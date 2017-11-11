ملامح الصحافة الإسرائيلية تاريخ النشر: السبت 11 نوفمبر 2017 محاذير التدخل لحماية دروز سوريا.. والسلام «انتحار سياسي» للقيادات الإسرائيلية «يديعوت أحرونوت» «هآرتس» تحت عنوان «إسرائيل وحقل الألغام السوري»، نشرت «هآرتس» الأربعاء الماضي، افتتاحية استنتجت خلالها أن الجيش الإسرائيلي تعهد بحماية الدروز على الجانب السوري من الحدود الإسرائيلية، لكن التدخل العسكري الإسرائيلي في حال حدوثه سيطلق العنان لتهديدات أكبر. الصحيفة أشارت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي وجّه رسالة واضحة للقيادات الدرزية الإسرائيلية مفادها أن إسرائيل لن تسمح بتعرض قرية الحضر الدرزية الواقعة على الجانب السوري من مرتفعات الجولان بالتهديد من قبل تنظيمات راديكالية مثل «القاعدة» أو «جبهة النصرة». هذا لموقف يجعل إسرائيل شريكاً نشطاً في الأزمة السورية الراهنة، فتل أبيب ستضطر لتنفيذ وعدها، إذا تعرضت قرية «الحضر» الدرزية للخطر على يد«جبهة النصرة» أو تنظيم «القاعدة». المهم- حسب الصحيفة- إدراك أنه ليس كل القيادات الدرزية داخل سوريا أو في قرية «الحضر» على وجه الخصوص تدعم الانخراط الإسرائيلي لحماية سكان القرية. كما أن بعض الدروز لا يزالون موالين لنظام بشار الأسد باعتباره أنه القائد الشرعي للبلاد، وبعضهم تطوع للخدمة في الجيش السوري. إعلان نتنياهو لم يتضمن رسالة واضحة عما إذا كان ينوي تحذير النظام السوري بألا يسيطر على القرية- الواقعة أصلاً ضمن السيادة السورية- أو أن التحذير يقتصر فقط على التنظيمات الراديكالية، وموقف رئيس الوزراء يطرح تساؤلاً مؤداه: هل هو مستعد للانخراط في الصراع داخل سوريا بشكل كامل، أم أنه متأكد من أن التدخل من أجل قرية واحدة، لا يعني الانزلاق في الصراع السوري برمته؟ الصحيفة ترى أن هناك اختلافاً كبيراً بين التدخل العسكري المباشر وبين رغبة إسرائيل في علاج الجرحى، وإرسال الغذاء لمساعدة السوريين والدروز من بينهم. وتحذر الصحيفة من أن التدخل الإسرائيلي قد يُعرّض السكان المقيمين على الطرف الآخر من مرتفعات الجولان لخطر الرد السوري. وإذا كان من المقبول أن تدافع تل أبيب عن قرية درزية في الجولان السوري، فهل هي مستعدة للدفاع عن السوريين ضد فظاعات نظامهم وضد الهجمات التي تطال المدنيين السوريين، خاصة بعد ما زاد عدد الضحايا السوريين إلى نصف مليون نسمة؟ والتحذير الإسرائيلي- تقول الصحيفة- يصبح مقبولاً إذا ما كانت تل أبيب قادرة على استيعاب آلاف من اللاجئين السوريين. وتتساءل الصحيفة: أين كان الجيش الإسرائيلي عندما تعرض الدروز لمذبحة بالقرب من مدينة إدلب قبل عامين؟ «جيروزاليم بوست» في مقاله المنشور بـ«جيروزاليم بوست» الأربعاء الماضي، وتحت عنوان «تشجيع السلام يعني انهيار النظام السياسي الإسرائيلي»، استنتج «جيرشون باسكين»، المؤسس والرئيس المشارك لـ«المبادرات الإبداعية الإقليمية الفلسطينية الإسرائيلية» المعروفة اختصاراً بـ IPCRI، أن الوسيلة الوحيدة لتحقيق السلام تأتي عادة من خلال مفاوضات سورية مباشرة عبر قنوات خفية. لكن تحقيق السلام يعد انتحاراً سياسياً للقيادات الإسرائيلية، والنظام السياسي الإسرائيلي الهش يجعل من المستحيل المضي قدماً في عملية السلام. والطبيعية المنقسمة للتركيبة السياسية في الدولة العبرية، والتي مصدرها ضرورة تشكيل حكومات ائتلافية تكرس الوضع القائم، ما يجعل إسرائيل تواجه سؤلاً عصياً ومحرجاً يتعلق بحدود الدولة العبرية في المستقبل. «تايمز أوف إسرائيل» في تقرير نشره «رافئيل آهرين» بموقع «تايمز أوف إسرائيل» يوم أمس، وتحت عنوان «رئيسة السياسة الخارجية في حزب العمل البريطاني تنتقد إسرائيل خلال زيارتها»، رصد الكاتب أهم ما ورد في مقابلة أجرتها «إميلي ثورنبيري»، وزيرة الخارجية في حزب «العمل» البريطاني، التي أكدت أنها لن تشتري منتجات إسرائيلية مصنوعة في الضفة الغربية لكي لا تدعم تشجيع المشروع الاستيطاني. وأضافت «يجب عدم احتلال الأراضي، فذلك يتعارض مع القانون الدولي. «ثورنبيري» انتقدت وزيرة التنمية الدولية البريطانية السابقة «بريتي باتيل»، التي اضطرت الأربعاء الماضي إلى الاستقالة بسبب فضيحة تتعلق باجتماعات غير مصرح بها عقدت مع مسؤولين إسرائيليين خلال عطلة خاصة هذا الصيف. وقالت «ثورنبيري»: «أعتقد أنها كانت تتصرف مثل امرأة سخيفة كانت تعمل خارج صلاحيتها وليست مهنية». وأضافت:«إننا ننتقد الحكومة الإسرائيلية بشدة، وجيريمي كوربين رئيس حزب العمل البريطاني سيكون منتقداً شديداً للحكومة الإسرائيلية، لأنها فقدت طريقها، وهي ليست نموذجاً لجيرانها وليست مثالية وأحد الأسباب على الأقل هو استمرار احتلال فلسطين، وبؤس الفلسطينيين. وهذه مشكلة يومية يجب معالجتها».