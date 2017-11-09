الإعلام المسؤول منارة للحقيقة تاريخ النشر: الخميس 09 نوفمبر 2017 تولي دولة الإمارات العربية المتحدة موضوع الإعلام أهمية قصوى، ليس فقط لأنه وسيلة لنقل الأخبار والوقائع والأحداث، وإنما لدوره الرئيسي في توعية المجتمع بكل فئاته وتوحيد صفوفه، ونشر القيم الفاضلة وتعزيزها فيه. واهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة بالإعلام ليس جديداً، فقد تنبّه المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، منذ قيام الاتحاد إلى دور الإعلام في تعزيز الاتحاد، وفي دعم عملية التنمية وبناء الدولة وتحقيق النهضة المنشودة. وينظر إلى الإعلام هنا ليس بوصفه سلطة رابعة فقط، وإنما أيضاً بوصفه قوة خير ناعمة يجب عليها أن تلتزم أعلى معايير الموضوعية والمهنية حتى توصل رسالتها وتؤدي دورها الإعلامي الذي أوجدت بالأصل من أجله، وهو نقل الحقيقة كما هي وليس فبركة الأخبار أو تزييف الحقائق أو نشر الشائعات، هنا يصبح الإعلام أداة هدم بدلاً من أن يكون معولاً للبناء، بل ربما يكون عاملاً رئيسياً في استهداف النجاحات وتحطيم الإنجازات. وهذا ما حذَّر منه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال حضور سموه الدورة الرابعة لمنتدى الإعلام الإماراتي، التي نظمها نادي دبي للصحافة، بحضور ومشاركة رسمية وإعلامية مميزة، وقال سموه: «الشائعات والأكاذيب لا تتربص إلا بالنجاح.. فهي خطر يجب الاحتياط منه والتنبّه لأهدافه الخبيثة والتصدّي لها بكل حزم.. ومسؤولية الإعلام كبيرة في تفويت الفرصة على أصحابها بما يضمرون من أجندات تخدم مصالح خاصة تضر بصالح الأُمة». لطالما كان للإعلام دور مهم في حياة الدول والمجتمعات، لكن هذا الدور تعاظم بشكل غير مسبوق في السنوات الأخيرة، وذلك بسبب الثورة المعلوماتية الهائلة التي نتج عنها ظهور وسائل إعلام غير تقليدية، وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي التي أوجدت ما يمكن أن نسميه «فواعل» إعلامية مؤثرة، لكنها أيضاً قد تكون خطيرة وفي معظم الأحيان يصعب ولربما يستحيل ضبطها أو السيطرة عليها. وهنا نجد دوراً متعاظماً جداً للشباب، حيث يتزايد تأثيرهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، وهو ما يتطلب اهتماماً متزايداً بالأجيال الشابة، كما أشار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث أكد سموه ضرورة إعداد «أجيال واعية من الشباب الإعلاميين المواطنين ليكونوا بمنزلة محرك الدفع لعمليات التطوير المستمرة لقدراتنا الإعلامية ليبقى إعلامنا دائماً منافساً بمحتوى متميز ورسالة نافعة تؤكد الثوابت وتحفز الطاقات وتشحذ الهمم». ولكي يقوم الإعلام بدوره على أفضل وجه، لابد أن تحكمه مبادئ مهنية وضوابط قانونية وقبل كل شيء قيم أخلاقية. ورغم أن هذه المبادئ وكذلك الضوابط عالمية، فلابد للإعلام الناجح والمنضبط مهنياً وأخلاقياً أن يراعي التقاليد السائدة في المجتمع والعادات وكذلك الأعراف التي تحكمه، ولا يجوز بأي حال تجاوز هذه الأعراف أو انتهاك هذه التقاليد، وهذا ما شدد عليه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في الكلمة الرئيسية التي ألقاها في افتتاح المنتدى، حيث أشار سموه إلى الدور الأساسي للعادات والتقاليد والموروث في دول الخليج الواحد في تشكيل الاستراتيجيات الإعلامية التي «لابد لها أن تستقي أسسها ومبادئها من قيم وخصوصية المجتمع الخليجي لتلعب الدور المأمول منها في التوحيد ولمّ الصفوف، بدلاً من التفرقة والحديث عن الخلافات واللهث وراء العجائب والإثارة». إن الإعلام الحقيقي والرصين هو الإعلام الذي يلتزم بشكل ثابت بنقل الحقائق، ويحرص كل الحرص على الموضوعية وعدم الإساءة أو إثارة الفتن، بينما ينشر قيم التسامح ويعزز مبادئ الإخاء بين الشعوب، فيفوت الفرصة على المتربصين ومن يضمرون الضرر بمصالح الأمة، وهذا ما يجب أن تسعى إليه المؤسسات الإعلامية، حيث يكسبها التزامها بالموضوعية والفكر المتزن، المصداقية التي من دونها يفقد الإعلام هيبته ومن ثم تأثيره، مهما أُنفق عليه من أموال. عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية