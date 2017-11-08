الصين في جولة ترامب الآسيوية تاريخ النشر: الأربعاء 08 نوفمبر 2017 في عام 1961 وفي فيينا، كان الرئيس الأميركي جون كيندي يترنج في غمرة أزمة خليج الخنازير في كوبا، ويتعرض للاستفزاز من الزعيم السوفييتي نيكيتا خروشوف. وبعد ذلك بعام وضع زعيم الاتحاد السوفييتي سراً أسلحة نووية على بعد 90 ميلاً من السواحل الأميركية. وأشار عدد من خبراء السياسة الخارجية إلى هذا التاريخ في قلق مع اقتراب اجتماع الرئيس دونالد ترامب هذا الأسبوع مع الزعيم الصيني شي جينبينج ضمن زيارة الرئيس الأميركي المطولة الحالية في آسيا. ومن المحتمل أن تكون المراهنات كبيرة بما ذلك التهديد بصراع نووي في كوريا الشمالية. وزعيما القوتين العظميين اليوم في وضع مختلف. فالرئيس «شي» يتمتع بقبضة قوية على السلطة، وهو على الأرجح أكثر زعماء الصين نفوذاً منذ «ماو تسي تونج»، ولم يكن مجرد تصريح عابر، حين أشار شي إلى أن الصين تحتل «مركز مسرح» العالم، وتحل محل النفوذ الأميركي في آسيا، وتملأ فراغ القيادة في جانب كبير من العالم. وأشار «توم دونيلون»، مستشار الأمن القومي في إدارة باراك أوباما والخبير في شؤون آسيا، أن «الصين أكثر ثقة اليوم من أي وقت مضى في تاريخها الحديث». ورغم كل القوة الاقتصادية والعسكرية للولايات المتحدة، فهناك رئيس أميركي يصل إلى آسيا. وترامب أقل شعبية من أي رئيس سابق في مثل هذا المنعطف. وهناك عدة قضايا جوهرية تتضمن التجارة وإمكانية وصول حقيقية للأسواق الصينية. وهناك أيضاً النزاع في بحر الصين الجنوبي في غمرة مؤشرات عن موقف صيني أقل جرأة. لكن كوريا الشمالية بتهديدها النووي ستظل هي القضية المهيمنة. ويعتزم ترامب أن يضغط على بكين كي تمارس نفوذها على بيونج يانج حتى تتخلى عن الأسلحة النووية. والصينيون يحتقرون نظام الحكم في بيونجيانج. ولم يتبادل شي ولا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون الزيارات منذ توليهما السلطة. وبعض المسؤولين الصينيين يشيرون سراً إلى الزعيم الكوري الشمالي بأنه «السمين الصغير». لكن شي رغم كل هذا لن يقبل بالمرة انهيار النظام الحاكم في الشمال أو توحيد الكوريتين. والصينيون لن يقفوا مكتوفين حتى يحدث هذا. وفي وقت سابق هذا العام في اجتماع في مقر إقامة ترامب في فلوريدا، شرح شي تعقيدات شبه الجزيرة الكورية للرئيس الأميركي. وهذه المرة قد يقدم شي درساً آخر في التاريخ ويذكر ترامب بأنه في عام 1950 طمأن الجنرال دوجلاس ماكآرثر واشنطن بأن الحرب مع الصين بشأن كوريا «غير متصورة». لكن بعد ذلك بقليل، تدفق آلاف من القوات الصينية عبر الحدود ليهاجموا القوات التي يقودها الأميركيين. ثم بعد أكثر من عامين ونصف أشرف الرئيس دوايت ايزنهاور على عملية إيقاف هذا الصراع بعد وقوع أكثر من 2.5 مليون ضحية من بينهم أكثر من 36 ألف أميركي. والصينيون يريدون تهدئة التوترات لتجنب أي صراع حتى يجلس الطرفان إلى طاولة التفاوض. هل هذه فرصة يجب على ترامب انتهازها وهل يستطيع انتهازها؟ وذكر ديفيد إيجناتوس الكاتب البارز في السياسة الخارجية في «واشنطن بوست» أن وزير الخارجية الأميركية ريكس تيلرسون وآخرين بذلوا جهداً كبيراً للإعداد لعمل هذا الأسبوع. ويحدونا أمل أن يكون هذا الإعداد كافياً، وأن يلقي ترامب بالاً لهذا الجهد. واستطاع كيندي بما له من حس تاريخي وإدراك دبلوماسي التعافي من قمة فيينا الكارثية. وفي عام 1962 أرغم السوفييت على التراجع وإزالة الصواريخ من كوريا في الفترة التي كان فيها العالم أقرب ما يكون من مواجهة نووية. فمن يعتقد أن ترامب يستطيع فعل شيء مماثل؟ ألبرت هانت كاتب أميركي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»