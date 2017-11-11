روسيا كما يراها الروس تاريخ النشر: السبت 11 نوفمبر 2017 بعد المهمة التي قامت بها والتجربة التي عاشتها، نشرت صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» كلمتين في طبعتها اليومية: «المنظور يهم». فعلى مدى 109 أعوام، كان كتاب الصحيفة يتواصلون ويتشاركون مع العالم من أجل «منع الأذى عن الجميع، بل ومباركة البشرية جمعاء». وأثناء القيام بذلك، كانوا في أحيان كثيرة يجدون أن «العالم لا يشبه كثيراً تصورنا الأوَّلي عنه». سارة ميلر ليانا التي زارت روسيا لأول مرة للكتابة عن الذكرى المئوية لقيام الثورة البلشفية. وقد صاحبها في رحلتها محرر الشؤون الأوروبية في الصحيفة «آرثر برايت» الذي كان أيضاً يزور روسيا للمرة الأولى. والآن، هذه ليست هي نظرة السائح الساذج، حيث إن سارة هي مراسلتنا السابقة في مدينة ميكسيكو سيتي وقد اجتازت أوروبا من إستونيا إلى البرتغال كمديرة لمكتب الصحيفة في باريس. الفترة التي أمضتها سارة وآرثر في روسيا لم تكن أقل من مكاشفة. من المؤكد أن كل النقد الموجه لروسيا صحيح. إنها بمثابة فاعل إقليمي قوي. والرئيس فلاديمير بوتين يُسكِت المعارضة السياسية، ووسائل الإعلام ليست حرة. بوتين لا يخدع شعبه. لذا فإن الكثيرين لديهم أسباب لتأييده، وكما تشير سارة في قصتها، كل جيل من الروس عانى من اضطرابات هائلة. أولاً الثورة البلشفية، وبعد ذلك فقد 26 مليون شخص في الحرب العالمية الثانية. وأخيراً، انهيار النظام السوفييتي ومعه الاقتصاد، لذا فإنه بالنسبة للروس، الاستقرار يهم. مارك سابينفيلد* *محلل سياسي أميركي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور»