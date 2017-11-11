لا صفقة مع «كيم» تاريخ النشر: السبت 11 نوفمبر 2017 على رغم الخط الجديد الذي اقترحه الرئيس دونالد ترامب بدعوة كوريا الشمالية للجلوس على طاولة التفاوض و«عقد صفقة»، إلا أن ذلك غير ممكن على المدى القريب وفقاً لما يراه أحد أبرز المنشقين عن النظام الكوري الشمالي. وحتى يتمكن ترامب من التوصل إلى حل حقيقي لمشكلة بيونج يانج، فسيقتضي الأمر منه أن ينخرط في لعبة طويلة ضد «كيم جونج أون»، وأن يستعرض أمامه المزيد من القوة حتى يتمكن من كسر قبضته الحديدية التي يحكم بها شعب كوريا الشمالية. وقال «يونج» أيضاً من خلال لقاء أجرته معه صحيفة «واشنطن بوست»: «لقد اقتربت مساعي كوريا الشمالية لتطوير منظومة الصواريخ البالستية العابرة للقارات والأسلحة النووية من بلوغ أهدافها. ولا أعتقد بوجود أي تدابير فورية لإيقاف هذه العملية. والآن، لم يعد كيم جونج أون يتردد في الزعم أمام شعبه بأن النصر بات على الأبواب»!. ويبدو بوضوح أن «كيم» مصمم على اكتساب القدرة التقنية لتحميل الصواريخ الباليستية بالرؤوس النووية. وربما يميل بعد تحقيق هذا الهدف إلى التفاوض وفقاً لما قاله «يونج». ويعتقد «كيم» أنه قادر على إرغام الولايات المتحدة والعالم أجمع على الاعتراف بكوريا الشمالية كدولة نووية، وإكراه الجميع على رفع العقوبات عنها. ويقول «يونج» إن على الولايات المتحدة أن تتجنب الذهاب إلى طاولة التفاوض، وإن على ترامب بدلاً من ذلك أن يحافظ على شروطه حتى يقتنع «كيم» بأنه عاجز عن ابتزاز العالم، ولكي يثبت أيضاً لشعب كوريا الشمالية أن الأسلحة النووية لا يمكنها أن تحل مشاكله. وعندئذ، يمكن للضغوط على «كيم» أن تأتي من داخل بلده هو نفسه. وأشار «يونج» إلى قضايا مهمة أخرى مستطرداً: «لو تم الإبقاء على هذه العقوبات وازدادت قوّة، فما الذي يمكن للرئيس كيم أن يقوله لشعبه. ومن المعروف أن الصواريخ البالستية العابرة للقارات والأسلحة النووية لا يمكنها أن تنتج الأرز والغذاء، ولا أن تحسّن من مستوى معيشة الكوريين الشماليين. وينبغي علينا الانتباه إلى هذه القضية عند التفكير بأفق واسع». وحتى نسلّط الضغوط الحقيقية على «كيم»، فإن على المجتمع الدولي أن يبذل المزيد من الجهود لإنهاء حالة العزلة التي يعيشها شعب كوريا الشمالية وفقاً لما يراه «يونج». وهو يناشد الغرب لإعادة العمل بالاستراتيجية الحكيمة التي أدت إلى إعادة توحيد شطري ألمانيا عندما حرصت إدارة تلفزيون وإذاعة ألمانيا الغربية على البث باتجاه ألمانيا الشرقية، وهو الإجراء الذي أدى إلى فتح عيون الألمان الشرقيين المعزولين تحت حكم النظام الشيوعي السابق، وهم الذين قادوا حركة التغيير على الأرض بعد ذلك. ولفت «يونج» الانتباه إلى أهمية الدور الذي يلعبه الشعب في تغيير الواقع حيث قال: «دأبت حكومة الولايات المتحدة منذ وقت طويل على إهمال العامل الإنساني في القضية الكورية. وينبغي علينا الآن أن ننقل أحلام النجاح الذي حققته كوريا الجنوبية إلى الكوريين الشماليين بنفس الطريقة التي جعلت العالم منشغلاً بالحلم الأميركي في الماضي». ويذكّرنا «يونج» بحالة الامتعاض وعدم الرضى التي تسود أوساط النخب السياسية والاجتماعية في كوريا الشمالية. ومنذ تسلم «كيم» السلطة في شهر ديسمبر 2011، نفّذ العديد من عمليات التطهير التي ذهب ضحيتها المئات من كبار المسؤولين والخبراء الذين كانوا يعملون ضمن ما يعرف باسم «مملكة الرعب» بعد أن وضعوا تحت الرقابة الاستخباراتية الدقيقة لفترات طويلة. واليوم، أصبحنا نسمع عن بعض القنوات الإذاعية والتلفزيونية الأجنبية التي تمكنت من اختراق جدار الصمت داخل كوريا الشمالية، إلا أن ذلك لا يكفي لأن الأمر يتطلب استخدام تكنولوجيات حديثة لتقوية تأثير هذه الوسائل الإعلامية ومنها البث المباشر عن طريق الأقمار الصناعية الذي من شأنه أن يلفت انتباه الكوريين الشماليين إلى ضرورة التخلص من حكم «نظام كيم» الجائر. ويقول «يونج»: «أنا على يقين من أن تثقيف شعب كوريا الشمالية على النحو الكافي سيدفعه إلى رفض قبول هذا النظام الديكتاتوري، وهذا هو العامل الذي يمكنه أن يأتي بالتغيير النهائي لنظام الحكم في كوريا الشمالية». -------------- جوش روجين* * محلل سياسي أميركي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»