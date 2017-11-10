الصحافة الدولية تاريخ النشر: الجمعة 10 نوفمبر 2017 رهان جولة ترامب الآسيوية.. واحتقان بعد الانتخابات الكينية سيدني مورنينغ هيرالد الصحيفة قالت إنه بينما كان ترامب يُعدّ لهذه الجولة التي تشمل خمسة بلدان آسيوية - وتُعد الأطول التي يقوم بها رئيس أميركي منذ 1991- كان الكثير من المراقبين الإقليميين يشعرون بالقلق والتوتر «على نحو يمكن تفهمه»، وذلك بالنظر إلى تصريحات وأعمال ترامب الأخيرة، ذلك أن أول رسالة مهمة بعثت بها إدارته إلى أصدقائها وحلفائها عبر آسيا هي التخلص من اتفاقية «الشراكة عبر المحيط الهادي»، التي كان يراد لها أن تكون رداً استراتيجياً واقتصادياً على نفوذ الصين الإقليمي المتزايد. وتضاف إلى ذلك تهديدات ترامب بصب «الغضب والنار» على كوريا الشمالية، تهديدات تقول إنها لم تعمل إلا على زيادة الإحساس بأن شبح حرب نووية بات وشيكاً. وفي هذه الأثناء، أظهر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون عناداً وتصميماً على مواصلة برنامجه النووي. غير أنه حتى الآن، تقول الصحيفة، فإن لغة ترامب وسلوكه كانا مصدر ارتياح لمضيفيه عموماً. ففي اليابان، تميزت مواقف ترامب باللغة المشتركة التي تقاسمها مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي حول كوريا الشمالية. وخلال خطابه أمام الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية يوم الأربعاء، تحدث أيضاً باحترام ليس فقط عن الأرواح الأميركية التي فُقدت إبان الحرب الكورية، ولكن أيضاً عن معاناة وتضحيات الكوريين الجنوبيين في طلب الديمقراطية. على أن الأهم من ذلك كله، تتابع الصحيفة، هو رسائل الطمأنة التي بعث بها إلى كوريا الجنوبية، مؤكداً على أن أميركا ستقف إلى جانب حليفتها في وجه التهديد الكوري الشمالي، وكذلك قوله مخاطباً الزعيم الكوري الشمالي مباشرة: «إن الأسلحة التي تعمل على جمعها لن تجعلك أكثر أمناً، بل إنها تعرِّض نظامك لمزيد من الخطر. وكل خطوة تخطوها في هذا الاتجاه المظلم تزيد من الخطر الذي تواجهه»، مشدداً على أن أميركا لن تسمح بتعرض حلفائها لـ«الابتزاز أو الهجوم» أو لمدنها بأن تكون مهدَّدة. ثم ختمت الصحيفة افتتاحيتها بالقول إن نجاح جولة ترامب الآسيوية أو فشلها سيكون رهيناً بما إن كان سيستطيع التأثير في تحفيز الإرادة الدولية للضغط على كيم جونغ أون حتى يعود إلى طاولة المفاوضات ويتخلى، أو على الأقل يجمد، تطوير أسلحة نووية. ذا هيندو ضمن افتتاحية عددها لأمس الخميس، علّقت صحيفة «ذا هيندو» الهندية على الطعن القانوني الذي تم التقدم به في كينيا ضد الانتخابات الرئاسية التي أعيد إجراؤها في 26 أكتوبر، وهو ما يَعد بتأجيج الاضطرابات السياسية المستعرة أصلاً منذ أن أعلنت المحكمة العليا نتائج الاقتراع الأول الذي أجري في أغسطس لاغيةً بسبب اختلالات قيل إنها قد شابت العملية الانتخابية. الصحيفة قالت إن كلاً من الرئيس أوهورو كينياتا وزعيم المعارضة رايلا أودينغا، الذي انسحب من الانتخابات احتجاجاً، يتحملان مسؤولية معنوية عن حالة الجمود السياسي والعنف، معتبرةً أنه قد آن الأوان لكي يتفاوضا حول تسوية دائمة من أجل إعادة المصداقية إلى الديمقراطية الكينية. ولكن ذلك يقتضي منهما، حسب الصحيفة، ولاسيما الرئيس كينياتا، احترام القواعد التي تم الاتفاق عليها في إطار دستور 2010، الذي ينص على قدر أكبر من اللامركزية ونقل السلطات من المركز إلى الأقاليم. والأهم من هذا، تتابع الصحيفة، أنه ينبغي إنهاء احتكار السلطة من قبل مجموعتي كيكويو وكالينجن الإثنيتين منذ تحرر البلاد من الحكم الاستعماري. وإلى ذلك، ترى الصحيفة أن ذكريات مقتل المئات في أعقاب انتخابات 2007 ينبغي أن تُبرز الطابعَ العاجل والملح للسيطرة على حالة الاضطراب السياسي الحالية. كما يجب على الاتحاد الأفريقي أن يمارس الضغط السياسي على ساسة كينيا المخضرمين لمنع تصعيد الأزمة خارج حدودها. وفي ختام افتتاحيتها، أشارت الصحيفة إلى أن الحكومة عمدت هذا الأسبوع إلى خفض توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى ما دون 5 في المئة، وهو أمر يعزوه المحللون إلى الأزمة السياسية، مضيفة أن التكلفة الاجتماعية لهذه الاضطرابات أكبر من أن تقاس، معتبرةً أن تقوية آلية الانتخابات ضد التدخل السياسي ستمثل خطوة أولى مهمة. حرييت دايلي نيوز المحلل السياسي التركي مصطفى عايدن كتب ضمن عموده بعدد أمس من صحيفة «حرييت دايلي نيوز» التركية، معلقاً على افتتاح خط السكك الحديدية الجديد باكو- تبليسي- كارس، الذي يربط ثلاثة بلدان هي أذربيجان وجورجيا وتركيا، معتبراً أن الخط الذي يمتد على طول 826 كيلومتراً، يضيف طبقة جديدة على مشاريع البنى التحتية الموجودة بين البلدان الثلاثة، مثل خط أنابيب النفط باكو- تبليسي- جيهان وخط أنابيب الغاز باكو- تبليسي- أرضروم. ووفق الكاتب، فإن المشروع كلف نحو مليار دولار، تم تمويل معظمها من قبل صندوق النفط في أذربيجان. ومن المتوقع أن ينقل نحو مليون مسافر و6.5 مليون طن من السلع سنوياً، ليصبح بذلك جزءاً محورياً من مشروع طريق الحرير الذي يهدف إلى ربط بكين بلندن. كما سيوفر أيضاً، من دون شك، حوافز للشركات الإقليمية والتعاون الاقتصادي. أما فيما يتعلق بتداعيات المشروع الجيواستراتيجية، فيقول الكاتب إن الخط الجديد سيساهم في عزل أرمينيا عن بقية جنوب القوقاز أكثر، وسيعزز في الوقت نفسه مثلث تركيا- جورجيا- أذربيجان. كما سيقوّي أيضاً الربط بين تركيا وبلدان آسيا الوسطى، عبر الالتفاف على إيران. ومن جهة أخرى، يرى الكاتب أنه إذا كانت العقوبات الغربية ضد روسيا تشجع من يقولون إن الطريق الروسي سيُستبدل بخط باكو- تبليسي- كارس، فإنه سيكون من السذاجة توقع الانتقال إلى منطقة تحولت فعلياً إلى منطقة عازلة بين روسيا وبقية العالم من دون موافقة موسكو، مضيفاً أن نجاح تركيا وروسيا في تطوير علاقات استطاعت الصمود في وجه الأزمة على خلفية إسقاط تركيا مقاتلة روسية في نوفمبر 2015، إنما يشير إلى رضا روسيا عن مشروع الربط السككي الجديد. أما بخصوص الصين، فيقول الكاتب إنها تبحث عن طرق بديلة لتحسين ربطها عبر منطقة أوراسيا في ظل استراتيجيتها المسماة «حزام واحد، طريق واحد»، التي أطلقها الرئيس الصيني في 2013، مضيفاً أن الخط الجديد قد يمثّل بديلاً جذاباً للطريق الحالي الذي يمر عبر روسيا. إعداد: محمد وقيف