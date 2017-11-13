لبنان وبراكين «حزب الله»

تاريخ النشر: الإثنين 13 نوفمبر 2017

«إني أعلن استقالتي من رئاسة الحكومة اللبنانية مع يقيني أن إرادة اللبنانيين أقوى، وسيكونون قادرين على التغلب على الوصاية من الداخل والخارج» بهذه العبارة أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري استقالته في خطاب شديد اللهجة شن فيه هجوماً على إيران وميليشيات «حزب الله» لتدخلهم في الشؤون الداخلية للبنان، معرباً في الوقت ذاته عن خشيته من تعرضه للاغتيال.

تاريخياً كانت الطائفية في لبنان مشكلة تقسم اللبنانيين، ثم تحولت إلى نظام سياسي له انعكاسات اجتماعية. وينفرد لبنان بتبني نظام سياسي يقوم على التمثيل الطائفي وضعت أسسه في «الميثاق الوطني»، وهو اتفاق غير مكتوب وضع أسس النظام الطائفي في الجمهورية بعد الاستقلال. فكانت الطائفية فلسفة مفترضة لإيجاد ضمانات للمجموعات الطائفية المتعايشة على الأرض للمشاركة في الحكم وتأمين الحريات الدينية والثقافية، إلا أن مشكلة لبنان الأساسية أصبحت قوة الطوائف إزاء الدولة وضعف الدولة حيال كيانات الطوائف.

وتطور النفوذ الإيراني في الداخل اللبناني من خلال «حزب الله»، بعد «الربيع العربي» وقد ارتبط هذا التطور بالطبع بحالة عدم الاستقرار السياسي في لبنان وحالة عدم الاستقرار في الدول العربية، حيث هيأت الظروف الإقليمية الفرصة لطهران لإنجاح ترتيباتها في المنطقة، واستغلت في ذلك «حزب اللـه» وأدواته الإعلامية والثقافية والعسكرية لدعم السياسات الإيرانية.

ويمثل «حزب الله» اللبناني أول التنظيمات الشيعية التي أسستها إيران خدمة لأهدافها الإيديولوجية ومصالحها الاستراتيجية، ومن ثم سعت إلى تعميم نموذج «حزب الله» في دول أخرى، ولاسيما الدول التي توجد فيها حاضنة اجتماعية للمشروع الإيراني. واليوم يواجه لبنان مأزقاً أمنياً حرجاً نتيجة لتورط «حزب اللـه» في الحرب السورية والحرب في اليمن، ويبدو جلياً أن لبنان سيتحمل تكاليف تحالفات «حزب الله» الإقليمية، إذ قال الحريري في خطاب استقالته: «أريد أن أقول لإيران وأتباعها إنهم خاسرون وستقطع الأيادي التي امتدت إلى الدول العربية. كما ردت عليكم في البحرين واليمن فسترد عليكم في كل أجزاء أمتنا الغالية، وسيرتد الشر إلى أهله» وللحديث اللبناني بقية.