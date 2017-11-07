لاجدوى الاحتفاء بوعد بلفور تاريخ النشر: الثلاثاء 07 نوفمبر 2017 لا أهمية لاحتفال بريطانيا بمرور مائة عام على (وعد بلفور)، ليس لأنه جاء باهتاً ومنزوع المظهر والقيمة، بل لأنه جاء شاهداً على جريمة إنسانية كُبرى لم يشهد القرن العشرون مثلها، فأنت في فلسطين أمام عمليتين رئيسيتين، الأولى تشتيت أمّة بقوة السلاح ومصادرة أرضها، والثانية منح الأرض لطرف ثالث جرى تجميعه من كل أنحاء العالم، وتحديداً من أوروبا واستجلابه عبر البحر، كانوا في شكل مجموعات يهودية لم يكن يعرف أفرادها فلسطين وأين تقع على الخارطة. المخطط والمنفذ في كل هذا كان بريطانيا بالتنسيق مع المنظمات الصهيونية. لذا فإن علينا فلسطينيين وعرباً وشرفاء العالم ألاَّ نتأثر وألاَّ نحزن، فالمناسبة هي في الحقيقة تجديد للإدانة التاريخية لبريطانيا التي كان من الأجدى لها والأكثر حكمة، أن تتقدم باعتذار علني إلى الشعب الفلسطيني عما ارتكبته بحقه من جرائم، وأن تتعهد بالتعاون مع الفلسطينيين والعمل على تأسيس دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، إذا ما أرادت إعطاء المناسبة (البلفورية) هذه معنىً حضارياً تجبِّرُ فيه ما انكسر، لكن الغرور الأعمى وتوهم استمرار العظمة حالا دون ذلك وجعلاها تستمر في تنكرها لحقائق التاريخ. هل تخاف بريطانيا من أنها لو قامت بالاعتذار أن يطالبها الفلسطينيون بالتعويضات؟ أغلب الظن.. لا، لن يطالبوها بذلك، بل سيكتفون بالاعتذار والتعهد الجاد بالعمل الصادق معهم لتأسيس دولتهم المستقبلة. ومن الغريب أن تستصعب المملكة المتحدة هذا الاعتذار المستحق وهي التي تجرأت منذ 100 عام وأعطت ما لا تملكه لمن لا يستحقه؟ لا تعدّ مسألة الاعتذار بالنسبة لبريطانيا حديثة، ففي مطلع العام الجاري 2017 تقدمت في ما يشبه الاعتذار العلني إلى شعب عربي آخر أسهمت في نكبته هو الشعب العراقي، بوضعها نصباً تذكارياً للرئيس صدام حسين في حديقة عامة في لندن، وكتبت في لافتة مثبتة أن بريطانيا تقر بتورطها في الحرب على العراق عام 2003 بناء على معلومات (مفبركة) وكاذبة، وتحدثت فيها عن شجاعة موقف الشعب العراقي. إن كثيراً من الدول المتحضرة في العالم الواثقة من نفسها وزنتها ترى في الاعتذار قوة وقيمة نبيلة، فأستراليا على سبيل المثال، والتي أسهمت بريطانيا في تأسيسها بداية القرن الـ20، تقدمت العام 2008 باعتذار إلى سكان الأرض الأصليين عن (الإساءات) التي لحقت بهم وبأطفالهم على مدى عقود زمنية، وكندا قامت بالشيء نفسه ومن على منبر الأمم المتحدة، وعلى لسان رئيس وزرائها جاستن ترودو، الذي قال إن حكومته تعتذر عن (الظلم الذي وقع على شعب الإسكيمو) نتيجة لسياسات بلاده الاستعمارية المتعاقبة. يبقى القول إن هنالك في قائمة الاعتذار شعبين ينتظران، الأول الشعب الجزائري والثاني الشعب الأرمني.. في الاعتذار قوة.