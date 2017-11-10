العلوم والطريق نحو العالمية تاريخ النشر: الجمعة 10 نوفمبر 2017 تولي دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية كبيرة للعلوم الطبيعية لا تقل عن اهتمامها بالعلوم الأخرى الاجتماعية والإنسانية؛ بل هناك تركيز متزايد على مختلف فروع هذه العلوم؛ وذلك لأهميتها في النهضة التي تشهدها الدولة؛ ولدورها الأساسي في تحقيق رؤيتها بأن تكون في مصافِّ الدول المتقدمة بحلول الذكرى الخمسين لتأسيس الاتحاد. كيف لا، ونحن نرى أن التطور الذي حققته الدول الصناعية الكبرى قام بشكل أساسيٍّ على التقدم الذي حصل في هذه العلوم؟ ولذلك فإن القيادة الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة -حفظه الله- تحرص على توفير كل ما من شأنه تحقيق التطور المنشود في هذه المجالات، سواء من حيث الموارد المالية وموازنات البحث العلمي، أو من خلال استقطاب الخبراء والعلماء من مختلف دول العالم، أو من خلال طرح المبادرات والمشروعات والبرامج، أو من خلال رعاية ومتابعة الفعاليات التي تنظمها المؤسسات والجهات المعنية لخدمة هذا الهدف. وفي هذا السياق يكتسب مهرجان أبوظبي للعلوم، الذي انطلقت فعاليات دورته السابعة أمس الخميس برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة -حفظه الله- في كلٍّ من أبوظبي والعين، أهمية خاصة هذا العام، ليس لتوقع ارتفاع نسبة المشاركات الطلابية إلى 13% ليصل العدد الإجمالي للمشاركين إلى 17 ألف طالب وطالبة، مقارنة بـ15 ألفاً في الدورة الماضية، أو لأنه يُعَدُّ الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط فحسب؛ ولكن كذلك لأنه يساهم بشكل كبير في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تأهيل بناة المستقبل من العلماء والمهندسين والرواد في التكنولوجيا والرياضيات والعلوم؛ حيث يتضمَّن المهرجان، الذي تنظمه «دائرة التعليم والمعرفة» بالتعاون مع خمس عشرة جامعة ومؤسسة أكاديمية وعلمية داخل الدولة، 71 فعالية هدفها الأساسي تحفيز الابتكار، وتعزيز الشغف بالعلوم لدى الطلبة والشباب، من خلال تنظيم فعاليات غير صفية أو لامنهجية تجمع بين التعليمَين النظري والعملي. إن الهدف الأساسي من مهرجان أبوظبي للعلوم ليس الترفيه العلمي أو الترويح العقلي فقط؛ وإنما كذلك تشجيع الطلبة بأساليب مباشرة وغير مباشرة على دراسة التخصصات العلمية والتكنولوجية، وجذبهم نحو مهن المستقبل، المرتبطة بهذه التخصصات؛ لتفتح أمامهم الفرص لأن يشقوا بإبداعاتهم واختراعاتهم العلمية طريقهم نحو العالمية. كما يكتسب المهرجات أهمية كبرى لأنه يمثل، كما عبَّر عن ذلك نائب رئيس لجنة الابتكار بدائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، المهندس سند حميد «خطوة متقدمة على درب تنمية رأس المال البشري في قطاعات العلوم والتكنولوجيا، لإعلاء شأن الإمارات على خريطة الابتكار في العالم، تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار»؛ وهذا يتوافق تماماً مع رؤية القيادة الرشيدة التي تؤمن دائماً بأن الثروة الحقيقية ليست ثروة المال، بل هي «ثروة الرجال». وهي الرؤية التي رسَّخ جذورها، منذ اليوم الأول لقيام الاتحاد، المغفور له -بإذن الله تعالى- الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيب الله ثراه- الذي من النادر ما كان يخلو حديث له أو لقاء أو مجلس من تأكيد أهمية العلم للنهوض بالدولة، وتحقيق الإنجازات التي تطمح إليه. وقد سارت القيادة الرشيدة من بعده على النهج نفسه؛ فقامت بتوسيع دائرة الاهتمام بهذا المجال بما يتماشى والتقدُّم الهائل الذي تحقق في مختلف جوانب العلوم بالعالم، وأنشأت المؤسسات التعليمية المتقدمة وفقاً لأعلى المعايير العالمية، وتبنَّت البرامج العلمية المتخصصة ورعتها، وحرصت على استقطاب أفضل الكفاءات العالمية؛ فضلاً عن توفير أحدث الأجهزة التي توصل إليها العلم الحديث؛ وذلك من أجل تحقيق نهضة علمية مستدامة، تمكِّن الإمارات ليس من المحافظة على مكانتها أو الإنجازات الباهرة التي حققتها فقط، ولكن كذلك منافسة الدول المتقدمة في مجالات تكاد تكون حكراً عليها، ومن أهمها علوم الفضاء الذي تخطو فيه الدولة خطوات مشهودة. إن هذا المهرجان المتميز، والفعاليات الكبرى المحلية أو الدولية الأخرى التي تنظِّمها أو تستضيفها الإمارات، تشير بشكل واضح إلى أننا نسير على الطريق الصحيح، الذي لا بدَّ أن يوصلنا إلى الهدف الأسمى: أن تكون الإمارات أفضل دولة في العالم بحلول مئويَّتها، إن شاء الله.