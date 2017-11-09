كولومبيا.. جديد الغواصات

تاريخ النشر: الخميس 09 نوفمبر 2017

ذكر موقع USNI News التابع للمعهد البحري الأميركي- وهو جمعية خاصة غير هادفة للربح أن العمل مازال جارياً في سلاح البحرية الأميركية على تصنيع غواصات لإطلاق صواريخ باليستية من فئة «كولومبيا» رغم تحديات سابقة مع توقع تقليص كلفة البرنامج. وأعلن الأدميرال مايكل جابالي المدير التنفيذي لبرنامج الغواصات في المؤتمر السنوي لرابطة الغواصات البحرية أن الكلفة المتوسطة للغواصة الواحدة من 12 غواصة من المعتزم تشييدها تقلصت من 7.3 مليار دولار إلى 7.21 مليار دولار. وقال جابالي «عبر تفويض تشريعي مبتكر وآليات في التعاقد، قلصنا بالفعل الكلفة بواقع 80 مليون دولار لكل غواصة لنجعل الكلفة المتوسطة للحصول على الوحدة الواحد 7.21 مليار دولار».

وأنشأ مشرعون ما يُطلق عليه «الصندوق القومي للردع من البحر» وخلقوا فرصاً للتوفير في العناصر المشتركة بين البرامج الكبيرة الأخرى في البحرية الأميركية بما في ذلك برامج لإنشاء غواصات من فئة «جيرالد فورد» ومن فئة «فيرجينيا»، وهذا سمح أيضاً بالإنتاج المستمر لأنابيب الصواريخ المستقلة عن جدول إنتاج الغواصات. وأشار «جابالي» إلى أنه يعتزم تقليص الكلفة أكثر. ومضى يقول «لدينا القدرة على الوصول بالكلفة المتوسطة للحصول على الوحدة الواحدة إلى أقل من سبعة مليارات.

ومازالت غواصة إطلاق الصواريخ الباليستية من فئة كولومبيا أكثر الغواصات التي تبنيها البحرية الأميركية كلفة على الإطلاق. ويتوقع أن تحل محل الغواصة "أوهايو" بحلول عام 2031.

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