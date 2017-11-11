بيئة متفرِّدة في التعايش والتناغم

تاريخ النشر: السبت 11 نوفمبر 2017

قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة، منذ تأسيسها في سبعينيات القرن الماضي، نموذجاً قلَّ نظيره كوطن للتسامح والتعايش، يوفِّر لكل من يحتضنه من مواطنين ومقيمين، وحتى زائرين، بيئة متفرِّدة، تحكمها أرقى قيم احترام الآخر وقبوله، وأسمى مظاهر التآلف والتناغم والعدالة والمساواة، بيئة تخلو من شوائب الكراهية والتمييز على أساس دين أو عرق أو لون، أو غير ذلك من عوامل التفرقة المقيتة.

إن التسامح الذي يمثل ركناً أساسياً من أركان السياسة الداخلية والخارجية للدولة تعكسه العلاقات الطيبة التي تحكم مكوِّنات المجتمع الإماراتي من جهة، وعلاقات الدولة الخارجية الممتازة القائمة على الاحترام المتبادل مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة من جهة ثانية، وهو بلاشكٍّ جوهر رسالة الخير التي تتبناها الدولة في كل ما تقوم به ليس في مجال العمل الإنساني والتنموي الذي برعت فيه على المستوى العالمي فقط، بل كذلك من خلال مساهماتها الرائدة والثرية في كلِّ ما من شأنه أن يعزز التقارب بين مختلف الأديان والثقافات والحضارات، وأن يدعم نشر وترويج الخطاب الديني الوسطي المعتدل، الذي يتصدَّى للإرهاب والتطرف والتعصب.

ـ ـ ــ ـ

عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.