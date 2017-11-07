أهمية أن تكون من أكثر دول العالم أمناً تاريخ النشر: الثلاثاء 07 نوفمبر 2017 تُولي دولة الإمارات العربية المتحدة موضوع الأمن بمفهومه الشامل أهمية قصوى وهو في سلم أولوياتها منذ نشأة الاتحاد على يد المغفور له بإذن الله تعالي الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وهي تنطلق في ذلك من رؤية ثاقبة وراسخة تقوم على حق الأفراد مواطنين ومقيمين وزواراً في أن يتمتعوا بنعمة الأمن والأمان، وذلك إيماناً بحق الإنسان في أن يعيش بطمأنينة وسكينة. ولذلك تواصل القيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الجهود ليل نهار من أجل تعزيز الأمن وعلى المستويات الشخصية والمجتمعية كافة. ولأن الجريمة سواء كانت المنظمة منها أو غير المنظمة من أكثر ما يهدد استقرار الأفراد والمجتمع، فقد عملت الدولة وعبر أجهزتها ومؤسساتها المختلفة على مكافحتها بكل السبل الممكنة ووفقاً لأعلى المعايير العالمية، وقد أثمرت رؤية القيادة الحكيمة والجهود المتواصلة للجهات والأجهزة المختصة في بناء مجتمع آمن ومستقر، فقد حققت الإمارات العربية المتحدة عام 2016 مراكز متقدمة جداً، حيث احتلت المرتبة الثامنة عالمياً والثانية عربياً في انخفاض معدلات الجريمة، وفقاً للتقرير السنوي لمؤشر الجريمة العالمي على موقع موسوعة قاعدة البيانات الشهيرة «نامبيو»، التي تعتبر إحدى أكبر قواعد البيانات العالمية على الشبكة العنكبوتية. ويتضمن هذا المؤشر تصنيفاً لـ117 دولة حول العالم. كما احتلت إمارة أبوظبي المركز الأول بوصفها أكثر المدن أماناً على مستوى العالم، وتم تصنيفها المدينة الأقل جريمة عالمياً بناءً على نتائج تقرير موقع «نومبيو» الأميركي 2017. وقد سبق وأن تصدرت أبوظبي أيضاً مؤشر المدن الآمنة عربياً في عام 2015، في التقرير السنوي الصادر عن مجلة «الإيكونوميست» البريطانية، وفقاً لأربعة مؤشرات هي: الأمن الرقمي، والأمن الصحي، وسلامة البنى التحتية، والأمن الشخصي الذي يدرس معدلات الجريمة، ومستوى تدخُّل الشرطة، وعدد ضحايا الجرائم. وحديثاً كشفت شرطة دبي، في ورقة عمل شاركت بها في ملتقى فرسان التميز الثامن الذي نظمته الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أول من أمس، أن الإمارات العربية المتحدة من بين أفضل 10 دول في العالم في تدني معدل الجريمة، بالإضافة إلى تحقيقها مراكز متقدمة جداً في معايير أمنية أخرى. ولا عجب والحالة هذه أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أكثر دول العالم المفضلة للعيش فيها لدى الشباب العربي، كما أنها محط أنظار المستثمرين من مختلف دول العالم، فضلاً عن أنها تعد من أكثر دول العالم جذباً للخبراء والعلماء والباحثين في المجالات المختلفة. ولاشك في أنها لم تكن كذلك بالنسبة لكل هؤلاء لولا مستوى الأمن المتقدم جداً الذي تتمتع به، وهو أمن حقيقي يشعر به كل من تطأ قدماه هذه الأرض. إن كل هذه الإنجازات المميزة في مجال الأمن والاستقرار هي نتائج طبيعية لسنوات من العمل الدؤوب والمتواصل، ولاشك في أن توجيهات القيادة الرشيدة قد ساهمت بشكل واضح في ترسيخ قواعد الحياة الآمنة داخل الدولة، حيث المتابعة المباشرة والحثيثة للجهات المعنية بالأجهزة وخاصة الأمنية والشرطية التي تم تزويدها بأفضل أنواع التكنولوجيا وأحدثها، وسنِّ قوانين وتشريعات تحفظ الأمن والأمان، واتباع وسائل منها، إعادة تأهيل المجرمين وإرجاعهم إلى السلوك القويم، ما حدَّ من معدل الجريمة والمجرمين في الدولة. عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية