رعاية متواصلة للرياضة النسائية تاريخ النشر: الأربعاء 08 نوفمبر 2017 لقد كان الدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، متمثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، هو السبب الرئيسي في وصول المرأة الإمارتية إلى المكانة المميزة التي غدت تتبوؤها، وباتت تجسد نموذجاً يحتذى به في تمكين المرأة وصون مكتسباتها بفضل قيادة حرصت على حماية حقوقها بالدستور والقانون وبذلت كل الجهود الممكنة لإشراكها في المجالات كافة، وتسعى دوماً إلى رفع شأنها، إيماناً بأنها شريك أساسي في تقدم المجتمع، ومن هذا المنطلق، واستكمالاً لنهج الوالد المؤسس المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تمكين المرأة ودعم مشاركتها في مختلف مناحي الحياة، انخرطت ابنة الإمارات العربية المتحدة وقطعت شوطاً كبيراً في مجال الرياضة النسائية، واستطاعت ترسيخ بصمة خاصة بها ليس على المستوى المحلي فقط، بل إقليمياً وعالمياً أيضاً. وفي هذا السياق، انطلقت، أول من أمس، في أبوظبي أعمال «المؤتمر الدولي الرابع لرياضة المرأة» واستمرت يومين تحت شعار «إلهام الأجيال»، برعاية كريمة من صاحبة الفضل الأكبر في دعم المرأة الإماراتية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، وحفلت النسخة الحالية من المؤتمر بالعديد من الفعاليات وحضور عدد كبير من الشخصيات القيادية واللاعبات والطالبات، وكذلك صناع القرار، في دول العالم. وفي إطار مساندة قيادتنا الرشيدة للمرأة الإماراتية وهي تطرق أبواب النجاح في شتى المجالات، استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، أول من أمس، في قصر البحر، وفد مؤتمر أبوظبي الدولي الرابع لرياضة المرأة، واطلع سموه من الوفد على أهم الأنشطة والبرامج وورش العمل، والمحاور الرئيسية التي تضمنها المؤتمر، متمنياً لهن التوفيق والخروج بالنتائج التي تدعم الرياضة بشكل عام ورياضة المرأة بشكل خاص. وأشاد سموه بمشاركة نخبة من القيادات الرياضية النسائية بدول العالم في المؤتمر، معتبراً أنه يمثل محطة تلاقٍ رائعة لإبراز الخبرات والأفكار والمبادرات وتعزيز العلاقات الدولية والتعريف بدور المرأة الرياضية الإماراتية ورسالتها الهادفة، إلى جانب دعم مساعي التنمية والنماء في الحركة الرياضية النسائية المحلية والخليجية والعربية. وتتمحور جهود القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة في تمكين المرأة رياضياً حول تحقيق رؤيتها الهادفة إلى جعل الرياضة عنصراً أساسياً في الحياة اليومية للمرأة الإماراتية على اختلاف الأعمار والخلفيات والحالة البدنية، بما يضمن تبني المرأة الإماراتية أسلوب حياة صحياً يعزز غرس قيم الروح الرياضية في الوعي العام للدولة، مع سعيها المتواصل إلى خلق بيئة آمنة وملائمة ثقافياً، تتيح للمرأة الإماراتية ممارسة الرياضة وتذليل الصعوبات كافة التي تحول دون ذلك، وصولاً إلى ترسيخ مكانة الدولة على الخريطة العالمية للرياضة النسائية، وذلك من خلال تنظيم العديد من الدورات والبطولات الرياضية والدورات التدريبية والتوعوية، لتأهيل كوادر وطنية نسائية قادرة على تحقيق الإنجازات ورفع اسم الإمارات العربية المتحدة عالياً في المحافل الدولية، والتميّز في مسيرة الرياضة النسائية، وليس بالأمر الجديد على المرأة الإماراتية أن تكون محل الثقة العالية التي وضعتها قيادتها بها، فهي لم تترك مجالاً إلا وقد نجحت في إثبات ذاتها وقدراتها، ومنها مجال الرياضة النسائية. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية