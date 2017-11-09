كوريا الشمالية والخيارات الأميركية تاريخ النشر: الخميس 09 نوفمبر 2017 هذا الأسبوع، بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب جولة آسيوية سيسعى خلالها لتعبئة البلدان لتشديد العقوبات ضد كوريا الشمالية، وقد كانت جهوده السابقة في هذا الإطار ناجحة إلى حد ما، فخلال زيارتي الأخيرة إلى بيونج يانج رأيتُ مؤشرات على أن العقوبات تفعل فعلها، ولكن الهدف يبدو محكوماً عليه بالفشل، ذلك أن لا أحد من الخبراء تقريباً يعتقد أن العقوبات سترغم كيم جونغ أون على التخلي عن أسلحته النووية أو وقف برنامجه الصاروخي، وهو ما يضعنا على مسار تصادمي، على اعتبار أن كوريا الشمالية تبدو مصممة على تطوير قدرة نووية لاستهداف الولايات المتحدة بأسلحة نووية، هذا بينما يلمح البيت الأبيض إلى أنه يفضل حرباً على أن يسمح لـ«الشمال» بأن يتحول إلى تهديد نووي، فعلى قناة «فوكس نيوز»، قال إتش. آر. ماكماستر، مستشار ترامب لشؤون الأمن القومي: «لقد كان رئيسنا واضحاً حقاً بخصوص هذا الموضوع»، مضيفاً: «إنه لن يسمح لهذا النظام المارق، نظام كيم جونغ أون، بأن يهدد الولايات المتحدة بسلاح نووي. ولهذا فإنه مستعد لفعل كل ما هو يلزم للحؤول دون حدوث ذلك». وما يُهمس به في واشنطن حالياً هو أن «كل ما يلزم» تشمل ضربات جوية على كوريا الشمالية، مثل توجيه ضربة لصاروخ أثناء التحضير لإطلاقه، ولكن عندما سألتُ مسؤولين كوريين شماليين عما سيحدث في مثل تلك الظروف، أجابوا بشكل واضح لا لبس فيه: الحرب. السيناتور «الجمهوري» ليندسي جراهام -عن ولاية كارولاينا الجنوبية- قال إن ترامب أخبره بأنه سيؤْثر حرباً مع كوريا الشمالية على السماح لها بالاستمرار في مساعيها الحالية. وقال «جراهام» لبرنامج «توداي» التلفزيوني متحدثاً عن فحوى حوار جمعه مع ترامب: «هناك خيار عسكري ألا وهو: تدمير برنامج كوريا الشمالية، بل وكوريا الشمالية نفسها»، مضيفاً: «إذا مات الآلاف، فإنهم سيموتون هناك. إنهم لن يموتوا هنا – لقد قال لي ذلك صراحة». وقال جراهام إنه إذا استمرت كوريا الشمالية في اختبار صواريخ باليستية عابرة للقارات، فإن الحرب ستكون «حتمية». قد يبدو هذا تهويلاً، ولكنه إذا لم يكن كذلك، فإن الحرب آتية، ذلك أن كل الخبراء تقريباً يعتقدون أن كوريا الشمالية ستواصل اختباراتها. والحق أن ترامب لم يخلق المشكلة، وعلينا حقاً أن نخشى اكتساب كوريا الشمالية لقدرة على تدمير مدن أميركية، ولكن اللافت خلال زيارتي الأخيرة هو أن الكوريين الشماليين كانوا يقولون إن أي حرب نووية مع الولايات المتحدة ليس من الممكن تحملها فقط، ولكن أيضاً من الممكن الفوز فيها. الآن، يجب على الولايات المتحدة أن تختار بين ثلاثة خيارات سيئة: 1- صفقة «تجميد مقابل تجميد»، التي يبدو أن وزير الخارجية ريكس تيلرسون يسعى وراءها حالياً، 2- ردع طويل المدى، تماماً مثلما ردعنا كوريا الشمالية لعقود عن استعمال أسلحة كيماوية وبيولوجية، 3- حرب تقليدية قد تتطور إلى تبادل نووي. أغلب الخبراء الأمنيين يقولون إن الخيار الأقل سوءاً هو اتفاق يقضي بتجميد للاختبارات الكورية الشمالية في مقابل خفض للعقوبات أو المناورات العسكرية الأميركية- الكورية الجنوبية، غير أنه في الوقت الراهن، من غير الواضح ما إن كانت واشنطن أو بيونغ يانغ ستوافق على مثل هذا الاتفاق. الخيار الثاني الأقل سوءاً هو الردع. أما الحرب، فهي الخيار الأسوأ، ولكنها الخيار الذي يبدو أن ترامب أخذ يميل إليه. كوريا الشمالية يمكن أيضاً أن تؤجج الوضع باستفزازات في أي وقت، عبر إطلاق صاروخ طويل المدى في البحر قرب غوام، مثلاً. ومن جانبه، يمكن أن يُسقط ترامب صاروخاً كورياً شمالياً فوق المياه الدولية، وهذا أقل استفزازاً من ضربة على الأراضي الكورية الشمالية، ولكنني سأتوقع مع ذلك رداً عسكرياً من جانب «الشمال»، ثم إن هناك خطراً دائماً للحسابات الخاطئة والحوادث التي تخرج عن السيطرة. قبل أربع عشرة سنة، وقعت أميركا في حرب كارثية مع العراق من دون تفكير في العواقب. وما نراه اليوم يبدو مثل فيلم شاهدناه من قبل، والفرق الوحيد هو أنه أكثر تدميراً بكثير. وقال لي ريتشارد هاس، رئيس «مجلس العلاقات الخارجية»: أعتقدُ أن ثمة خطراً أكبر مما يظنه الناس»، مضيفاً: «إنني لا أعرف ما إن كانت الاحتمالات هي 50 في المئة أو 40 في المئة أو 60 في المئة، ولكنها بكل تأكيد احتمالات كبيرة!». ينشر بترتيب خاص مع خدمة «نيويورك تايمز»