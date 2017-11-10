نتنياهو و«الدولة الواحدة» تاريخ النشر: الجمعة 10 نوفمبر 2017 أثناء وجود نتنياهو في لندن للمشاركة في الاحتفال بمرور مائة عام على صدور وعد بلفور، أجرى مقابلة مع قناة «بي بي سي» رفض فيها «حل الدولة الواحدة» للصراع مع الفلسطينيين، حيث قال بوضوح لا أريد حل الدولة الواحدة، وهو يجيب على محاوره أندرو مار، وأضاف: ولا أتردد في قول ذلك. أعتقد أن نتنياهو وهو يرفض حل الدولة الواحدة يفعل هذا ضد معتقداته اليمينية التوسعية بعد أن اكتشف أن لها أعراضاً جانبية خطيرة على جوهر دولة إسرائيل. المقصود بحل الدولة الواحدة الذي طالما نادى به المتطرفون في المعسكر اليميني الإسرائيلي هو ضم الضفة الغربية المحتلة إلى دولة إسرائيل، وفرض «السيادة» الإسرائيلية على الأرض وعلى سكان الضفة الفلسطينيين، وهو حل يرضي أصحاب فكرة إسرائيل الكبرى الذين يعتبرون الضفة جزءاً من إسرائيل التاريخية ويسمونها «يهودا والسامرة». غير أن نتنياهو الذي يؤمن من الناحية الأيديولوجية بفكرة إسرائيل الكبرى يرى في هذا الحل تهديداً لإسرائيل من نواحٍ عديدة. أول مخاطر هذا الحل هو الخطر الديموغرافي لأن ضم الضفة وسكانها إلى إسرائيل وتطبيق قواعد السيادة الإسرائيلية عليهم يعني تحول العرب إلى غالبية سكانية في دولة إسرائيل، وهو من وجهة نظر نتنياهو خطر داهم على الهدف الصهيوني الأثير، وهو الحفاظ على أغلبية سكانية يهودية في دولة إسرائيل، وهو هدف استغرق تحقيقه زمناً طويلًا. والمؤكد أن نتنياهو لن يسمح لنفسه بالانجراف خلف حلم إسرائيل الكبرى بطريقة تؤدي إلى إيقاع ضرر بليغ بجوهر الفكرة الصهيونية، وتهدر جهود أسلافه التي كلفتهم جهداً وعنفاً وعشرات من السنين. لقد تركز الجهد الصهيوني على مدى فترة تتجاوز قرناً من الزمان على تحقيق غالبية سكانية يهودية بطريقتين رئيسيتين؛ الأولى تنظيم موجات الهجرة اليهودية إلى فلسطين بدءاً بيهود روسيا وأوروبا الشرقية وصولاً إلى يهود إثيوبيا (الفلاشا). أما الطريقة الثانية فهي طريقة التخلص قدر الممكن من الشعب الفلسطيني وتشريده خارج أراضيه، وهي طريقة وصلت ذروتها على يد بن جوريون عام 1948 عندما اعتمد الخطة العسكرية «د» لطرد أكبر عدد من سكان المدن والقرى الفلسطينية. إنها الخطة التي كشف عنها، اعتماداً على الوثائق الرسمية، المؤرخ الإسرائيلي «بني مورس» المنتمي لحركة المؤرخين الجدد. إذن يكتشف نتنياهو اليوم أن هذا الهدف الصهيوني الديموغرافي الذي تحقق بعد جهود شاقة أصبح مهدداً ليس من جانب العرب وإنما من جانب أنصاره من دعاة حل الدولة الواحدة المؤسسة على فكرة إسرائيل الكبرى، وبالتالي يعلن رفضه لهذا الحل برغم إيمانه العميق بحلم إسرائيل الكبرى. إن الخطر الثاني الذي ينطوي على حل الدولة الواحدة هو خطر أيديولوجى يتمثل في تهديد هدف إقامة دولة ذات ثقافة يهودية عبرية تجسد كل ما نادت به الحركة الصهيونية: دولة للشعب اليهودي ومعتقداته وثقافته. إن وجود أغلبية سكانية عربية سيستتبع وجوداً ثقافياً عربياً قوياً يضغط على الوجود الثقافي اليهودي وقد يضعف انتماء الشبان اليهود للثقافة اليهودية العبرية. لقد أقلق هذا الخطر منذ بداية الحركة الصهيونية وبدء مشروع الاستيطان اليهودي في فلسطين المفكرين الصهاينة المتطرفين الذين عبروا عن ذلك القلق منذ مطلع القرن العشرين، وهم يتطلعون إلى إحداث انقلاب ثقافي على أرض فلسطين يؤدي إلى خلق ثقافة يهودية عبرية قومية تحل محل الثقافات الأوروبية لدى اليهود الوافدين من دول أوروبا من ناحية كما تحل محل الثقافة العربية بتراثها وعاداتها وتقاليدها من ناحية ثانية. إن نتنياهو الذي يلح على اعتراف الفلسطينيين بإسرائيل كدولة يهودية للشعب اليهودي يدرك أكثر من غيره ما يمثله حل الدولة الواحدة من تهديد للطابع الثقافي اليهودي لإسرائيل. أما الخطر الثالث الذي ينطوى عليه حل الدولة الواحدة فيتمثل في منح عرب الضفة بعد ضمهم الحقوق السياسية التي تسمح لهم بالتصويت في الانتخابات وهو خطر داهم، حيث يمكن أن يكون للأغلبية السكانية العربية كتلة برلمانية ضخمة تهدد طابع الحكم اليهودي.