬الفرنسي ‬وعدد ‬من ‬الملوك ‬والرؤساء ‬من ‬الدول ‬العربية ‬والدول ‬الصديقة، ‬جاؤوا ‬جميعاً ‬احتفاء ‬بحلم ‬محمد ‬بن ‬زايد، ‬الذي ‬بدأه ‬قبل ‬سنوات ‬عشر ‬من ‬2007 ‬وحتى ‬افتتاحه ‬الأسبوع ‬الماضي ‬في ‬2017. لا ‬تتحقق ‬الأحلام ‬إلا ‬بالعمل ‬الدؤوب، ‬ولا ‬الأماني ‬إلا ‬بالإنجاز ‬المتواصل، ‬وقصة ‬اللوفر ‬أبوظبي ‬أشبه ‬ما ‬تكون ‬بالملحمة ‬الثقافية ‬والحضارية ‬التي ‬أخذت ‬وقتها ‬حتى ‬تبلورت، ‬وتكاملت ‬كل ‬عناصرها، ‬وأصبحت ‬درةً ‬ثقافيةً ‬في ‬منطقة ‬الشرق ‬الأوسط ‬والعالم ‬أجمع. الوعي ‬بالتاريخ ‬باعث ‬على ‬المعرفة ‬بالأمم ‬والشعوب ‬والثقافات ‬والحضارات، ‬وهي ‬معرفة ‬تبعث ‬على ‬الفهم ‬والإدراك ‬للتاريخ ‬البشري ‬الطويل ‬في ‬مسيرته ‬الطويلة ‬نحو ‬الحاضر، ‬وهي ‬ما ‬يحث ‬على ‬التسامح ‬والتعايش ‬ونبذ ‬التعصب ‬والتطرف، ‬وما ‬يعزز ‬المحبة ‬في ‬وجه ‬الكراهية، ‬ويرسخ ‬البناء ‬والتنمية ‬والتواصل ‬الإنساني ‬وكل ‬ما ‬يحتاجه ‬الإنسان ‬المعاصر ‬لينجح ‬وينجز ‬وينطلق ‬للمستقبل. لوفر أبوظبي ‬يمثل ‬خطوةً ‬كبرى ‬في ‬هذا ‬السياق، ‬فقد ‬عني ‬منذ ‬البدء ‬بجمع ‬النوادر ‬من ‬تاريخ ‬الإمارات ‬العربية ‬المتحدة ‬وإنسانها ‬القديم ‬والحضارات ‬التي ‬قامت ‬على ‬أرضها، ‬كما ‬استقطب ‬التعاون ‬والتكامل ‬مع ‬الكثير ‬من ‬الجهات ‬والمؤسسات ‬والمتاحف ‬المعنية ‬بالآثار ‬والفنون ‬حتى ‬يتجمع ‬فيه ‬ما ‬لا ‬يمكن ‬إيجاده ‬تحت ‬سقف ‬واحدٍ ‬حول ‬العالم، ‬من ‬الشرق ‬والغرب ‬ومن ‬الدول ‬العربية ‬والإسلامية ‬ودول ‬العالم ‬الصديقة ‬والمحبة ‬للتاريخ ‬والعلوم ‬والفنون. الحرص الظاهر ‬على ‬كافة ‬التفاصيل ‬في ‬لوفر ‬أبوظبي ‬أبرزه ‬كتحفةٍ ‬معمارية ‬ومعلمٍ ‬حضاري ‬لا ‬بمقتنياته ‬الثمينة ‬فحسب، ‬بل ‬بكل ‬الرمزية ‬التي ‬اكتنزها ‬بدءاً ‬من ‬التصاميم ‬الهندسية ‬المتميزة ‬وصولاً ‬لأساليب ‬التقسيم ‬والترتيب ‬وفرز ‬الحضارات ‬ليقدم ‬للزائر ‬وجبةً ‬متكاملةً ‬من ‬العلم ‬والمتعة. في ‬المتاحف ‬مخازن ‬القيم ‬والأخلاق ‬والجمال، ‬فيها ‬قدم ‬التنوع ‬البشري ‬كمحفزٍ ‬على ‬التعايش ‬وفي ‬حروب ‬كراهيةٍ ‬تعظ ‬من ‬يتفكر، ‬فيها ‬الحرب ‬والسلام، ‬وفي ‬لوفر ‬أبو‬ظبي ‬من ‬كل ‬هذا ‬الكثير ‬والمتنوع. ‬ليس ‬لوفر ‬أبو‬ظبي ‬أول ‬متحفٍ ‬في ‬الإمارات ‬ولكنه ‬أغناها ‬وأكثرها ‬ثراء ‬وغنى ‬بنوادر ‬المقتنيات ‬وما يبهر من ‬اللوحات، ‬ويعكس تجمعاً ‬للحضارات. من ‬جال ‬في ‬متاحف ‬العالم ‬يكتشف ‬بسهولة، ‬ أن ‬المتاحف ‬أحد ‬أهم ‬الوجهات ‬السياحية ‬في ‬أي ‬مدينة، ‬وأن ‬كل ‬متحف ‬له ‬روح ‬أخّاذة ‬وجمال ‬فريد، ‬وتتنافس ‬الدول ‬المتقدمة ‬في ‬غنى ‬متاحفها ‬وثراءها ‬وندرة ‬مقتنياتها. صناعة ‬الأسئلة المرتبطة بالتاريخ ‬واحدة ‬من ‬متع ‬المتاحف، ‬فكم ‬من ‬أثر ‬قديم ‬غيّر ‬نظرة ‬العلم، ‬وكم ‬من ‬لوحة ‬عتيقة ‬منحت ‬معلومة ‬مختلفة، ‬وقد ‬زرت ‬مرة ‬متحفاً ‬في ‬بريطانيا ‬يعرض ‬آثار ‬الآشوريين ‬بالعجلات ‬التي ‬تجرها ‬الخيل، ‬فتساءل ‬كيف ‬لم ‬يستفد ‬منها ‬المسلمون ‬حين ‬دخلوا ‬تلك ‬البلدان! أخيراً، ‬فلوفر ‬أبوظبي ‬درة ‬وجدت ‬لتبقى ‬شاهداً ‬حضارياً ‬ومعلماً ‬سياحياً ‬ومعين ‬علمٍ ‬لا ‬ينضب ‬وناقل ‬تجربةٍ ‬أميناً.