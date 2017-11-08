كوريا الشمالية ونصيحة «كيري» تاريخ النشر: الأربعاء 08 نوفمبر 2017 قدّم وزير الخارجية الأميركي السابق «جون كيري» نصيحة لدونالد ترامب الأسبوع الجاري حول زيارته الرئاسية إلى آسيا طالبه فيها بتهدئة التصريحات. وفي حوار مع الإعلامي «كريستيان أمانبور» على قناة «سي إن إن»، أفاد كيري بأنه على الرئيس التوقف عن تغذية خوف كوريا الشمالية من تغيير النظام أو من هجوم أحادي الجانب. وأضاف: «أتصور أن التصريحات حتى الآن قد تجاوزت الحد فيما يتعلق بالرسائل التي يتم توجيهها»، متابعاً: «إنها تمنح كوريا الشمالية سبباً للقول بأننا نحتاج إلى قنبلة لأنه لو لم تكن لدينا واحدة، فسنصبح عاجزين عن حماية أنفسنا، وهم سيهاجموننا». ويتعين أن نتريث بشأن الجملة الأخيرة. فلعل «كيري» بالغَ في التركيز على متابعة الاتفاق النووي الإيراني، لكن كوريا الشمالية تمتلك بالفعل قنبلة نووية. وقد اختبرت للمرة الأولى سلاحاً نووياً تحت الأرض قبل 11 عاماً مضت. وأجرت اختباراً آخر في الخامس والعشرين من مايو 2009. ويصعب نسيان ذلك الاختبار، فقد جاء بعد سبعة أسابيع فقط من إدلاء باراك أوباما بخطابه الشهير في براغ، مشاركاً رؤيته لعالم من دون أسلحة نووية. ثم أجرى الكوريون الشماليون ثلاثة اختبارات أخرى أثناء رئاسة أوباما، وجميعها خلال تولي كيري وزارة الخارجية. فهل كان ذلك لأن أوباما غذّى خوف النظام من تغييره؟ وهل كانت سياسته «صبراً استراتيجياً» يحفز بيونج يانج على مواصلة بناء أسلحة ذرية؟ والخطر الحقيقي في بعض التصريحات ليس كونها ستحفز كوريا الشمالية على تصنيع أسلحة نووية، كضمانة ضد أي هجوم أميركي، وإنما يكمن الخطر في أن هذه التهديدات التي ينقصها الدهاء، من شأنها كشف أن أميركا «نمر من ورق». وتذكروا ذلك التصريح الذي تضمن القول بأن كوريا الشمالية ستواجه «النار والغضب» إذا استمرت في تهديد أميركا وحلفائها. وفي ضوء احتمالات الخسائر الناجمة عن أية مواجهة عسكرية في شبه الجزيرة الكورية، فإن ذلك أمر طيب. والخطر هو أن الزعيم المستبد كيم جون أون، ناهيك عن قادة الصين، لن يأخذوا المزيد من تهديداتنا ضد كوريا الشمالية على محمل الجد. ورغم تصريحاته الصارمة في اليابان، أخبر ترامب «سي إن إن» في بداية الأسبوع الجاري بأنه لا يعتبر أنها ستكون دلالة ضعف أن يجلس مع كيم. وصدر ذلك التصريح من الرئيس الذي غرّد بأن وزير خارجيته «ريكس تيلرسون» كان «يضيع وقته» بمحاولة استئناف المفاوضات مع «كيم»، والذي وصفه بـ«الرجل الصاروخ». لذا يصعب التمييز في هذا الجانب بين الاستراتيجية المرتجلة والمدروسة. ورغم ذلك، سيكون من الجيد أن يلتزم ترامب في المرحلة الراهنة بتشكيكه المبدئي في المفاوضات، ذلك أن عقد محادثات مع كوريا الشمالية لن يجدي سوى في منحها مزيداً من الوقت لتحسين أسلحتها النووية، التي لم يلحظها «كيري» على ما يبدو! إيلي ليك كاتب أميركي متخصص في شؤون الأمن يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»