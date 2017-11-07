الجنس البشري والكراهية والجهل تاريخ النشر: الثلاثاء 07 نوفمبر 2017 الاختلاف بين البشر في الملامح التشريحية لا يعكس نسبة التطابق بين الحمض النووي لأي فردين، وهي نسبة 99.9 في المئة، ونحن جميعاً نشترك في نفس المجموعة من الجينات. ومن الناحية الوراثية، أظهرت الدراسات أن هناك تبايناً جينياً أكبر داخل مجموعة بشرية معينة (مثل الأفارقة، أو القوقازيين، أو الآسيويين)، أكثر مما بين المجموعات المختلفة، ولا توجد مجموعة لديها صفاء عرقي، وهو ادعاء كاذب وليس له أي أساس من الصحة وفقاً لجينات البشر، وأن التاريخ الذي كتبه الإنسان، وليس العلم، يبين كيف نشأ مفهوم "الأجناس" البشرية المختلفة، وكيف أصبح هذا المصطلح يساء استخدامه على نطاق واسع،. وفي الواقع أن كلمة "جنس" قد جاءت لترمز إلى تقسيم البشرية إلى شرائح، وهي انقسامات تؤدي في كثير من الأحيان إلى صراعات. وعلى مدى قرون، استخدم الناس الكلمة لتقسيم البشرية، من أجل تحقيق أهداف أنانية ومسألة تمييز عنصري. صحيح ربما تحدث طفرة في الجنيات، ولكنها في الحقيقة لا تبرر ما يسميه البعض «عرق نقي»، والجينات تثبت بما يدع مجالاً للشك بأن هناك دائماً بداخل كل منا درجة من الآخر. ولقد تابعت لفترة وجيزة- من باب الفضول- في مواقع التواصل الاجتماعي صراعاً عربياً بين قوسين حول النقاء العرقي والاستدلال بنتائج مسوحات الجينات في جهل مركب بماهية الجين البشري، وهم لا يدركون أن درجة التنوع الجيني بين فردين، مما يسمى نفس العرق، كسويدي واسكتلندي مثلًا، أكبر من درجة التنوع الجيني بين أفريقي وآسيوي، مما يعني علمياً أن المسافة بين فردين من دول وسط وجنوب نفس القارة كقارة أفريقيا، في المحتوى الجيني، قد تكون أكبر من المسافة بين شخصين في قارتين مختلفتين كشخص كوري على سبيل المثال وآخر إسباني، ناهيك أن نسبة الذين يحملون جينات عربية في جمهورية إيران مثلاً يعادل ما نسبته 56% من تعداد السكان، وفي دولة عربية تعتبر معقل للقومية العربية لا يتعدى الجين العربي17% وفقاً لدراسة "ناشيونال جيوغرافيك" التي انطلقت منذ عام 2005 في ما يسمى مشروع "جينوغرافيك . وكل ذلك لا يعني أن الذين أجريت عليهم الدارسات من سكان يمثلون الأغلبية اليوم في الدول حالياً هم نفسهم السكان الذين كانوا يقطنون المنطقة قبل 50 جيلاً، كما أثبت العلماء أن القارة الأفريقية يوجد بها أعلى مستويات التباين الجيني للبشر. وفي الواقع هناك تنوع جيني بها أكثر من بقية دول العالم مجتمعة، بالإضافة إلى ذلك، تم إرجاع أصل الحمض النووي (DNA) الحديث في الميتوكوندريا (مركز توليد الطاقة في خلايانا) لامرأة أفريقية واحدة عاشت في الفترة الزمنية ما بين 50000 و500000 سنة مضت، تمت تسميتها حواء الميتوكوندرية. وللقضاء على العنصرية والجهل، يجب أن نثقف الشعوب بأنه لا يوجد هناك ترتيب هرمي للبشر ودحض ادعاء أن بعض المجموعات البشرية أفضل من غيرها، ولا توجد علاقة متأصلة بين الذكاء أو الالتزام بالقانون أو الممارسات الاقتصادية والشكل والطبيعة الجسدية والجنس، تماما كما أنه لا توجد علاقة بين حجم الأنف أو الطول أو فصيلة الدم أو لون البشرة وأي مجموعة من السلوكيات البشرية المعقدة كما يجب أن نفهم أن لون البشرة وشكل العين وغيرها من الأمور الخلقية ليس لها علاقة بما يسمى "الخصائص العرقية"، وهي ليست سوى اختلافات طفيفة بين مجموعات الناس، وقد وجد العلماء أن النسبة المئوية للجينات الخاصة في ما يتعلق بالمظهر الخارجي في حدود 0.01 في المئة فقط.