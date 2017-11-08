العنصرية وحضور الماضي!

تاريخ النشر: الأربعاء 08 نوفمبر 2017

بعد مشاهدة فيلم «مارشال»، قد يشعر بعض الأشخاص بالدهشة مما كان يحدث من عنصرية في عهد أجدادهم. والفيلم الذي تدور أحداثه في عام 1941 يصور أشراراً يثيرون الغضب من شدة تعصبهم، من قاضٍ يبدي الاحتقار إلى غوغاء شديدي المراس مصرين على العنف في الشوارع في ضاحية بولاية كونيتكت. ولسوء الحظ، فإن أحداث تشارلوتفيل تحذِّر أي شخص من الوقوع في أسر الاستعلاء والشعور بالتقدم عن الأجيال السابقة.

وإذا لم تكن العناوين الصحفية الحالية كافية، فأنا أتحدث هنا عن كتابين يحكيان لنا عن قصص حديثة مؤلمة ومثيرة للانتباه عما وقع حديثاً في أروقة المحاكم. وأحد الكتابين من تأليف براين ستيفنسون وعنوانه «الرحمة فحسب»، وقد نشر قبل ثلاث سنوات عن رجل أسود وضع في عام 1986 على قائمة الإعدام لإدانته بعملية قتل لم يرتكبها. والكتاب الثاني وقد نشر حديثاً، هو من تأليف دانيال آلن، الأستاذة في جامعة هارفارد، وهو بعنوان «ابن العم» الذي وصف كيف حطم النظام القضائي الجنائي الحالي شاباً أميركياً أفريقياً موهوباً.

وتصدى ستيفنسون لقضية مكميلان رغم صعوبة الفوز بها، فأول شاهد تبرئة عثر عليه اتهِم على الفور بشهادة الزور وتم تخويفه، لكن في نهاية المطاف استطاع ستيفنسون تبرئة قاطع الأخشاب لكن بعد أن أنفق مكميلان ست سنوات في قائمة الإعدام، خسر خلالها نشاطه الاقتصادي وزواجه وصحته. وكتب ستيفنسون: «هذا الفشل الهائل في تحقيق العدالة أصاب المجتمع كله باليأس».

وهذا ينقلنا أقرب إلى اليوم وإلى القصة الحزينة التي روتها دانيال آلن عن الحياة القصيرة لأحد أقربائها، مايكل، فقد اعتقل مايكل وهو في الخامسة عشرة من عمره في عملية خطف سيارة فاشلة في لوس أنجلوس لم ينله منها غير إصابته بجراح. ثم اعترف مايكل بعدة سرقات، وواجه عقوبة سجن مدتها 25 عاماً في «أحد أنقى تجليات الكراهية التي يمكنني تخيلها» حسب آلن. وأقر مايكل بذنبه وحكم عليه بالسجن 12 عاماً وثمانية أشهر قضى منها 11 عاماً وقتل بعد فترة قصيرة من إطلاق سراحه.

ويستحيل أن يقرأ المرء هذه القصة ثم يرى أننا سنتسامح مع هذه العراقيل لو أن شخصاً أبيض عومل بهذه الطريقة. شاهدوا فيلم «مارشال» لكن فكروا ملياً قبل أن تحتفوا بما قطعناه على طريق التقدم في قضية العنصرية.

فريد حياة

كاتب أميركي

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»