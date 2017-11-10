مذبحة أخرى.. أسبوع آخر تاريخ النشر: الجمعة 10 نوفمبر 2017 في الوقت الذي كان فيه الشعب الأميركي قد أخذ يتأقلم مع فظاعات مذبحة الحادي والثلاثين من أكتوبر المنصرم، والتي قُتل فيها ثمانية سياح في مانهاتن، أقدم مسلحٌ منفرد آخر في ولاية تكساس، بعد أيام قليلة على مجزرة مانهاتن، على ارتكاب أسوأ مذبحة ضد مدنيين في كنيسة طوال تاريخ الولايات المتحدة الأميركية كله، حيث قام بقتل 26 شخصاً، وكان مسلحاً ببندقية هجومية. القاتل الأول كانت تحرِّكه بروباجندا تنظيم «داعش» على الإنترنت، وكان اسمه «سيف الله سايبوف»، وكان في التاسعة والعشرين من عمره، وهو ينحدر من أوزبكستان. ويبدو أنه لم تكن له أي علاقات تنظيمية مع «داعش»، لكنه كان بكل تأكيد يتبع أساليب أعضاء التنظيم المتطرف، ولأنه أصيب بجرح فقط خلال الحادث، فإنه استطاع إعلان ولائه لتنظيم «داعش» وهو في السجن، بل إنه طلب تعليق علم «داعش» فوق سريره داخل السجن، لكن بطبيعة الحال تم رفض طلبه من قبل إدارة السجن. أما سلاحه المفضل لجولة القتل، فقد كان شاحنة متوسطة من نوع «بيك-آب»، مركبة من النوع الذي يستطيع المرء تأجيره من أي بلدة في الولايات المتحدة. الجريمتان أثارتا من جديد موضوع الإجراءات التي ينبغي اتخاذها من أجل الحؤول دون تكرر مثل هذه الأحداث التي باتت تحدث بوتيرة سريعة تبعث على الخوف والاكتئاب. وإضافة إلى ذلك، فإن حقيقة أن «سايبوف» استطاع اختيار هدف في مدينة نيويورك، يعني أنه كان يشتغل ضد أكثر فرق محاربة الإرهاب احترافية في الولايات المتحدة، بل ربما في العالم. وعلى الرغم من أن عدد الإصابات في هذا الهجوم الأخير كان قليلاً نسبياً، فإنه يُعد مع ذلك أسوء هجوم إرهابي في نيويورك منذ تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر 2001. وقد أجج المخاوف بشأن ماراثون نيويورك، الذي نُظم في الخامس من نوفمبر وجذب نحو 50 ألف عدّاء، وتفرج عليه جمهور كبير قُدر بنحو مليوني شخص. الماراثون مر بسلام، ولكن في ظل إجراءات أمنية جد مشددة لدرجة يمكن معها القول إنه ليست ثمة أي مدينة أخرى في العالم ضاهت نيويورك في تشديد إجراءات الحماية التي اتخذتها سلطاتها، خاصة أن مسار الماراثون كان يغطي كل مقاطعات المدينة الخمس. وفي المقابل، فإن أعمال القتل التي شهدتها ولاية تكساس ووقعت في ساذرلاند سبرينغس في غرب الولاية، وهي بلدة ريفية صغيرة، حيث كل شخص هناك يعرف جيرانه، بمن فيهم كل العائلات التي قُتلت في الهجوم على الكنيسة، ولحسن الحظ فإن اثنين من سكان البلدة الشباب، اللذين لم يكونا في الكنيسة، طارداً مرتكب الهجوم وأطلقا عليه النار بعد مطاردة سريعة بالسيارة. وفي نهاية المطاف، تحطمت سيارة كيفن كيلي فعمد إلى إطلاق النار على نفسه. وقد أشاد الكثيرون، بمن فيهم الرئيس دونالد ترامب، الذي كان في جولة بآسيا وقت الحادث، بالعمل البطولي لذينك الشابين، لافتين إلى أنهما كانا يحملان أسلحة، وهي نقطة استغلها لوبي الأسلحة من أجل الرد على الأصوات التي بدأت ترتفع مطالبة بسياسات وإجراءات أكثر تشدداً بخصوص بيع الأسلحة، وقد انتقد جميع المراقبين القوات الجوية لأنها لم تُبلغ الجهات المختصة بسجل كيلي، لكن الحقيقة هي أنه من السهل جداً الحصول على أسلحة في الولايات المتحدة، ذلك أن كيلي كان سيجد ثغرة لتسليح نفسه في كل الأحوال، بغض النظر عن مدى سوء سجله وسلوكه العنيف. وعليه، فلا أحد يتوقع من الرئيس ترامب أو الكونجرس بمجلسيه فعل أي شيء ذي بال بخصوص السيطرة على السلاح وانتشاره بين المواطنين الأميركيين، لكن أعمال القتل التي وقعت في نيويورك ستؤدي، في المقابل، إلى عمليات تحقق وتدقيق أكثر صرامة في خلفيات وسجلات من يسعون للحصول على تأشيرات من أجل القدوم إلى الولايات المتحدة. والواقع أن أوزبكستان لم تكن من البلدان البارزة على قائمة الإرهاب الأميركية، ولا شك أن هذا الأمر سيتغير الآن، لكن مسألة ما إن كان تشديد شروط التأشيرة سيستطيع منع ذئب منفرد من القيام بعمل إرهابي، سيظل سؤالاً مفتوحاً في انتظار الإجابة عليه.