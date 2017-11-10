الحزب «الديمقراطي» الجديد! تاريخ النشر: الجمعة 10 نوفمبر 2017 في مثل ذلك الأسبوع من العام الماضي، أقدمت الولايات المتحدة على خطوة سيسجلها التاريخ باعتبارها واحدة من أكثر نتائج الانتخابات إثارة للاهتمام في حياة الأمة الأميركية، فقد انتخبت دونالد ترامب رئيساً. وقد فعلت ذلك في خضم دعاية يقال إن لروسيا يداً فيها، وفي ظل سيل من رسائل البريد الإلكتروني المقرصنة، وتحت وطأة انقسام وخلل داخل الحزب «الديمقراطي». وحتى لو كانت تلك الأمور صحيحة فهي لن تغيّر ما حدث، ولا تبطل شرعية الرئيس دونالد ترامب. وإن كانت تحقيقات المستشار الخاص «روبرت مولر» بشأن التدخل الروسي المزعوم في انتخابات 2016 جددت أيضاً آمال البعض بوضع عثرات أمام ترامب. ويبقى السؤال: كيف وصل الوضع إلى ما هو عليه الآن؟ بالطبع، أصبحت الإجابة على هذا السؤال مبتذلة: فقد قرصنت رسائل بريد إلكتروني ونشرت، واختلقت أخبار كاذبة، فيما يزعم أنه كان محاولة للإضرار بفرص انتخاب هيلاري كلينتون، ومن ثم زيادة حظوظ ترامب. والجديد هو عودة الحديث عن مدى التدخل الروسي المزعوم، وكيف تم توجيهه بصورة خاصة لزيادة الانقسامات في أميركا. والحزب الديمقراطي، أو على الأقل كثير من الشخصيات رفيعة المستوى في الانتخابات الماضية، لا يزال يدور في دوائر عبثية من البحث والتدقيق والاتهامات والاتهامات المضادة. ولعل أحدث تلك الدوائر هو المذكرات السياسية الجديدة المثيرة للجدل: «مأجورون.. القصة الداخلية للاقتحامات والانهيارات التي وضعت دونالد ترامب في البيت الأبيض»، لـ«دونا برازيل»، التي شغلت منصب رئيسة اللجنة الوطنية الديمقراطية بالإنابة أثناء المراحل الأخيرة من الحملة الانتخابية. وعلى المستوى الشخصي، يبدو الكتاب عميقاً، ولكنه أيضاً مدمر على الصعيد السياسي. وربما أن تلك هي النقطة المحورية، ومثلما كتبت «جوي آن ريد» في صحيفة «ذا ديلي بيست»: «ربما تحرق دونا برازيل القرية بغية إنقاذها!». وبالطبع، لا أصادر حق أي شخص في أن يروي قصته، ولكن تركيزي الآن ينصب على حماية الدولة الأميركية من أية تصرفات خاطئة، ومن ثم، يبقى السؤال هل هذا هو الوقت المناسب لطرح مذكرات مثيرة كمذكرات «برازيل»، ولاسيما في وقت تواجه فيه الإدارة الحالية تحقيقات «مولر». وقد زعمت «برازيل» خلال مشاركتها في برنامج «هذا الأسبوع» على قناة «إيه بي سي» أنه ليس ثمة توقيت أفضل من ذلك كي تصدر كتابها، وأن المشككين في التوقيت يمكنهم «الذهاب إلى الجحيم». ولكن المشكلة هي أن الحزب «الديمقراطي» بالفعل في الجحيم، ويحاول الخروج منه، وكثير من أعضائه يشعرون بخيبة الأمل عندما تضاف أمامهم عقبة يمكن أن تُعيق جهودهم. ولدى الليبراليين إرادة وتصميم على الخروج من هذا المنعطف التاريخي، والضغط على مسؤوليهم المنتخبين في الحزب «الديمقراطي» أو ربما استبدالهم، مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في الكونجرس عام 2018. ولديهم تصميم كذلك على مواجهة الإدارة الحالية بكل السبل، بينما يتشبثون بأمل أن يتمكنوا من قلب الدفة لصالحهم يوماً ما. والمشكلة الوحيدة التي أراها هي أنه من الواضح أن هذه الجهود تجري بمنعزل عن اللجنة الوطنية في الحزب الديمقراطي.. تلك الماكينة البيروقراطية العملاقة في عصر التحول إلى العمل الديمقراطي المباشر. والحقيقة هي أن قطار الليبرالية تجاوز الحزب «الديمقراطي»، وهو على بداية سكة جديدة، بينما تتعثر النخبة الديمقراطية بالنظر إلى الخلف والمكابرة السياسية. ويمكن القول إن المقاومة للوضع الراهن ليست معبرة عن الحزب «الديمقراطي» القديم، بل هي أقرب إلى الحزب «الديمقراطي الجديد»، أو على الأقل هي مستقبله! تشارلز بلو محلل سياسي أميركي يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «نيويورك تايمز»