قطار السعودية فائق السرعة تاريخ النشر: الخميس 09 نوفمبر 2017 سرعة التغيرات في السعودية تجعلنا لا نرى الحاضر إلا وهو يتغيَّر أمام أعيننا مباشرة على شاشة التلفزيون. حدث ذلك قُبيل التطورات الحالية، عند افتتاح العاهل السعودي «مركز الملك عبد الله لدراسات وبحوث البترول» بالرياض. حضر الافتتاح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وجرى الحديث فيه، ليس عن البترول بل الطاقة، والطاقة البديلة عموماً، والشمسية خصوصاً، والنووية أيضاً، والحفاظ على البيئة ضد التلوث، أيْ حسب المثل السعودي «هاته وهات عباته». صمّمت المركز المعمارية العراقية الراحلة زهاء حديد، «كمؤسسة غير ربحية للبحث المستقل في أكثر استخدامات الطاقة فعالية لتقديم الرفاه الاجتماعي عبر الكرة الأرضية»، حسب بيان مكتبها في لندن. ورؤية «زهاء» السعودية هي رؤياها التي فاتت على وطنها العراق، حيث فازت بتصميم بناء «المصرف المركزي»، و«البرلمان العراقي»، وقالت لي آنذاك: «ينبغي التفكير بالمدينة ككل، وليس ببناية واحدة، التفكير بهيكل المدينة والدولة. وفي العراق يحتاجون الآن إلى علاج الأمور بطريقة عمرانية، بعيداً عن السياسة». وهذا ما تهيأ لتصميمها محطة «مترو الملك عبد الله في الحي المالي» بالرياض. «ذهب التصميم أبعد من مجرد تشخيص المحطة إلى التأكيد على أهمية المبنى كمكان عام ديناميكي متعدد الوظائف، وليس فقط كمكان متوسط ندركه عبر الانتقال السريع، بل أيضاً كمكان عام في المدينة حافل بالناس». ذكر ذلك بيان مكتب «زهاء حديد» عن التصميم الذي «يضع المحطة في مركز شبكة مجازات، وجسور عالية، وخطوط مترو، ويحدد خريطة الرسومات البيانية للترابطات عبر الموقع، وتقاطعات المرور التي ترسم بدقة طرق العابرين ضمن البناية». شحنُ الفوسفات بالقطار بدأ عام 2011، وقفزت كمياته من 3 ملايين طن العام الماضي إلى 4 ملايين طن حالياً، تحمله القطارات مسافة 1400 كلم من «مناجم المعادن» إلى مواقد المعالجة والتصدير في «رأس الخير» على الخليج العربي. وأول قطار فائق السرعة للمسافرين انطلق هذا العام، ويتوقع أن ينقل نحو 7 آلاف راكب يومياً بين الرياض و«القريات» على الحدود الأردنية. ويجري بناء شبكة «المترو فائق السرعة» التي خُصصت لها 23 مليار دولار، ويتوقع إنجازها العام الحالي، وهي «قبلة الحياة» للعاصمة السعودية، حيث قفز عدد السكان من 80 ألف نسمة قبل نصف قرن إلى سبعة ملايين العام الماضي، ويزدادون بمعدل 26 مقيماً جديداً كل ساعة. ويتوقع تضاعف مرور السيارات في العاصمة السعودية من 7 ملايين حالياً إلى 15 مليون عام 2030. وتُقِّر «هيئة تطوير الرياض» ببلوغ التلوث وحركة المرور مستويات تهدد صحة السكان والاقتصاد، ما لم يتم بناء النقل العام، وبأسرع وقت ممكن.