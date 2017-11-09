كولومبيا.. جديد الغواصات

ذكر موقع USNI News التابع للمعهد البحري الأميركي- وهو جمعية خاصة غير هادفة للربح أن العمل مازال جارياً في سلاح البحرية الأميركية على تصنيع غواصات لإطلاق صواريخ باليستية من فئة «كولومبيا» رغم تحديات سابقة مع توقع تقليص كلفة البرنامج. وأعلن الأدميرال مايكل جابالي المدير التنفيذي لبرنامج الغواصات في المؤتمر السنوي لرابطة الغواصات البحرية أن الكلفة المتوسطة للغواصة الواحدة من 12 غواصة من المعتزم تشييدها تقلصت من 7.3 مليار دولار إلى 7.21 مليار دولار. وقال جابالي «عبر تفويض تشريعي مبتكر وآليات في التعاقد، قلصنا بالفعل الكلفة بواقع 80 مليون دولار لكل غواصة لنجعل الكلفة المتوسطة للحصول على الوحدة الواحد 7.21 مليار دولار».
وأنشأ مشرعون ما يُطلق عليه «الصندوق القومي للردع من البحر» وخلقوا فرصاً للتوفير في العناصر المشتركة بين البرامج الكبيرة الأخرى في البحرية الأميركية بما في ذلك برامج لإنشاء غواصات من فئة «جيرالد فورد» ومن فئة «فيرجينيا»، وهذا سمح أيضاً بالإنتاج المستمر لأنابيب الصواريخ المستقلة عن جدول إنتاج الغواصات. وأشار «جابالي» إلى أنه يعتزم تقليص الكلفة أكثر. ومضى يقول «لدينا القدرة على الوصول بالكلفة المتوسطة للحصول على الوحدة الواحدة إلى أقل من سبعة مليارات.
شركة "جنرال داينامكس إلكتريك بوت" المتعاقدة مع وزارة الدفاع حصلت على تعاقد بقيمة 5.1 مليار دولار لتولي أمر أعمال التصميم المفصلة في غواصات إطلاق الصواريخ الباليستية من فئة كولومبيا. الغواصة الجديدة تشغل حيزاً يبلغ 20810 أطنان حين تغطس وهي أكبر غواصة في البحرية الأميركية بنيت على الإطلاق وطولها 171 متراً وعرضها 13 متراً. وهذا سيجعل الفئة الجديدة أكبر قليلا من فئة غواصات "أوهايو" التي تشغل حيزاً يعادل 18750 طناً حين تغطس وطولها 170 متراً وعرضها نحو 13 متراً.
ومازالت غواصة إطلاق الصواريخ الباليستية من فئة كولومبيا أكثر الغواصات التي تبنيها البحرية الأميركية كلفة على الإطلاق. ويتوقع أن تحل محل الغواصة "أوهايو" بحلول عام 2031.