البحرية ومواجهة «الزومبي» تاريخ النشر: الثلاثاء 07 نوفمبر 2017 كي يتمكن أي شخص من النجاة في العالم المخيف لمشروع «أزريل»، الذي تم الإعلان عنه باعتباره «أول لعبة فيديو للتصويب على الزومبي من منظور الشخص الأول وتستخدم في التدريب الإدراكي بدرجة من الجدية لتعزيز الذكاء من دون الشعور بالملل»، عليه أن يتبع التعليمات، ويحلّ ألغاز الذاكرة بينما يحاول إعادة قتل من لا يموتون! والحقيقة أن العالم لا يعاني نقصاً في «ألعاب فيديو التصويب من منظور الشخص الأول»، والتي يقوم فيها اللاعب من خلال عيون «بطل اللعبة» بملاحقة وقتال خصوم شتى، سواء أكانوا أشخاصاً أو «زومبي» أو وحوشا أو غرباء أو رجالا آليين، أو غيرهم. وتوجد ألعاب كهذه أكثر مما يمكن لأي شخص أن يلعبها طوال حياته، وبعضها صممه مطورون مستقلون، وأخرى طورتها شركات عملاقة. غير أن هناك أمرين يميزان مشروع «أزريل»، أولهما: أن الهدف منه أن يحدث تطوراً في عملية «التدريب الذهني»، وثانيهما: أن البحرية الأميركية أنفقت عليه 949 ألف دولار. واللعبة، التي أصدرتها الشهر الجاري شركة «كريكلا ووركس»، تمثل خمسة أعوام من البحث والتطوير، ومولها مكتب «أبحاث البحرية الأميركية». وأفادت «ديانا تيرزيان»، رئيسة شركة «كريكلا ووركس» الساعية إلى جعل التحديات التعليمية ممتعة، بأن الهدف من اللعبة هو «تسلية وتعليم» المستخدمين في آن واحد. وأوضحت أن هناك مطوري ألعاب آخرين حاولوا إدخال مهام التدريب الإدراكي في ألعابهم، لكن من دون الوصول بها إلى المستوى الأساسي. وأضافت: «ما فعلناه هو دمج التدريب الإدراكي في لعبة فيديو، لذا عندما يطلق اللاعبون النار على (الزومبي) فإنهم يستخدمون بالفعل مجموعة ذهنية من المهارات المتبدلة»، منوّهة إلى أن «اللاعب يستخدم ذهنه لتقرير أي سلاح سيستخدم من أجل قتل (الزومبي) عندما يواجهونه». بنياين سولواي: كاتب أميركي يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»