هجوم غريب!

تاريخ النشر: الجمعة 10 نوفمبر 2017

منذ أن تعرض السيناتور الجمهوري «راند باول» لاعتداء يوم الجمعة الماضي، اكتشفنا أن الطرف المتهم هو جاره في مجمع «باولينج جرين» السكني في كنتاكي. وقد أكد الجار «ريني بوتشر» أنه اعتدى على «باول». وعلمنا أن باول تعرض لإصابات أخطر مما قيل سابقاً، ومنها كسر في خمسة ضلوع ستحتاج إلى شهور كي تتعافى. وكانت الشرطة قد أكدت في البداية أن السيناتور يعاني من إصابات طفيفة. ومثلما أشار «إد أوكيفي» في صحيفة «واشنطن بوست»، فإن حدة تلك الإصابات يمكن أن تفضي إلى اتهامات جنائية ضد «بوتشر»، وليس مجرد جنحة مثلما هو الاتهام الحالي.

بيد أن الدافع لا يزال غامضاً، وإن كانت هناك تكهنات كثيرة، وبعد أن أشارت بعض المنصات الإعلامية التابعة لجناح اليمين، إلى أن الجار يبدو أن لديه ميولاً اشتراكية، وذكر البعض أن الهجوم ربما له دافع سياسي.

ولم يوضح مكتب «باول» ما قد حدث بالتحديد، لكن «دوغ ستافورد»، رئيس الموظفين لدى «باول»، لم يقلل من أهمية السبب في بيان له، قائلاً: «إنه أمر جنائي خطير تنظره السلطات الفيدرالية والمحلية»، مضيفاً: «لن ندلي بأية تفاصيل أخرى حالياً».

آرون بليك

محلل سياسي أميركي

يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»