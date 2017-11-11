«هارفارد» والحلم الأميركي تاريخ النشر: السبت 11 نوفمبر 2017 بعد الوصول إلى الملايين من السجلات الضريبية المجهولة، أكد زميلنا في جامعة هارفارد «راج تشيتي» وفريقه في مشروع تكافؤ الفرص، أن كثيرين يشعرون بالقلق بشأن مستقبل الصعود الاجتماعي للشرائح الأقل دخلاً في أميركا. ورؤى «تشيتي» الجديدة بشأن دور الكليات والجامعات الأميركية كمحفزات للحركة بين الأجيال تكتسي أهمية خاصة بالنسبة لنا هنا في جامعة هارفارد والمؤسسات الأخرى المشابهة لنا. وتسلط آخر ورقة عمل للفريق الضوء على مدى نجاح المؤسسات الأميركية في خلق مسارات للنجاح الاقتصادي للطلاب من ذوي الدخل المنخفض. ومما لاشك فيه أن هذه كانت مشكلة مستعصية وتجب معالجتها. ومع ذلك، فإن البيانات الواردة في بحث «تشيتي» تظهر أن جهود هارفارد، على عكس جهود العديد من المؤسسات النظيرة الأخرى، يبدو أنها قد أتت ببعض الثمار. وبالنظر إلى بطاقة تقريرالحركة للدراسة في جامعة هارفارد، كانت «مبادرات 2004 لزيادة حضور الطلاب من ذوي الدخول المنخفضة واضحة في ارتفاع الأعداد في منتصف العقد الأول من القرن ال21. ومما يعزز نتائج العمل السابق الذي قام به الزملاء في جامعة هارفارد أن نسبة الطلاب من الطبقة الدنيا، من حيث توزيع الدخل، زادت بداية من تخريج دفعة 2009 (الذين دخلوا في عام 2005 بعد الإعلان عن تلك السياسة). وقد حدثت هذه المكاسب حتى مع انخفاض الدخول الحقيقية للأسر من ذوي الدخل المنخفض خلال هذه الفترة نتيجة لاتساع نطاق عدم المساواة. ومن الجدير بالذكر أن هارفارد تفوقت على نظيراتها من المؤسسات العلمية الأخرى على هذا الصعيد. ويشير البحث إلى أن جامعات أخرى لم تشهد نفس الزيادات في نسب الحضور في فئة الطلاب من ذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة، على رغم التغييرات المماثلة في سياسات المساعدات المالية. وعلى سبيل المثال، فإن نصيب الطلاب من ذوي الدخل المنخفض في جامعة ستانفورد كان أساساً ثابتاً خلال الفترة من 2000- 2011. ولذا فإننا نعلم أن هناك الكثير من أصحاب الإنجازات من ذوي الدخل المنخفض ممن لم يتمكنوا من الوصول إلى جامعة هارفارد، وأن التكوين الاقتصادي لشرائح طلبة هذه الجامعة يمكن بالتأكيد أن يكون أكثر تنوعاً. وسيكون من المفارقات المؤسفة أن تؤدي سياسات قبول الطلاب «بغض النظر عن وضعهم المالي»، التي تهدف إلى حماية المتقدمين من ذوي الدخول المنخفضة، إلى منع المؤسسات من منح أفضلية للمتقدمين من ذوي الخلفيات الاقتصادية المتواضعة. ونحن نعتقد أن هذا يتطلب اهتماماً خاصاً، بكل تأكيد. وعندما نكون في عهد يهدف فيه الكونجرس إلى تمرير قانون ضرائب يمنح مزايا تفيد بشكل كبير أصحاب الدخول العليا والثروات، يكون من المهم أكثر من أي وقت مضى أن تصبح أماكن مثل جامعة هارفارد أكثر سهولة للوصول إليها من قبل أبناء الفقراء. لورانس سامرز* -------------------- * الرئيس السابق لجامعة هارفارد ووزير الخزانة في عهد أوباما ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»