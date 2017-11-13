القتل الجماعي.. استراتيجية الحل تاريخ النشر: الإثنين 13 نوفمبر 2017 لقد وقع مرة أخرى رغم كل شيء.. حادث إطلاق نار جماعي آخر محتوم ومشؤوم ومتوقع! ففي يوم الأحد الماضي، أطلق مسلح النار على 26 شخصاً في إحدى الكنائس بولاية تكساس. وتلك الحوادث هي مآس أميركية بامتياز، وما يفطر القلب أنها لم تعد تشكل صدمة. وربما أن الناس في أرجاء العالم أصبحوا غاضبين، ويحاولون الإضرار بالآخرين، لكن في الولايات المتحدة فقط نعاني من حوادث إطلاق النار العشوائي بصورة منتظمة، وفي الولايات المتحدة وحدها نفقد شخصاً كل 15 دقيقة بسبب العنف المسلح. لذا دعونا لا نتفجع على القتلى فحسب، ولا ننكّس الأعلام وندلي بخطابات بائسة فقط، وأقترح على وجه الخصوص، محاولة اتباع نهج جديد لتقليص العنف المسلح.. باستخدام «استراتيجية للصحة العامة». والواقع هو أن الولايات المتحدة لديها أسلحة أكثر من أية دولة أخرى. والخطوة الأولى هي فهم نطاق التحدي الذي يواجهه أميركا، إذ إن لديها أكثر من 300 مليون سلاح، بواقع سلاح لكل مواطن تقريباً، ويُفسّر ذلك ارتفاع معدلات الوفاة بالأسلحة النارية. وفي أقصى الطرف الآخر، يوجد في اليابان أقل من سلاح واحد لكل شخص، ولديها أقل من عشرة وفيات باستخدام أسلحة نارية سنوياً في الدولة بأسرها. وأحد التحديات التي تواجه أية استراتيجية للصحة العامة، هي أننا نحتاج دليلاً دامغاً على الأساليب التي تجدي نفعاً لتقليص الوفيات، وتكلفتها. وعلى رغم ذلك، ثمة نقص سافر في الأبحاث المرتبطة بالعنف المسلح، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى أن «الاتحاد القومي للأسلحة» يعادي بشدة تلك الأبحاث، ويتغاضى الكونجرس عن ذلك. وفي بعض الأحيان، قد يبدو تحقيق تقدم فيما يتعلق بالعنف المسلح مهمة مستحيلة، في ضوء غلبة «الاتحاد القومي للأسلحة» في هذه المسألة على الكونجرس، لكنني أشعر بتفاؤل كبير، مردّه إلى أننا جميعاً نتفق على بعض الأنواع من القيود على الأسلحة. فلا يوجد من يعتقد أنه ينبغي أن يكون الناس قادرين على امتلاك أسلحة مضادة للطائرات في أفنية منازلهم. لذا، فإن السؤال ليس بشأن ما إذا كنا سنقيّد الأسلحة النارية، وإنما من أين نبدأ، وأي أسلحة بالتحديد ينبغي تقييد استخدامها؟ نيكولاس كريستوف كاتب أميركي حاصل على جائزة "بوليتزر" يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «نيويورك تايمز»