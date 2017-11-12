التحديات الجديدة في المنطقة تاريخ النشر: الأحد 12 نوفمبر 2017 في الوقت الذي تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط احتمال اندلاع حرب محدودة ضد عناصر «حزب الله» في لبنان أو اليمن، استمرت الغطرسة الإيرانية بإعلان مستشار خامنئي علي أكبر ولايتي في كلمة له في حلب بسوريا، أمام متطوعين إيرانيين وميليشيات مدعومة من إيران، قال فيها إن سوريا ستشهد قريباً تطهير المناطق الشرقية ثم «أدلب» في غرب البلاد. تجدر الإشارة هنا إلى أن قوات «الحشد الشعبي» العراقية الموالية لنظام الملالي في إيران قد شاركت في مهاجمة مدينة البوكمال السورية، آخر معقل لتنظيم «داعش» الإرهابي في سوريا. وهل تتخوف إيران من التهديدات الأميركية؟ لقد دأبت إيران على التظاهر بعدم الاهتمام حيال التهديدات الأميركية لها، فقد كتب وزير خارجيتها في تغريدة له على موقع «تويتر» أن بلاده لا تعبأ بالتهديدات الصادرة من واشنطن، وأكد بأن طهران لن تبادر بالحرب أبداً. وهذا يعني أن إيران حريصة جداً على عدم الدخول في مواجهة مع الدول العظمى، لكنها لا تبدي أي استعداد للتنازل عن المكاسب التي حققتها في كل من العراق وسوريا ولبنان واليمن. إيران لن تواجه أميركا بشكل مباشر، لكنها تركت لأعوانها وأنصارها مهمة الدفاع عنها ومواجهة خصومها. فالعضو الشيعي في البرلمان العراقي «موفق الربيعي»، صرّح بأن الإيرانيين لن يتقبلوا أية محاولة لإجبارهم على التراجع دون مواجهة. وجعفر الحسيني المتحدث الرسمي باسم «حزب الله» العراقي، أعلن أن مجموعته لن تتردد في مهاجمة القوات الأميركية إذا ما حاولت إضعاف دور إيران في العراق، واعتبر أميركا العدوة الأولى ومصدر كل الشرور على الأرض، وزعم أن المصالح الأميركية في العراق تحت أنظارهم وفي مرمى نيرانهم، و«إذا ما تصرف الأميركيون بحماقة فسنمحي مصالحهم، وبإمكاننا استهداف قواعدهم متى شئنا». واقعياً وعملياً التهديدات الإيرانية لا تعني شيئاً للولايات المتحدة؛ لأن إيران ومعها حلفاؤها الشيعة في العراق، لم يستطيعوا مواجهة المعارضة (المقاومة) السورية، ولولا تدخل الطيران الروسي لذاق الإيرانيون الهزيمة. لا أحد يريد الحرب في المنطقة، ونأمل أن يسود المنطق والحكمة، وأن تتعقل إيرانُ وأنصارُها.