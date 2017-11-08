المهاجرون والأمن القومي تاريخ النشر: الأربعاء 08 نوفمبر 2017 في جلسة إقرار تعيين جون كيلي على رأس وزارة الأمن القومي، لم يطرح أعضاء مجلس الشيوخ عليه أسئلة بشأن تطبيق قوانين الهجرة إلا نادراً. وكان هذا خطأ حتى في ذاك الوقت لأن حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعدت بتشديد سياسات تنفيذ قوانين الهجرة، وربما كان الأمل يحدو أعضاء مجلس الشيوخ في أن يتغلب صوت الحكمة على إدارة ترامب وربما لثقتهم في أن كيلي سيكون من الحكماء. وها قد أصبح لدينا سجل يرصد عشرة شهور من سياسات تطبيق قوانين الهجرة التي اتضح أنها تتوافق مع الوعود التي قطعتها الإدارة بهذا الشأن، والآن أصبح كيلي كبير موظفي البيت الأبيض وتم ترشيح كريستين نيلسن لتحل محله وزيرة للأمن القومي. وعلى أعضاء مجلس الشيوخ ألا يتساهلوا معها في جلسة إقرار تعينها هذا الأسبوع. وعلى أعضاء مجلس الشيوخ مساءلة نيلسن ما إذا كانت تعتزم مواصلة ترحيل أشخاص مثل امرأة تبلغ من العمر 39 عاماً قابلتها «هيومن رايتس ووتش» بعد ترحيلها إلى المكسيك. ومنذ ترحيلها، يعيش ابنها ذو تسع السنوات، وهو مواطن أميركي، مع الراهبات في مركز لرعاية الأطفال في ولاية تكساس. وذكرت المرأة أنها لم تدخل السجن قط خلال 15 عاماً قضتها في الولايات المتحدة. وأضافت: «لم أنتهك القانون إلا فيما يتعلق بأنه ليس لديَّ وثائق» من إدارة الهجرة. وذكرت امرأة مكسيكية أخرى حاولت الحصول على حق اللجوء في الولايات المتحدة في وقت سابق من العام الجاري أن مسؤول الحدود أخبرها أن الناس الذين يتعرضون للاضطهاد لأنهم مسيحيون «هم الأشخاص الذين نمنحهم حق اللجوء وليس الناس أمثالك». وعلى أعضاء مجلس الشيوخ أن يسألوا نيلسن ما إذا كانت ستتوقف عن تمزيق الأسر دون مبالاة بالضرر الواقع عليها. ولأجوبة نيلسن أهمية كبيرة لأن المهاجرين الذين كان يحميهم قرار «الإجراء المؤجل للوافدين في مرحلة الطفولة» أصبحوا عرضة للترحيل أيضاً. ويجب أن يسألوها عن خططها تجاه التأثير السلبي لتطبيق قوانين الهجرة على العدالة الجنائية. وكيف تحلل التراجع الكبير في الأنباء عن الجريمة وخاصة الاعتداءات الجنسية المرتكبة في التجمعات اللاتينية في لوس أنجلوس وفلادليفيا ودالاس وهوستن؟ وكيف ترد على مسؤولي تنفيذ القانون الذين يقولون إنه إذا خاف ضحايا الجرائم من المهاجرين الإبلاغ عن الجرائم فإن هذا سيجعل كل التجمعات أقل أمناً؟ وكيف ترد على قضاة انتقدوا اعتقالات الهجرة في قاعات المحاكم؟ وبينما يمضي ترامب في طريق توسيع عمليات احتجاز المهاجرين، على أعضاء مجلس الشيوخ أن يسألوا نيلسن عن خطتها لمعالجة الظروف الخطيرة في منشآت احتجاز المهاجرين في أنحاء البلاد، فقد قُتل أكثر من عشرة أشخاص في هذه المراكز منذ أكتوبر 2016 حتى سبتمبر الماضي. وبناء على تحليلات طبية مستقلة، توصلت هيومن رايتس ووتش إلى أن الرعاية الطبية المتدنية ساهمت في وفاة سبعة من بين 18 حالة وفاة في مراكز احتجاز المهاجرين بين عامي 2012 و2015. هذا ليس وقت الموافقة التلقائية على مرشح البيت الأبيض، بل على أعضاء مجلس الشيوخ أن يمحصوا ما إذا كانت نيلسن قادرة حقاً على الاضطلاع بمسؤوليات الأمن القومي، ليس فقط بحراسة الحدود، ولكن أيضاً بتطبيق قوانين لحماية أكثر الأشخاص ضعفاً ممن وصلوا إلى أراضينا والحفاظ على حقوقهم. كلارا لونج باحثة بارزة في منظمة «هيومان رايتس ووتش» ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»