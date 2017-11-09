الزّلزال السعودي.. وعرب الفساد تاريخ النشر: الخميس 09 نوفمبر 2017 خلال السنوات السَّبع الماضية تعرَّضت الدول العربية لهزَّات كبرى، أدّت إلى تغيير كلي في بعض الدول وجزئي في دول أخرى، وفشل ذريع في بعض الدول الأخرى، وحتى تلك التي نجح فيها التغيير ما زالت تعاني من تبعاته، وقد أرجع المراقبون ذلك إلى كون أن الانتفاضات ـ يعتبرها البعض ثورات، وربيعاً عربياً ـ نتاجاً شعبياً، ركبت مطيّته النخبة بعد ذلك، وجنت ثماره الأحزاب، خاصة التنظيمات الدينية، وباختصار فإن التغيير الذي حدث لم يكن فعلاً منظماً، ولا يحمل مشروعاً واعداً وواضحاً، وليس لديه قيادة ظاهرة تحكمه، ومع الوقت تسبَّب في انهيار الدولة الوطنية، وتدخل الجيش لحمايتها، بشكل غيّر مساره من حماية الدولة إلى حماية المجتمع، ونتيجة لذلك يتحمل اليوم تبعات ما حدث، وقد ينتهي في بعض الدول العربية إلى قوة شرطية بلباس عسكري، ناهيك عن دخوله في حرب محتملة مع قوى مختلفة، ستكون في المستقبل بديلاً مؤثراً عن الجيوش النظامية. اليوم، ندخل انطلاقاً من الفعل السياسي السعودي نهاية المرحلة السابقة، وبداية مرحلة جديدة، تقوم على أساسيات التغيير الفوقي، وهو مختلف تماماً عن ذلك الذي عشناه عربياً ولا نزال منذ ظهور الانتفاضات في نهاية 2010، بحيث يعولّ عليه آنذاك لبقاء الدولة. وبغض النظر عن المواقف السياسية المصاحبة له أو تلك الباطنة والمنتظرة في القريب العاجل، فإن مدخله، المتمثل في محاربة الفساد، مقبول على الصعيدين المحلي والعالمي، ناهيك على أنه جامع لمعظم القوى الفاعلة وعموم الشعب على مستوى الجبهة الداخلية كونه بدأ بكُبَراء القوم وعليّتهم، بما في ذلك أمراء من العائلة المالكة، ومن المتوقع أن يتبع الحدث السعودي الجريء ما يماثله على الصعيد العربي. من ناحية أخرى فإن محاربة الفساد في السعودية، تقضُّ مضاجع جماعات الفساد في بعض الدول العربية، وما أكثرها، ويُتوقَّع أن تؤثر التَّجربة السعودية الراهنة ـ مع أنها لا تزال في بدايتها ـ في كل الدول العربية الأخرى، على غرار تجارب التغيير التي عمَّت المنطقة والتي نَبعت من الأسفل، وهناك خوف حقيقي ينتاب جماعات الفساد، ولهذا تُشكِّك عدَّة أطراف عربيَّة في جدوى محاربة الفساد في السعودية، مع أن كلَّ المعطيات تشير إلى تغير واسع النطاق في المستقبل لن يظل محدوداً في المجال السعودي، وسينتشر ـ على ما يبدو ـ حسب نسبة الفساد، فالدول العربية الأكثر فساداً هي المؤهلة للتغيير بعد السعودية، وتليها الأقل فساداً... وعلى العموم هو زلزال سعودي المنشأ والصناعة، لكنه عربي الانتشار، وعالمي التأثير.