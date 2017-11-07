ملامح الصحافة الدولية تاريخ النشر: الثلاثاء 07 نوفمبر 2017 أفق الذكاء الاصطناعي.. وطفرة في العلاقات الصينية - الروسية «تشينا ديلي» «ذي كوريا هيرالد» تحت عنوان «حجة خاطئة»، نشرت «ذي كوريا هيرالد» الكورية الجنوبية، أمس، افتتاحية، أشارت في مستهلها إلى أن الرئيس الكوري الجنوبي «مون جاي إن» ومستشاريه الأمنيين والمتخصصين في السياسة الخارجية يترقبون بقلق زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث ستكون سيؤول محطته الأولى في جولته الآسيوية، وهذا حدثٌ اعتبرته المنظمات الكورية الجنوبية المعادية للولايات المتحدة فرصة لتسجيل موقفها. وشهدت الأيام الماضية سلسلة من التظاهرات التي جابت شوارع العاصمة سيؤول للتنديد بالزيارة التي ستبدأ مساء اليوم الثلاثاء وتستمر لمدة يومين، كما تم تنظيم احتجاجات مماثلة في مدن كبرى مثل بوسان ودايجو ودايجون وجوانجيو، تقودها 220 منظمة مدنية، وتحمل شعارات، مثل «لا لترامب لا للحرب». والحجة التي يتبناها المتظاهرون، تتمثل في الخوف من الحرب في شبه الجزيرة الكورية، فهؤلاء يعتبرون أن تصريحات ترامب تؤجج هذا الخوف، خاصة أنه يهدد بتدمير كوريا الشمالية تماماً إذا أقدمت على مهاجمة الولايات المتحدة أو حلفائها. لكن الصحيفة ترى أن المشكلة لا تكمن في تصريحات ترامب، بل في وجود أسلحة نووية وصواريخ بعيدة المدى بحوزة ديكتاتور شاب لديه نظام مارق مجاور لكوريا الجنوبية. «يوميري تشيمبيون» في افتتاحيتها ليوم الأحد الماضي، وتحت عنوان «آبي وتشي عليهما إظهار رغبتهما في تحسين العلاقات الثنائية»، رأت «يوميري تشيمبيون» اليابانية، أن القيادتين السياسيتين في الصين واليابان عززتا سيطرتهما على السلطة بالتزامن، ومن ثم تطالب الصحيفة، بتحسين العلاقات بين البلدين، معتبرة أن ذلك خطوة لا يمكن الاستغناء عنها. وتوضح الصحيفة أن الحزب «الليبرالي الديمقراطي» قد أحرز فوزاً ساحقاً في انتخابات مجلس النواب الياباني، وبذلك عزز رئيس الوزراء الياباني قاعدته السياسية، بحيث يصبح قادراً على تشكيل حكومة طويلة الأجل، وفي المقابل، عزز الرئيس الصيني «زي جيبينج» سلطته خلال المؤتمر الوطني التاسع عشر للحزب الشيوعي، وبعد وقت قصير من هذه التطورات، أجرى مسؤولون كبار في الشؤون الخارجية والدفاعية من كلا البلدين حواراً أمنياً، لكنّ المشاركين فيه فشلوا حتى الآن في الوصول إلى آلية مشتركة لتحقيق التواصل البحري والجوي لتجنب أي صراعات قد تنشب بالمصادفة بين البلدين في منطقة بحر شرق الصين. وتنوّه الصحيفة بأن البلدين عقدا إلى الآن 15 حواراً أمنياً، وذلك على الرغم من حالة الركود التي تعتري العلاقات الثنائية بينهما، ما يضع قيوداً على النتائج المترتبة على هذه الحوارات. وتأمل الصحيفة أن تشهد قيمة «منتدى التعاون الاقتصادي في آسيا والباسيفيك» المعروفة اختصاراً بـ «أبيك» لقاءات بين زعيمي البلدين؛ بهدف تخفيف التوتر بينهما، وتأكيد ضرورة تدشين آلية لتجنب أي حوادث طارئة أو لا يمكن توقعها. وحسب الصحيفة، لا توجد أي مباحثات منتظمة بين الصين واليابان حول أزمة كوريا الشمالية، ومن المأمول أن تغطي الزيارات المتبادلة لقيادات البلدين هذه الثغرة، خاصة عندما يشارك رئيس الوزراء الصيني «لي كيكيانج» في أول زيارة لليابان هذا العام في القمة الثلاثية المقرر عقدها في طوكيو بين مسؤولين كوريين جنوبيين وصينيين ويابانيين. وتشير الصحيفة إلى أن السلطة المخولة للخارجية الصينية أقل من سلطة الحزب الشيوعي وسلطة الجيش الصيني، ما يكبح دور الدبلوماسية الصينية المأمول في تطوير العلاقات مع اليابان. وحسب الصحيفة، فإن مستشار الدولة «يانج جيتشي» ستتم ترقيته ليصبح عضواً في المكتب السياسي للحزب الشيوعي، وهذه ستكون المرة الأولى التي يشغل فيها دبلوماسي سابق مركزاً محورياً داخل الحزب الشيوعي، وثمة تكهنات مفادها أن «جيتشي» سيشغل بحلول مارس المقبل، منصب نائب رئيس الوزراء، والمأمول أن يوظف «جيتشي» خبرته الدبلوماسية في المفاوضات الثنائية مع اليابان في تطوير حوار بناء مع طوكيو. «جابان تايمز» في افتتاحيتها يوم السبت الماضي، وتحت عنوان «عالم جديد ليس شجاعاً»، سلطت «جابان تايمز» اليابانية الضوء على الذكاء الاصطناعي الذي اعتبرته الصحيفة التطور الأهم في العصر ما بعد الصناعي، فهو يشكل فرصاً غير عادية لمؤسسات الأعمال وأيضاً للأفراد، وسيكون الذكاء الاصطناعي أداة لتمكين نظام جديد شجاع يكتشف فيه الأفراد الطريقة المثلى لقضاء أوقات فراغهم. وفي عصر الخواريزمات، يلعب الذكاء الاصطناعي دوراً في تسيير 70 في المئة من التحويلات المالية، وسيكون قادراً على إنتاج معظم المحتوى الخاص بالأخبار والكتابة بطريقة أفضل من الإنتاج البشري. وضمن هذا لإطار، يقول وزير الخزانة الأميركي السابق لاري سامرز، إن الذكاء الاصطناعي يغير كل شيء ابتداءً من تجارة التجزئة إلى المعاملات البنكية والرعاية الصحية. وخلال عقدين من الزمان، سيحل الذكاء الاصطناعي محل 50% من الوظائف الحالية. كما أن الذكاء الاصطناعي سيهدد 40% من أكبر 500 شركة بالعالم وفي عام 2060 سيكون الذكاء الاصطناعي قادراً على القيام بأي مهمة يقوم بها البشر حالياً.