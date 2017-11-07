الدور الوظيفي للوقف الإسلامي تاريخ النشر: الثلاثاء 07 نوفمبر 2017 بعد مرور قرابة نصف القرن على بداية نزوحها إلى الغرب، بدأت الأقليات المسلمة تنتقل من مرحلة الاستقرار المؤقت إلى مرحلة الاستقرار الدائم، وتم هذا التحول بعد ما طرحت جانباً قضية العودة إلى الوطن الأم التي كانت حلماً يراود نفوس جيل المهاجرين الأوائل، وفي ظل قدوم الجيل الثاني وحتى الثالث من أبناء المهاجرين المسلمين وحصولهم على جنسيات البلدان التي ولدوا ونشأوا فيها وحقوق المواطنة أصبح اهتمام الأقليات المسلمة الأساسي يتمثل في تنظيم حياة المسلمين في الغرب تأسيس وتأطير مؤسساتهم الدينية والاجتماعية والثقافية والإعلامية التي ستكون ركيزة ومحور تواجدهم الدائم في أوطانهم الجديدة، مع الرغبة في التأقلم مع ظروف الحياة الاجتماعية موازاة مع الحفاظ على هوياتهم الدينية الإسلامية في بيئة تعتبر إلى حد ما غريبة ومعادية لهم. ونقصد بالأقليات المسلمة: المسلمين الّذين يعيشون في البلدان غير العضوة بمنظمة المؤتمر الإسلامي وعددهم نحو (450) مليون مسلم يتوزعون على قارات العالم الست؛ أي ما يقرب من ثلث عدد المسلمين. وللوقف دور كبير في تحقيق هذه التنمية، باعتباره إطاراً مؤسسياً وتمويلياً يؤِّمن شروط الاستثمار البشري والرفاهية الاجتماعية، وهو بهذا في مجتمع الأقليات المسلمة كمؤسسة للتكافل الاجتماعي يحقق التواصل الحضاري مع باقي المكونات لهذه المجتمعات. واستطاع الوقف بالغرب أن يحقق أرباحاً كبيرة للمؤسسات الدينية والعلمية في مجال البحث العلمي وغيره وعلى رأسها جامعة هارفارد بأكثر من 31 مليار دولار، وجامعة كامبردج بأكثر من 4 مليارات جنيه إسترليني. وأمام تزايد طلبات أبناء المسلمين بالغرب من تعليم وتربية واحتياجات أخرى، قامت عدة مبادرات لإنشاء أوقاف خاصة بهم للنهوض بواقع العمل التربوي والدعوي والمعيشي للمسلمين. وفِي الغرب وضعت عدة سياسات عمومية، وخاصة من خلال مؤسسات المجتمع المدني للتنمية المستدامة، في مواجهة لنظرية حدود النمو limit of Growth. فقد عرف الاتحاد العالمي للمحافظة على الموارد الطبيعية التنمية المستدامة بأنها: السعي الدائم لتطوير الحياة الإنسانية مع الأخذ بنظر الاعتبار قدرات النظام البيئي الذي يحفظ الحياة، في حين عرف مؤتمر قمة الأرض المنعقد في البرازيل يونيه 1992م التنمية المستدامة بأنها: ضرورة إنجاز الحق في التنمية. وأكد المؤتمر الدولي للتنمية المستدامة، الذي انعقد في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا عام 2002، على الالتزام بإقامة مجتمع عالمي منصف يدرك ضرورة كفالة الكرامة الإنسانية للمجتمع، حيث يمثل السلام والأمن والاستقرار واحترام الإنسان والحريات الأساسية، بما فيها الحق في التنمية واحترام التنوع الثقافي. في حين عرف «إدوارد بارير» التنمية المستدامة بأنها ذلك النشاط الاقتصادي الذي يؤدي إلى الارتفاع بالرفاهية الاجتماعية مع أكبر قدر من الحرص على الموارد الطبيعية المتاحة وبأقل قدر ممكن من الإضرار والإساءة إلى البيئة. ويعد تعريف التنمية المستدامة الوارد في تقرير «بروتلاند» من أجود وأشمل التعريفات وأوسعها، حيث عرّفها بأنها «التنمية التي تلبي احتياجات الجيل الحاضر دون التضحية أو الإضرار بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها». وأعلنت خصائص التنمية المستدامة ورسالتها للمرة الأولى في قمة ريو دي جانيرو حول البيئة والتنمية المستدامة عام 1992 «قمة الأرض»، والتي تلخصت في التمركز حول البيئة، والاهتمام بنوعية حياة الإنسان، وضمان تحقيق تنمية متوازنة، مع التركيز على البعد الزمني، وتحقيق تنمية متكاملة، وذات بعد مستقبلي، وتنمية ذات بعد أخلاقي، وتحقق تساوي الفرص، وهي تنمية متعددة الأبعاد. وقد أصدرت لجنة التنمية المستدامة المنبثقة عن قمة الأرض كتاباً حول مؤشرات التنمية المستدامة تضمن نحو 130 مؤشراً مصنفة في أربع فئات أو أبعاد رئيسية، هي اقتصادية واجتماعية وبيئية وتكنولوجية. ومستقبل الوقف الإسلامي بالغرب ودوره في التنمية المستدامة رهين بقناعة القائمين على تدبير الشأن العام المتعلق بالوجود الإسلامي ومدى اجتهاداتهم وقدرتهم على تطويره وإدارته، مستفيدين بتجارب مؤسسات الأديان الأخرى التي حفظت لأتباعها دورهم الطلائعي في تقوية قدراتهم العلمية وتحسين مستواهم المعيشي.